La réaction de Google

Premièrement, notre modèle commercial actuel profite à l'écrasante majorité des développeurs. Aujourd'hui, environ 97 % des développeurs ne vendent pas de contenu numérique sur Google Play et ne sont donc pas soumis à des frais de service. Moins de 0,1 % des développeurs – qui sont les plus gros et les plus rentables sur Google Play – sont soumis à des frais de service de 30 % sur certaines transactions. Ce procès est essentiellement au nom de 0,1 % des développeurs. De plus, la plainte omet manifestement de mentionner que nos frais sont comparables à ceux d'autres magasins numériques concurrents, notamment le Samsung Galaxy Store, l'Amazon Appstore, la Microsoft Xbox, la Sony PlayStation, la Nintendo Switch et l'Apple App Store.





Deuxièmement, un système de facturation centralisé protège les consommateurs contre la fraude et offre aux consommateurs un moyen simple de suivre leurs achats en un seul endroit. Cela nous permet également de fournir des contrôles parentaux et de sécurité robustes et des outils de gestion des abonnements essentiels à la confiance des consommateurs.

La domination des grandes entreprises numérique sur un large éventail de marchés au centre de la vie quotidienne des consommateurs est de plus en plus surveillée aux États-Unis. La nouvelle action en justice fait suite à des plaintes de développeurs d'applications concernant la gestion par Google de son Play Store pour les appareils Android.Un porte-parole de Google a soutenu que la boutique d'applications Play Store est ouverte : « Android est le seul système d'exploitation majeur qui permet aux gens de télécharger des applications à partir de plusieurs magasins d'applications. En fait, la plupart des appareils Android sont livrés avec deux ou plusieurs boutiques d'applications préinstallées. Les utilisateurs peuvent également installer des magasins d'applications ou des applications supplémentaires directement à partir de leur navigateur s'ils le souhaitent ».À l'origine, Google était considéré comme plus ouvert qu'Apple dans la gestion de son magasin d'applications en ligne, mais il a récemment resserré les règles et renforcé leur application. L'action en justice devrait se concentrer sur l'exigence de Google selon laquelle certaines applications doivent utiliser les outils de paiement de la société pour vendre des abonnements et du contenu et verser à Google jusqu'à 30 % des ventes (Google a décidé de se limiter à une commission de 15 % sur le premier million afin d’aider les petits développeurs d’application).Les éditeurs d'applications comme le service de streaming de musique Spotify Technology et la grande enseigne de services de rencontre Match Group, qui possède l'application Tinder, accusent depuis longtemps Google et Apple d'être anticoncurrentiels en exigeant un partage obligatoire des revenus.Les procureurs généraux des États ont déclaré dans une plainte déposée mercredi devant un tribunal fédéral de San Francisco que Google avait utilisé des tactiques anticoncurrentielles pour contrecarrer la concurrence et garantir que les développeurs n'avaient d'autre choix que de passer par le Google Play Store pour atteindre les utilisateurs. Google perçoit ensuite une commission « extravagante » pouvant aller jusqu'à 30 % sur les achats d'applications, ont déclaré les États.Google a été accusé d'avoir payé Samsung Electronics Co., le plus grand fabricant d'Android, pour s'assurer que la société coréenne ne développe pas sa propre boutique d'applications concurrente. De plus, après que le fabricant de Fortnite Epic Games Inc. a commencé à distribuer son application en dehors du magasin de Google, Google aurait « acheté » les développeurs pour les dissuader de faire de même, selon la plainte. Les détails de ces paiements ont été masqués dans la plainte.Google a récemment étendu les frais pour couvrir davantage de produits numériques achetés sur le Play Store, en ciblant particulièrement un certain nombre d'applications de premier plan qui avaient auparavant pu contourner la taxe. La plainte complète répertorie les défendeurs comme Google, Alphabet et leurs filiales en Irlande et en Asie.En août, le développeur de Fortnite, Epic Games, a poursuivi Google pour des motifs similaires, affirmant que les pratiques de l'entreprise avaient conduit à l'augmentation des prix pour les consommateurs en ligne, bien que le procès ait été largement éclipsé par l'affaire parallèle d'Epic contre Apple et son App Store. Toutefois, le procès intenté par les procureurs généraux des États est susceptible d'avoir plus de force, étant donné qu'il est lancé par des régulateurs désignés au niveau de l'État.Le procès intervient dans un contexte de pression fédérale croissante sur Google, qui fait déjà face à trois poursuites antitrust fédérales, y compris une affaire en cours du ministère de la Justice accusant la société de pratiques monopolistiques dans la publicité sur son moteur de recherche.Android a généralement été considéré comme une menace antitrust moins importante que l'iOS d'Apple, car il ne nécessite pas Google Play comme seule source de logiciels sur le téléphone. Cependant, la pression croissante sur Apple a remis en question de nombreux aspects de la structure tarifaire du Play Store. Lors d'audiences récentes, les législateurs et les régulateurs ont remis en question à plusieurs reprises la capacité d'Apple et de Google à faire de leurs magasins d'applications les valeurs par défaut sur les appareils mobiles, une pratique qui s'étend souvent à des applications spécifiques. Plus récemment, Google a rejoint Apple pour abaisser ses frais à 15 % pour les petits développeurs, une décision largement considérée comme une réponse à la pression croissante du public.Dans un billet de blog, la société a déclaré que le procès « se trompe » en limitant la définition du marché des applications aux appareils Android et en ignorant que Google est en concurrence avec Apple Inc. pour les développeurs et les consommateurs : « La plainte limite sa définition du marché des applications aux appareils Android uniquement. Cela ignore complètement la concurrence à laquelle nous sommes confrontés d'autres plateformes telles que l'App Store incroyablement réussi d'Apple, qui représente la majorité des revenus des magasins d'applications mobiles selon les estimations de tiers. Nous rivalisons pour les développeurs et les consommateurs, et si nous ne leur offrons pas la meilleure expérience sur Google Play, ils ont le choix entre d'autres alternatives ».Wilson White,chez Google, a déclaré :« Nous avons bâti Android pour créer plus de choix dans la technologie mobile. Aujourd'hui, n'importe qui, y compris nos concurrents, peut personnaliser et créer gratuitement des appareils avec le système d'exploitation Android.« Nous avons également créé une boutique d'applications, Google Play, qui aide les utilisateurs à télécharger des applications sur leurs appareils. Si vous ne trouvez pas l'application que vous recherchez sur Google Play, vous pouvez choisir de télécharger l'application depuis une boutique d'applications concurrente ou directement depuis le site Web d'un développeur. Nous n'imposons pas les mêmes restrictions que les autres systèmes d'exploitation mobiles.« Il est donc étrange qu'un groupe de procureurs généraux des États ait choisi de porter plainte contre un système qui offre plus d'ouverture et de choix que d'autres. Cette plainte imite une action en justice tout aussi infondée déposée par le grand développeur d'applications Epic Games, qui a profité de l'ouverture d'Android en distribuant son application Fortnite en dehors de Google Play ».Voici la ligne de défense de Google :« Cette plainte allègue que les consommateurs et les développeurs n'ont d'autre choix que d'utiliser Google Play. Mais ce n'est pas correct. Le choix a toujours été un principe fondamental d'Android. Les fabricants d'appareils et les opérateurs peuvent précharger les magasins d'applications concurrents aux côtés de Google Play sur leurs appareils. En fait, la plupart des appareils Android sont livrés avec au moins deux magasins d'applications préchargés. Et les appareils Android populaires tels que la tablette Amazon Fire sont préchargés avec une boutique d'applications compétitive et pas de Google Play Store« Les consommateurs peuvent également faire du "sideloading", ce qui signifie qu'ils peuvent les télécharger directement depuis le site Web d'un développeur sans passer du tout par Google Play. Les gens téléchargent des applications à succès comme Fortnite, ainsi que des magasins d'applications entiers comme Amazon Appstore, aucun d'eux n'étant distribué via Google Play.« Contribuant à cette ouverture et à ce choix, nous donnons également aux développeurs plus de moyens d'interagir avec leurs clients par rapport aux autres systèmes d'exploitation. Par exemple, Google Play permet aux développeurs de communiquer avec leurs clients en dehors de l'application au sujet des offres d'abonnement ou d'une offre à moindre coût sur une boutique d'applications concurrente ou sur le site Web du développeur ».« La plainte suggère que Google Play inhibe en quelque sorte la capacité des développeurs à se développer. Même si les développeurs disposent d'une gamme d'options de distribution sur Android, nous sommes fiers qu'en février 2020, les développeurs aient gagné plus de 80 milliards de dollars via Google Play. Et en 2020, l'économie des applications Android, y compris Google Play, a permis de créer près de 2 millions d'emplois aux États-Unis.« Nous fournissons des ressources pour aider les développeurs à créer d'excellentes applications, à réduire leurs coûts et à développer leurs activités. Cela inclut des outils qui aident les développeurs à réduire les charges de test, à exécuter des tests bêta et à surveiller leur application à grande échelle. Nous investissons également considérablement dans la sécurité. Google Play Protect, notre service de sécurité, analyse désormais plus de 100 milliards d'applications chaque jour*; en 2019, il a empêché 1,9 milliard d'installations de logiciels malveillants ».« La plainte est parsemée d'un langage incendiaire conçu pour détourner l'attention du fait que nos règles sur Android et Google Play profitent aux consommateurs. Nous soutenons les applications distribuées sur Google Play, nous avons donc quelques règles pour assurer la sécurité du magasin, protéger la confidentialité et prévenir la fraude. Par exemple, nous avons des règles concernant le spam, les avis sur les applications et le contenu inapproprié. Ces règles ne nuisent pas aux consommateurs ; elles contribuent à protéger leur sûreté et leur sécurité. Les gens veulent et s'attendent à cela lorsqu'ils utilisent leur téléphone.« En vertu de notre politique de facturation Google Play, les 3 % de développeurs qui vendent réellement des produits ou contenus numériques utilisent le système de facturation de Google Play et sont soumis à des frais de service progressifs*: 15 % sur le premier million de dollars gagné (99 % des développeurs qui paient des frais gagner moins d'un million de dollars), puis 30 % pour les gains supérieurs à 1 million de dollars. Certains grands développeurs d'applications, comme Epic, souhaitent des tarifs préférentiels et souhaitent utiliser leur propre système de traitement des paiements, mais cela nuirait à l'écosystème dans son ensemble.« Même avec ces règles, cela vaut la peine de le répéter*: les développeurs qui n'aiment pas nos politiques peuvent toujours distribuer leurs applications aux utilisateurs d'Android directement ou via des magasins d'applications concurrents sans utiliser notre système de facturation ni nous payer un centime – et beaucoup le font ».« Nous comprenons qu'un examen minutieux est approprié et nous nous engageons à collaborer avec les régulateurs. Mais Android et Google Play offrent une ouverture et un choix que les autres plateformes n'offrent tout simplement pas. Ce procès ne vise pas à aider les plus petits ou à protéger les consommateurs. Il s'agit de stimuler une poignée de grands développeurs d'applications qui souhaitent profiter des avantages de Google Play sans payer pour cela. Cela risque d'augmenter les coûts pour les petits développeurs, d'entraver leur capacité à innover et à rivaliser, et de rendre les applications de l'écosystème Android moins sécurisées pour les consommateurs ».Sources : plainte Quelle lecture en faites-vous ?Que pensez-vous des propos de Google concernant ce procès lorsque l'éditeur déclare : « Ce procès ne vise pas à aider les plus petits ou à protéger les consommateurs. Il s'agit de stimuler une poignée de grands développeurs d'applications qui souhaitent profiter des avantages de Google Play sans payer pour cela. Cela risque d'augmenter les coûts pour les petits développeurs, d'entraver leur capacité à innover et à rivaliser, et de rendre les applications de l'écosystème Android moins sécurisées pour les consommateurs » ?