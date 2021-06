Davantage de personnes font le choix de la navigation privée





Quel est le modèle économique derrière DuckDuckGo ?





Google domine largement le marché des moteurs de recherche. Selon certains rapports, en 2019, il représentait 91,84 % de part de marché en France, tous les appareils confondus. Bing et Yahoo se partageaient respectivement 4,01 % et 1,53 % de part de marché. Quant à Qwant, il était en dessous des 1 % avec 0,78 % de part de marché en France en 2019. Pour tenter de renverser l'hégémonie de Google, les concurrents, en particulier DuckDuckGo, misent sur ce qui semble être "quasi inexistant" avec le moteur de recherche du géant de Mountain View : le respect de la vie privée et la confidentialité. En fait, grâce à ses puissants algorithmes, Google sait tout de vous.DuckDuckGo se dit fier de ces efforts et a partagé avec la communauté les données qu'il a recueillies sur son moteur de recherche lors de ces douze derniers mois. Les données montrent que de plus en plus de personnes adoptent le moteur de recherche, ce qui signifie qu'elles se soucient davantage de leur vie privée. Voici ci-dessous ce dont il s'agit.Les gens prendront-ils des mesures pour protéger leur vie privée en ligne ? « Oui, sans aucun doute », a répondu DuckDuckGo. « Les sceptiques de la vie privée ont dominé la discussion sur la vie privée en ligne pendant trop longtemps. Bien sûr, les gens se soucient de la vie privée, mais ils ne feront jamais rien à ce sujet. Il est temps de mettre fin à cette mauvaise passe », a rajouté l'entreprise. Selon elle, non seulement les consommateurs agiront pour protéger leur vie privée, mais ils le font déjà. Elle prend notamment pour exemple le refus des gens d'autoriser le suivi intersite dès la publication de l'iOS 14.En effet, depuis le lancement de l'iOS 14.5 en avril dernier, environ 84 % des utilisateurs d'iPhone aux États-Unis ont activement choisi de ne pas être suivis après avoir vu le nouveau message qui s'affiche sur les appareils Apple. Ainsi, DuckDuckGo suggère que lorsque le choix est simple et sans sacrifice, la plupart des gens choisissent la confidentialité. « DuckDuckGo est le bouton facile de la confidentialité en ligne », a-t-il déclaré. Selon les statistiques de la société, ses applications mobiles auraient été téléchargées plus de 50 millions de fois au cours des 12 derniers mois, soit plus que toutes les années précédentes réunies.Grâce à l'augmentation de l'utilisation de l'application DuckDuckGo, le trafic de recherche mensuel du moteur aurait augmenté de 55 % au cours de la même période, faisant de lui le deuxième moteur de recherche sur mobile dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie et aux Pays-Bas. DuckDuckGo assure qu'il ne suit pas ses utilisateurs et ne peut donc pas dire avec certitude combien il en possède. Cependant, la société estime que d'après les estimations de parts de marché, le nombre de téléchargements et les enquêtes nationales, il devrait y avoir entre 70 et 100 millions d'utilisateurs de DuckDuckGo.« Ce que les utilisateurs aiment chez DuckDuckGo, c'est que nous combinons toutes les fonctions essentielles de protection de la vie privée en un seul téléchargement sur toutes les principales plateformes Web (iOS, Android, Chrome, Safari, Firefox, Edge, etc.), sans paramètres compliqués et avec la protection de la vie privée par défaut. Il n'y a pas d'autre endroit où les utilisateurs peuvent obtenir un pack de confidentialité tout-en-un actif par défaut, gratuitement », a déclaré l'entreprise dans un rapport publié ce mois. Elle a annoncé que de nouvelles fonctionnalités devraient venir s'ajouter à ce pack au cours de l'année.D'après l'annonce, dans quelques semaines, la nouvelle fonctionnalité DuckDuckGo Email Protection sera disponible en version bêta, ce qui devrait permettre aux utilisateurs de bénéficier d'une plus grande confidentialité sans avoir à acquérir une nouvelle boîte de réception. « Nous croyons en une protection de la vie privée simple et sans compromis, c'est la raison pour laquelle nous avons explicitement conçu notre application pour qu'elle ne casse pas votre expérience du Web tout en obtenant des temps de chargement plus rapides avec moins de données transférées », a déclaré l'équipe du moteur de recherche.Plus tard cet été, le bloqueur des traqueurs d'applications devrait être disponible en version bêta pour les appareils Android, ce qui devrait permettre aux utilisateurs de bloquer les traqueurs d'applications et offrir plus de transparence sur ce qui se passe en coulisses sur leur appareil. Avant la fin de l'année, l'équipe prévoit également de lancer une toute nouvelle version de bureau de son application mobile existante, que les utilisateurs pourront utiliser comme navigateur principal. « En continuant à développer notre offre de confidentialité simple et transparente, nous continuons à faire de notre vision du produit, "la confidentialité, simplifiée", une réalité », a-t-elle ajouté.Selon un rapport de l'entreprise, DuckDuckGo gagne de l'argent en diffusant des publicités provenant du réseau de l'alliance de recherche Yahoo-Bing et grâce à des relations d'affiliation avec Amazon et eBay. En tant que moteur de recherche axé sur la confidentialité, les publicités diffusées sur DuckDuckGo sont basées sur des mots clés et des recherches, contrairement à d'autres moteurs de recherche qui suivent le comportement de l'utilisateur pour les publicités de recherche. DuckDuckGo serait ainsi rentable depuis 2014 sans stocker ni partager aucune information personnelle sur les personnes qui utilisent son moteur de recherche.L'entreprise va jusqu'à dire que le fait que les moteurs de recherche aient besoin de suivre votre historique de recherche personnel pour gagner de l'argent ou fournir des résultats de recherche de qualité est en fait un grand mythe. « La quasi-totalité de l'argent que gagnent les moteurs de recherche (y compris Google) est basée sur les mots clés que vous tapez, sans rien savoir de vous, y compris votre historique de recherche ou les quantités apparemment infinies de points de données supplémentaires qu'ils ont collectées sur les utilisateurs enregistrés et non enregistrés », a-t-elle expliqué dans un rapport sur son site Web.Le second moyen par lequel DuckDuckGo gagne de l'argent, mais qui représente une part beaucoup plus faible de ses revenus est le partenariat d'affiliation sans suivi avec Amazon et eBay. Lorsque vous visitez ces sites par le biais de DuckDuckGo, et que vous effectuez ensuite un achat, la société reçoit une commission. Selon les explications de la société, ce mécanisme fonctionne de manière anonyme et il n'y a pas d'échange d'informations personnellement identifiables entre DuckDuckGo et Amazon ou eBay. Ces partenariats n'affecteraient pas non plus le classement des résultats de recherche.Selon DuckDuckGo, la raison pour laquelle il peut agir de manière anonyme avec Amazon et eBay, mais pas avec d'autres détaillants, est qu'Amazon et eBay gèrent leurs propres réseaux d'affiliation. Par ailleurs, fin de 2020, l'entreprise aurait réalisé une collecte de fonds principalement secondaire de plus de 100 millions de dollars provenant d'investisseurs nouveaux et existants, créant un moment de liquidité précoce pour les employés et les premiers investisseurs tout en renforçant sa position financière.Elle a annoncé que parmi les investisseurs figuraient notamment OMERS Ventures, Thrive, GP Bullhound, Impact America Fund, Brian Acton (un des deux cofondateurs de WhatsApp), Tim Berners-Lee (le créateur du World Wide Web), Freada Kapor Klein et Mitch Kapor.Source : DuckDuckGo Quel est votre avis sur le sujet ?Utilisez-vous DuckDuckGo ? Quel est votre retour d'expérience ?Pensez-vous que DuckDuckGo va continuer à gagner rapidement des parts de marché ?Selon vous, pourra-t-il un jour inquiéter Google ?