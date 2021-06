l'Arabie saoudite est l'App Store qui compte le plus d'applications LGBTQ+ indisponibles (28 applications), suivie de la Chine (27) ;

6 des 10 premiers App Store avec du contenu LGBTQ+ censuré se trouvent en Afrique subsaharienne ;

parmi les 20 premières applications LGBTQ+ (telles qu'identifiées dans l'App Store américain), 13 sont indisponibles dans un ou plusieurs pays, dont les 3 premières : Grindr, Taimi et OkCupid. La majorité de ces applications les plus populaires ne sont pas disponibles dans plus de 20 pays.

Les applications LGBTQ+ les moins disponibles, au niveau mondial, sont :

weBelong – Find Your Community (indisponible dans 144 App Stores) ;

Hinge : Dating & Relationships (non disponible dans 135 App Stores) ;

#open ENM + Polyamorous Dating (indisponible dans 125 App Stores) ;

Qutie – Rencontres LGBT (indisponible dans 115 App Stores) ;

Adam4Adam Gay Dating Chat A4A (indisponible dans 80 App Stores).

« Apple déploie des drapeaux arc-en-ciel sur l'ensemble de ses opérations marketing aux États-Unis, mais pendant ce temps, il aide activement les gouvernements du monde entier à isoler, réduire au silence et opprimer les personnes LGBTQ+ », a déclaré Evan Greer (elle/il), directeur de Fight for the Future, musicien et écrivain transgenre basé à Boston. La nouvelle étude conjointe du groupe de pression américain Fight for the Future et du groupe chinois GreatFire, qui surveille la censure en Chine, montre que les décisions d'Apple dans ces pays permettent la censure gouvernementale des contenus LGBTQ+.L'enquête a révélé qu'Apple a permis la censure gouvernementale des contenus LGBTQ+, soit 1 377 cas documentés de restrictions d'accès aux applications, dans près de 152 App Stores à travers le monde. En outre, au moins 50 applications LGBTQ+, dont la majorité des plus populaires, seraient actuellement indisponibles dans un ou plusieurs App Stores. Selon le rapport, la plupart des App Stores où le plus grand nombre d'applications sont bloquées coïncident avec des pays déjà en bas de la liste des droits de l'homme pour la communauté queer.« Apple peut prétendre que le blocage d'applications où les personnes LGBTQ+ peuvent trouver une communauté et une sécurité n'est que le 'coût des affaires' dans les pays répressifs, mais le fait est que le monopole draconien de l'App Store d'Apple – en particulier sa décision d'empêcher les utilisateurs d'installer des applications du Web ouvert pour maintenir le contrôle et les profits – rend cette discrimination et cette censure possibles », a ajouté Greer. En Malaisie, pays où le gouvernement criminalise l'homosexualité, le rapport note que seulement 7 applications LGBTQ+ ont été retirées de son App Store.En revanche, au Niger et en Corée du Sud, où les gouvernements ont légalisé l'homosexualité, les App Stores figurent dans le top 10 des applications LGBTQ+ les plus censurées. Parmi les autres conclusions importantes, citons :Le rapport allègue qu'il y a environ un milliard d'utilisateurs d'iPhone dans le monde qui ne peuvent pas choisir les applications à installer sur les téléphones qu'ils possèdent. En 2008, Apple aurait pris la décision sans précédent de limiter les utilisateurs d'iPhone à l'utilisation de logiciels approuvés et distribués par l'App Store. Si un pays exige le retrait d'une application de l'App Store et si Apple s'exécute, il est pratiquement impossible d'installer une application sur un iPhone par un autre mécanisme. Le rapport estime que si Apple, comme Google avec Android, autorisait les installations à partir du Web ouvert, il n'y aurait pas de conflit avec la législation locale.Mais le rapport allègue qu'Apple ne fait pas cela pour protéger son monopole et le flux d'argent gratuit qu'il extorque aux développeurs d'applications. « C'est une question de vie ou de mort pour de nombreuses personnes queer et trans à travers le monde, qui trouvent souvent une communauté et une sécurité grâce à ces applications », a déclaré Utsav Gandhi (elle/il), militant et chercheur à Fight for the Future. « Il est inacceptable qu'Apple continue cette pratique commerciale, qui est fondamentalement incompatible avec les droits fondamentaux et la sécurité des personnes LGBTQ+ », a-t-il ajouté.Par ailleurs, les critiques notent que malgré ce que prétend cette étude, il semble bien que Grindr et Scruff soient tous deux disponibles dans le monde entier sur l'App Store. Interrogé sur le sujet, Apple aurait déclaré à certains médias américains que le rapport contient également d'autres inexactitudes. En particulier, Apple aurait affirmé qu'aucune des 27 applications mentionnées dans le rapport concernant la Chine n'a été supprimée par son initiative. Et sur les 64 applications contrôlées par l'enquête, seules 4 auraient été retirées d'un pays particulier en raison de problèmes juridiques.Benjamin Ismail, directeur de campagne et de plaidoyer de GreatFire et coordinateur du projet sur la censure d'Apple, a déclaré au média Protocol que même si la Chine est connue pour sa censure généralisée et omniprésente, il est surprenant que le pays interdise plus d'applications liées aux LGBTQ+ sur l'App Store que les pays qui criminalisent l'homosexualité. Il est important de noter que ce n'est pas parce qu'une application n'est pas disponible dans un pays donné qu'elle a été supprimée par Apple.Ismail a néanmoins affirmé que l'étude "n'a pas compté les applications qui ont été retirées par leurs développeurs." En effet, il arrive souvent que les développeurs suppriment de manière préventive une application de certains pays pour des raisons juridiques ou pour protéger leurs utilisateurs.Source : Fight for the Future Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous qu'Apple est coupable de ce dont on l'accuse ?