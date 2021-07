Pour ceux qui s’y connaissent un peu en cryptomonnaies, ils savent que pour en extraire, il faut utiliser soit d'une multitude de cartes graphiques sur un rack, soit de mineurs ASIC. Seulement, puisqu’il n’est pas aisé de se procurer tout cela, il se pourrait que certains mineurs aient réussi l’exploit de se servir de consoles PS4 pour leur ferme de cryptomonnaies. C’est ce qu’on peut penser après que le service de sécurité de l’Ukraine ait récemment annoncé avoir saisi plus de 3800 consoles PS4 configurées pour extraire des cryptomonnaies.Cela s’est passé dans la ville de Vinnytsia, dans laquelle les malfaiteurs avaient installé leur ferme illégale dans un ancien entrepôt. Ces derniers menaient tranquillement leurs activités et s’étaient discrètement branchés sur le réseau électrique de la ville. On peut penser sans risque de se tromper que ce serait probablement un pic soudain de consommation d'énergie électrique qui aurait alerté les autorités et permis de découvrir cette ferme.Lors de leur perquisition, les autorités ont signalé avoir mis la main sur plus de 50 processeurs, 500 cartes graphiques, 3800 consoles PlayStation 4 configurées pour extraire des cryptomonnaies, des ordinateurs portables, des smartphones et d’autres périphériques. Selon les conclusions préliminaires des experts, le montant mensuel des pertes résultant de ces activités peut aller jusqu’à 215000 euros. Les autorités font également savoir que des actions opérationnelles et d'enquête sont en cours pour identifier l’ensemble des personnes impliquées dans ces activités illégales.Plusieurs personnes restent persuadées qu’il n’est pas possible d’extraire de la cryptomonnaie sur une console de jeu et on peut les comprendre. La mémoire est l'une des choses les plus importantes à avoir lors de l'extraction de cryptomonnaies, plus précisément la bande passante mémoire. La PS4 offre une bande passante mémoire allant jusqu'à 176 Gbps, ce qui est relativement bas comparé aux 256 Gbps offerts par la Radeon RX 580, qui est l'un des meilleurs GPU de minage.Seulement, lorsqu’on pense au projet DIY avec une Game Boy minant du Bitcoin, on se dit que ces ukrainiens ont peut-être trouvé le moyen de le faire, à condition bien sûr que l’électricité ne soit pas un problème pour vous.Qu’en pensez-vous ?Peut-on penser que les mineurs se tournent maintenant vers les consoles de jeu ?