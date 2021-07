Dates de l'enquête : elle est ouverte jusqu'au 4 août 2021

« Inscrivez-vous pour répondre à l'enquête et gagnez des prix. Répondez au sondage et obtenez un sac de cadeaux virtuel complémentaire rempli de ressources gratuites. Vous pourrez également participer à des tirages au sort pour gagner de nouveaux équipements, licences, bons d'achat, etc. De plus, découvrez des récompenses exclusives pour les membres de notre communauté ». Plus de 17 000 $ de prix disponibles dans les tirages au sort. Répondre au sondage donne accès à un sac cadeau virtuel avec des ressources gratuites. Les prix premium incluent un MacBook Pro 2021 13 pouces et un Samsung Galaxy S21+. Les développeurs pourront aussi profiter de licences comme GitKraken Pro, 200 $ de licence d'outil de votre choix, parrainage de 100 $-Projet GitHub os et bien d'autres. Vous pourrez aussi profiter d'accessoires comme une imprimante 3D, un moniteur portable, un Raspberry Pi 4 Model B et bien d'autres. Dons : pour chaque réponse qualifiée de la communauté SlashData fera un don de 0,10 $ à une cause caritative. « Pour chaque réponse qualifiée à l'enquête, nous ferons un don de 0,10 USD à un organisme de bienfaisance de votre choix. Notre objectif est d'atteindre 2 000 USD de dons. Répondez au sondage, choisissez un organisme de bienfaisance à soutenir et aidez-nous à faire la différence ».

Vos réponses sont anonymisées : nous protégeons votre vie privée en anonymisant toutes vos réponses. Vous pouvez pousser un soupir de soulagement et répondre honnêtement*!

Prédire les tendances : nous échangeons des informations sur les tendances émergentes des développeurs pour aider les personnes derrière les outils et plateformes de développement à savoir ce dont les créateurs de logiciels ont vraiment besoin. Notre recherche reste indépendante. Aucun fournisseur, communauté ou autre partenaire n'est propriétaire de nos enquêtes ou données.

Méthodologie transparente : nos méthodes d'échantillonnage et d'analyse sont disponibles dans tous nos rapports, téléchargeables gratuitement pour tous les développeurs.

Chaque année, le cabinet d'analystes SlashData interroge plus de 36 000 développeurs dans plus de 165 pays afin d'explorer les tendances et de comprendre les expériences des développeurs à travers les plateformes, les langages, les modèles de revenus, les outils, les segments et les régions. Les résultats de cette enquête bi-annuelle qu'est le Developer Nation Survey permettent d'en savoir plus sur la structure et les besoins de la communauté mondiale des développeurs.L'enquête Developer Nation est une enquête indépendante pour tous ceux qui créent des logiciels : développeurs professionnels, étudiants, amateurs, ainsi que les créateurs sans code.L'enquête suit les tendances clés dans plusieurs domaines de développement et pose des questions sur les outils, les plateformes, les langages, les technologies, etc. afin de comprendre les tendances à venir dans l'écosystème des développeurs.Les questions ne portent pas seulement sur le « quoi », mais aussi sur le « comment » et le « pourquoi » : pourquoi vous vous êtes lancé dans le développement pour commencer, sur quel type de projets vous travaillez, si et comment vous construisez une entreprise autour du développement de logiciels, et plus encore.