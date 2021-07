En attendant les rapports sur l'état du déploiement de la 5G dans le monde, certains experts affirment pour le moment que rares sont les pays qui ont déjà atteint un taux de déploiement de 50 % pour la nouvelle norme. Cependant, les travaux sur l'élaboration de la sixième génération des standards pour la téléphonie mobile sont déjà en cours à plusieurs endroits dans le monde. L'on estime même que la Chine a déjà lancé un satellite 6G, alors que l'on ignore encore ce qu'est la technologie 6G et à quoi elle pourrait ressembler. La Corée du Nord quant à elle prévoit de lancer un projet pilote pour la 6G en 2026.En France, le gouvernement ambitionne également de figurer parmi les premiers acteurs qui embrasseront cette technologie du futur et a commencé à jeter les bases de son projet. Le gouvernement français a annoncé lors d'un communiqué de presse mardi vouloir élaborer un plan d’action pour accélérer le déploiement de la 5G et préparer l'arrivée de la 6G. « Cette stratégie vise à positionner la France sur un marché essentiel pour notre autonomie stratégique, la maîtrise et la sécurité de nos infrastructures de télécommunication », a-t-il déclaré. La stratégie devrait être pilotée par la Direction générale des entreprises.« La 6G est encore prospective. Cependant, s’il y a des équipementiers, des startups ou des laboratoires de recherche européens ou français qui souhaitent investiguer la question, il faut que les choses puissent être faites. On voit que les positions se prennent extrêmement tôt, que les standards se définissent extrêmement tôt. Il faut donc que la France et l’Europe puissent être au rendez-vous pour l'arrivée de la 6G », a expliqué mardi le secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, Cédric O. Le gouvernement réunira les fonds nécessaires au cours des quatre prochaines années.Dans un premier temps, le gouvernement français prévoit de mobiliser 480 millions d’euros de financements publics pour soutenir des projets prioritaires d’ici 2022, et vise jusqu’à 735 millions de financements publics d’ici 2025. Selon ses prévisions, ces capitaux, en plus des financements privés, devraient permettre de mobiliser jusqu'à 1,7 milliard d’investissements d’ici 2025. En outre, ce plan d'action devrait permettre de créer jusqu’à 20 000 nouveaux emplois d'ici 2025 et accompagner la croissance du marché français de la 5G tout en visant un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros à l'horizon 2025.Ensuite, le communiqué de presse indique que la stratégie de l'exécutif repose sur quatre axes : le soutien au développement des cas d'utilisation de la 5G au profit des territoires et de l’industrie ; le développement de solutions françaises sur les réseaux télécoms ; la consolidation des forces de recherche et développement sur les futures technologies de réseaux, et le renforcement de l’offre de formation. Le plan devrait commencer à être déroulé cette année, notamment par le lancement d'une mission sur la 5G industrielle en septembre pour inciter les acteurs de l’écosystème à se saisir des opportunités offertes par la 5G.« La personnalité qui pilotera cette mission sera annoncée en septembre. La mission aura pour objectif d’identifier les actions concrètes pouvant être mises en œuvre pour accompagner les verticales industrielles françaises dans l’émergence et le déploiement de services innovants sur la 5G », explique le communiqué. Certains chantiers faisant partie du plan d'action du gouvernement français ont été déjà lancés. En premier lieu, il y a l’appel à projets visant à soutenir le développement d’applications innovantes de la 5G lancé en septembre 2020, qui aurait déjà permis de soutenir 18 projets pour un total de 260 millions d’euros d’investissements.En second lieu, il y a l’Appel à manifestation d’intérêt « Solutions souveraines pour les réseaux de télécommunications », ouvert depuis le 16 février 2021, et qui a été prolongé jusqu’à mi-décembre 2021. Cette initiative devrait permettre d'identifier les projets qui pourront être soutenus dans le cadre de la stratégie d’accélération. Par ailleurs, l'on estime que même si les intentions du gouvernement français sont louables, il n'en est pas moins que cela reste inférieur aux efforts de la Chine et des États-Unis dans le domaine. Les deux pays sont engagés dans une lutte acharnée pour tenter de dominer ce marché très prometteur.« La Chine a pris une longueur d'avance sur le reste du monde en matière de développement de brevets relatifs aux réseaux mobiles 6G », ont déclaré les responsables chinois en avril dernier. Outre les informations sur un satellite 6G qu'il aurait lancé en décembre dernier, l'Empire du Milieu n'a toutefois pas encore dévoilé le montant qu'il prévoit investir dans ses recherches. Sur ce point, les États-Unis et le Japon se montrés plus bavards que leur rival. Ensemble, les deux pays prévoient d'investir 4,5 milliards de dollars pour renforcer la compétitivité dans le domaine numérique.Selon ces derniers, l'investissement est destiné à la recherche, le développement, les essais et le déploiement de réseaux sécurisés et de technologies de l’information et de la communication avancées, notamment la 5G et les réseaux mobiles de nouvelle génération 6G. À l'échelle de l'Union européenne, même si la Commission a récemment décidé d'harmoniser l'utilisation de la bande des 6 GHz pour les réseaux sans fil dans l'UE (le Wi-Fi 6E), aucune initiative visant à préparer l'arrivée de la technologie 6G n'a encore été entreprise.Quel est votre avis sur le sujet ?Peut-on déjà parler de la 6G alors que la 5G a à peine commencé à être déployée ?Pensez-vous que les 1,7 milliard d'investissements suffiront à la France pour financer son plan d'action ?