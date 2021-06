vidéo : le contenu éligible comprend les films, les émissions de télévision, les sports/actualités en direct et d'autres "programmes vidéo de salon". Ces applications doivent contenir des expériences pour Android TV, Google TV et les plateformes Cast. Les utilisateurs doivent bénéficier de "recommandations intelligentes pour trouver facilement du contenu, d'une inscription et d'une connexion plus faciles et d'une découverte améliorée ;

Le temps des 30 % de commission pratiquée par la plupart des célèbres magasins d'applications sera-t-il bientôt révolu ? Apple avec l'App Store et Google avec le Play Store résistent toujours, mais la lutte contre cette pratique qualifiée de "racket" par une grande partie de l'industrie s'est fortement intensifiée ces dernières années. Plusieurs géants de l'industrie, notamment Epic Games, Spotify, Tinder…, mais aussi des dizaines de petits développeurs se sont joints à la lutte au cours de ces deux dernières années, alléguant que le fabricant de l'iPhone et le géant de la recherche détiennent des monopoles sur les écosystèmes iOS et Android.Cependant, il arrive parfois à Apple, Google, Amazon et Microsoft d'être un peu flexibles sur les commissions qu'ils prélèvent aux développeurs. Dans un nouvel effet de ce type, Google a officiellement lancé au cours de la semaine le programme Play Media Experience qui vise à mettre en place davantage d'applications sur Wear OS, Android/Google TV, Auto, et les tablettes et appareils pliables. En effet, pour que ces plateformes soient un succès, les applications tierces sont un élément crucial pour inciter les utilisateurs finaux à les adopter et à les mettre à niveau.Par exemple, Google TV a été lancé l'année dernière sur le nouveau Chromecast avec de nombreuses applications prenant en charge les dernières fonctionnalités de la plateforme, comme l'expérience de l'écran d'accueil et la liste de surveillance. D'après Google, ce succès est dû en partie au programme Play Media Experience, qui n'était jusqu'à présent qu'en phase de test avec les premiers partenaires. L'entreprise a déclaré qu'elle est maintenant prête à étendre l'initiative à toutes les entreprises de médias sur le plan mondial dans trois domaines, notamment :Google (et les utilisateurs finaux) disposeront de plus d'applications multimédias sur Android/Google TV, ainsi que sur la plateforme Cast, Android Auto et Automotive, les tablettes/pliables et Wear OS. La plateforme Wear OS doit faire l'objet d'un lancement important dans les mois à venir, tandis que les appareils à grand écran connaissent un regain d'utilisation et d'intérêt de la part des fabricants. En échange de la création d'applications sur toutes ces plateformes Google et de l'intégration de fonctions/API spécifiques, l'entreprise réduira sa commission de 30 à 15 % pour les développeurs qui feront partie du programme.Ceci est indépendant du changement à venir où Google réduit sa commission à 15 % sur le premier million de dollars de revenus pour tous les développeurs Android, mais principalement au profit des petites et moyennes entreprises. Apple propose également une commission similaire de 15 % aux développeurs qui s'inscrivent à son programme App Store Small Business. Les deux sociétés réduisent déjà leur commission de 30 % à 15 % lorsqu'il s'agit de services d'abonnement, pour autant qu'un client donné soit abonné depuis plus d'un an.Les applications du programme Play Media Experience doivent obligatoirement continuer à utiliser le système de facturation in-app du Play Store. Google a également énuméré sur son site des conditions d'admissibilité spécifiques qui pourraient disqualifier de nombreux petits développeurs, comme l'obligation de réaliser plus de 100 000 installations actives mensuelles et d'avoir une bonne note sur le Play Store. En outre, malgré ce que dit Google, certaines des plateformes susmentionnées figurent sur la liste des "intégrations obligatoires" et c'est Google qui décide en dernier ressort quelles entreprises sont approuvées.Source : Google Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du programme Play Media Experience de Google ?Pensez-vous que c'est une bonne chose pour les développeurs ou une ruse de la part de Google ?