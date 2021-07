Le marché des NFT ne s'est jamais mieux porté qu'en 2021





Hausse du nombre d'acheteurs hebdomadaires de NFT





Le volume des ventes de NFT a atteint un record









Les NFT de sport et de collection sont les plus populaires





Les NFT sont devenus très populaires en 4 ans





Pourquoi les NFT sont-ils importants aux yeux de certains ?

Un NFT est un actif cryptographique, représentant un élément numérique intangible tel qu'une image, une vidéo ou un élément de jeu. Les propriétaires de NFT sont enregistrés sur une blockchain, ce qui permet à un NFT d'être échangé comme un substitut de l'actif numérique qu'il représente. Ainsi, contrairement à la plupart des objets numériques qui peuvent être reproduits à l'infini, chaque NFT possède une signature numérique unique, ce qui signifie qu'il est unique en son genre. Les NFT sont généralement achetés avec la cryptomonnaie Ether ou en dollars et la blockchain conserve un enregistrement des transactions.Bien que tout le monde puisse consulter gratuitement les NFT, l'acheteur a le statut de propriétaire officiel, une sorte de droit de vantardise numérique. Toutes sortes d'objets numériques - images, vidéos, musiques, textes, etc., et même les tweets - peuvent être transformés en NFT. L'art numérique a donné lieu à des ventes très médiatisées, tandis que dans le domaine du sport, les fans peuvent collectionner et échanger des NFT liés à un joueur ou à une équipe en particulier. Les NFT peuvent également être des parcelles de terrain dans des environnements de monde virtuel, ou l'utilisation exclusive d'un nom de portefeuille de cryptomonnaie.Les volumes de vente sont restés élevés après l'explosion de la popularité des NFT au début de l'année. Voici quelques tendances observées sur le marché des NFT au cours du premier semestre de l'année.Certains amateurs de NFT les considèrent comme des objets de collection ayant une valeur intrinsèque en raison de leur importance culturelle, tandis que d'autres les traitent comme un investissement, spéculant sur la hausse des prix. Selon NonFungible.com, qui regroupe les transactions NFT sur la blockchain d'Ethereum, depuis le mois de mars, les acheteurs sont pour la plupart entre 10 000 et 20 000 par semaine, plus nombreux que les vendeurs. L'enthousiasme pour les NFT croît rapidement depuis le début de l'année.Les estimations du volume total des ventes varient en fonction des transactions NFT incluses. Selon les données issues de DappRadar, qui suit les ventes sur plusieurs blockchains, les volumes ont atteint un peu moins de 2,5 milliards de dollars pour le premier semestre de 2021. Mais le chiffre de NonFungible.com est de 1,3 milliard de dollars, excluant environ 8 milliards de dollars de NFT "DeFi" (decentralized finance - finance décentralisée). Les deux sites ne suivent que les ventes qui ont lieu sur la blockchain, également appelées transactions "on-chain".Certaines des plus grandes ventes NFT, comme celles réalisées par les maisons de vente aux enchères, ont une partie de la transaction qui a lieu "hors chaîne", ce qui signifie qu'elles doivent être ajoutées manuellement aux données. En mars, une image numérique s'est vendue pour un montant record de 69,3 millions de dollars sous la forme de NFT. Aucune vente de NFT ne s'en est approchée depuis. La deuxième vente de NFT connue la plus chère était un "CryptoPunk" qui s'est vendu 11,8 millions de dollars.Notons qu'en mai, le marché des NFT a connu un grand ralentissement. Les ventes de NFT avaient chuté de près de 90 % par rapport à leur pic au début du mois de mai. Seulement 19,4 millions de dollars de NFT avaient été vendus fin mai, contre 170 millions de dollars début mai. En sus, le nombre de portefeuilles NFT affichant une activité quotidienne avait également baissé de près 70 % en mai.La place de marché Top Shot de la National Basketball Association américaine, qui permet aux fans d'acheter et d'échanger des NFT sous forme de séquences vidéo, a vu les volumes diminuer et les acheteurs tomber à 246 000 en juin, contre 403 000 en mars. Le prix moyen d'un NFT "Moment" sur Top Shot a chuté à 27 dollars en juin, après avoir atteint un pic de 182 dollars en février. Mais alors que certains types de NFT deviennent moins populaires, d'autres décollent. Le Bored Ape Yacht Club, un ensemble de 10 000 NFT de singes numériques uniques, connait désormais un grand succès auprès des collectionneurs.Au 1er juillet, le singe moyen se vendait sur OpenSea pour 3 600 dollars, soit une augmentation de 1 574 % par rapport au prix de lancement de 215 dollars en avril. Selon les créateurs du club, Yuga Labs, basé aux États-Unis, les ventes totales ont atteint 61 millions de dollars.Échangés depuis 2017 environ, les NFT ont bondi en 2021. Les ventes mensuelles sur la place de marché NFT OpenSea ont atteint 95,2 millions de dollars en février, contre 8 millions de dollars en janvier. Selon NonFungible.com, le volume total des échanges de NFT sur la blockchain Ethereum s'élève à plus de 400 millions de dollars, dont près de la moitié au cours des 30 derniers jours. NBA Top Shot, qui n'est pas inclus dans les données de NonFungible.com, compte 683 000 utilisateurs et a enregistré 396 millions de dollars de ventes, dont 232 millions en février.Des analystes attribuent cette hausse au confinement qui a obligé les gens à passer plus de temps chez eux et sur Internet. Mais les NFT sont aussi un moyen d'avoir des biens qui peuvent être consultés en ligne par les amis des propriétaires. Pour d'autres, l'attrait des NFT réside dans la hausse rapide des prix et la perspective d'un rendement élevé. Ces dernières années ont également vu naître de nombreux "cryptomillionnaires" ayant de l'Ethereum à dépenser.Les passionnés considèrent les NFT comme l'avenir de la propriété. Selon eux, tous les types de biens, des billets d'entrée à des événements aux maisons, finiront par être symbolisés de cette manière. Pour les artistes, les NFT pourraient résoudre le problème de la monétisation des œuvres d'art numériques. Ils peuvent percevoir davantage de revenus grâce aux NFT, puisqu'ils peuvent recevoir une redevance chaque fois que le NFT change de mains après la vente initiale. Les NFT pourraient aussi transformer la musique. Le NFT de Kings of Leon permet aux acheteurs d'accéder à des vinyles en édition limitée ou à des places pour de futurs concerts.Il existe toutefois des risques quant à leur exploitation. En effet, étant donné que n'importe qui peut créer des NFT, la rareté de chaque pièce ne garantit pas sa valeur. Les pertes peuvent s'accumuler si le battage médiatique s'estompe. Dans un marché où de nombreux participants utilisent des pseudonymes, la fraude est également un risque.Que pensez-vous des NFT ? Sont-ils l'avenir ?Selon vous, quels sont les cas d'utilisation des NFT qui pourrait être utiles à l'avenir ?