Le nouveau Microsoft Store

Les améliorations du développement Web de bout en bout;

Les nouvelles fonctionnalités à venir pour les applications Windows natives ;

Le système de conception Fluent et WinUI ; et

le développement de jeux pour PC et console.

Profiter du nouveau Microsoft Store



La nouvelle section Spotlight du Microsoft Store sur la page d'accueil.

L'utilisation des outils de développement pour améliorer le développement d'applications Web et Windows natives



Raccourcis de PWA intégrés à Windows

progressives : elles sont construites avec l'amélioration progressive comme un principe de base et fonctionnent pour chaque utilisateur, quel que soit le choix du navigateur ;

responsives : s’adaptent à tout facteur de forme à savoir bureau, mobile, tablette, etc. ;

indépendantes de la connectivité : capables de fonctionner hors ligne ou sur les réseaux de faible qualité grâce aux service workers ;

toujours à jour grâce aux service workers ;

sûres : servies via HTTPS pour prévenir l’espionnage et assurer que le contenu n’a pas été altéré ;

elles offrent une expérience avec des interactions de style application et de la navigation ;

elles peuvent être partagées facilement via une URL ;

elles disposent d’une icône qui peut être affichée sur l’écran d’accueil.

Actualiser vos applications et vos expériences pour qu'elles soient plus attrayantes

Développer des jeux pour PC et console

Microsoft a présenté Windows 11 et, tandis que les utilisateurs finaux ont eu la promesse d'un nouveau design et d'une nouvelle expérience utilisateur sur le système d'exploitation, les développeurs ont eu la promesse de beaucoup plus d'opportunités sur la plateforme.Dans un billet de blog, Microsoft a donné un bref aperçu de la façon dont l'éditeur l'a matérialisé en adoptant le principe selon lequel Windows est une plateforme ouverte : « Cela signifie que tout le monde a un accès libre pour exécuter la plus large gamme d'applications sur Windows, permettant à tous les développeurs de créer les applications et les expériences qui permettent aux utilisateurs de créer, d'apprendre et de jouer », a indiqué Kevin Gallo,chez Microsoft.Microsoft s'est concentré sur cinq domaines clés d'amélioration pour Windows 11 :Microsoft a dévoilé le nouveau Microsoft Store sur Windows et a annoncé sa prise en charge de plus de types d'applications telles que Win32, .NET et PWA, ainsi que la prise en charge des applications Android de l'Amazon Appstore. Le Store est également repensé pour garder vos clients dans leur flux et faciliter la recherche et la découverte d'histoires et de collections organisées. Avec de nouvelles fonctionnalités telles que le Store « pop-up », vos utilisateurs peuvent installer des applications directement à partir du navigateur. Vous aurez également plus d'options de partage des revenus, telles que le maintien à 100 % lorsque vous apportez votre propre plateforme de commerce pour le Store pour votre application (cela n'inclut pas les jeux PC). Un aperçu du nouveau Store sera bientôt disponible pour les Windows Insiders.Avec Windows 11, Microsoft déclare embrasser toutes vos applications et travailler pour que toutes les applications se sentent comme chez elles sur Windows. Et, avec le nouveau PWABuilder3, vous pouvez créer une PWA (Progressive Web App) à partir de votre application Web en quelques minutes. L'environnement d'exécution à feuilles persistantes WebView2 est également inclus avec Windows 11, ce qui permet de tirer plus facilement parti de sa plateforme Web en tant que moyen performant et sécurisé pour créer des applications Web hybrides. Bien sûr, vous pouvez continuer à utiliser des offres de développement puissantes telles que Windows Terminal et les nouveaux Microsoft Edge DevTools, car ils sont désormais intégrés.Le SDK de l'application Windows, anciennement connu sous le nom de Project Reunion, vous permettra d'intégrer plus facilement les fonctionnalités de Windows 11 dans vos applications tout en vous permettant d'atteindre plus d'un milliard d'utilisateurs sur Windows 10. Microsoft va continuer à développer le SDK de l'application Windows en coopération avec la communauté et à partir d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser la version Windows App SDK 0.8 Stable (encore appelée Project Reunion dans le package NuGet et Visual Studio Marketplace). Dans cette version, vous trouverez des mises à jour de stabilité pour WinUI3 et une prise en charge du développement pour Visual Studio 16.10. Le Windows App SDK 1.0 sera publié plus tard cette année.Vous pouvez également créer des applications qui s'exécutent nativement sur Windows sur ARM avec la nouvelle ABI compatible avec l'émulation ARM64. En utilisant l'ARM64EC, vous pouvez mélanger du code ARM natif et du code x64 émulé dans le même processus ou module. Cette interopérabilité signifie que vous pouvez optimiser votre application pour qu'elle s'exécute sur Windows sur ARM même si votre application a des dépendances x64 ou charge des plugins x64 que vous ne contrôlez pas.Avec un trafic web mobile en pleine croissance, les applications web ciblent de plus en plus les dispositifs mobiles. Mais dans ce domaine, il y a un débat qui est né et qui reste d'actualité : que choisir entre une application web et une application native ?Si le web offre de nombreux avantages, il a certainement beaucoup à envier aux applications natives en ce qui concerne l’expérience utilisateur et bien d’autres fonctionnalités. Commençons par présenter la différence entre une application web mobile et une application native. Une application native est développée spécifiquement pour une plateforme (Android, iOS, etc.), avec un langage spécifique, est installable et est distribuée à partir d’un magasin d’applications. À l’opposé, une application web (Web app) est une application mobile développée avec les technologies du web (HTML, CSS, JS) et qui peut être exécutée sur tous les systèmes mobiles via un simple navigateur.Ces deux concepts présentent à la fois des avantages et des inconvénients, c’est ce qui justifie leur coexistence. Une application native a de nombreux avantages. Accessible hors connexion, elle offre également une meilleure expérience utilisateur (plus rapide et fluide, mode plein écran, accès aux fonctionnalités du téléphone, notifications Push, etc.). Elle est également mieux référencée grâce des téléchargements sur les plateformes d’applications. Toutefois, le coût de développement est important si le développeur doit encore concevoir une version pour chaque plateforme cible. L’utilisateur doit en plus gérer les mises à jour manuellement à chaque nouvelle version.Par contre, une Web app a un coût de développement plus faible avec un seul code pour les différentes plateformes et est compatible avec tous les navigateurs. Les mises à jour sont en plus gérées de manière transparente. Le hic, c’est qu’elle n’est pas accessible hors connexion (sauf avec mise cache) et ne peut accéder aux fonctionnalités du téléphone.Pour essayer de concilier les deux modèles, les applications hybrides sont nées en combinant quelques éléments des applications web et des applications natives, mais Google voulait quelque chose de beaucoup plus évolué. Le concept de Mountain View baptisé « Progressive Web Apps » a été présenté lors du Chrome Dev Summit 2015. Selon la société, les progressive web apps (PWA) « combinent le meilleur du web et le meilleur des applications ». Elles utilisent les fonctionnalités modernes du web pour offrir une expérience utilisateur de type application.Les PWA exploitent plusieurs technologies clés et reposent essentiellement sur une combinaison de l’architecture « application shell » et des service workers. Un service worker est un script qui est exécuté dans le navigateur et qui permet de supporter des expériences hors ligne. Les service workers apportent également des gains de performance grâce à une mise en cache hors ligne intelligente et le chargement instantané pour des visites répétées sur votre site ou application web. Ils incluent d’autres fonctionnalités comme les notifications Push avec la capacité d’intercepter et de traiter les requêtes de réseau.En ce qui concerne l’architecture application shell, il s’agit d’une architecture d’application web moderne qui tire parti d’un service worker pour mettre en cache la « coque » de votre application hors ligne et remplir son contenu en utilisant JS, quand la coque est chargée (comme illustrée dans l’image suivante). La coque (shell en anglais) d’une application fait allusion au code HTML, CSS et JavaScript minimal qui alimente l’interface utilisateur.Entre autres caractéristiques des progressive web apps, on peut noter qu’elles sont :Si vous souhaitez rajeunir la conception et les expériences de votre application pour vous sentir comme chez vous sur Windows 11, vous pouvez utiliser WinUI3 pour profiter de la mise à jour intégrée de l'interface utilisateur, telle que la géométrie arrondie, l'iconographie actualisée, la nouvelle typographie, les micro-interactions amusantes (telles que animation Lottie) et une palette de couleurs rafraîchie. De nouveaux matériaux comme le Mica ajoutent également une hiérarchie significative, et plus encore. Les mises en page Snap garantiront également que vous et vos utilisateurs serez productifs sur Windows 11.Vous pouvez également créer et gérer facilement les fenêtres de votre application à l'aide deIl fonctionne avec votre code d'application existant, simplifie les opérations courantes et apporte de nouvelles fonctionnalités à vos applications de bureau, telles que le comportement de rejet léger, le mode image dans l'image et une personnalisation plus facile de la barre de titre.Afin de simplifier le développement de jeux pour PC, Microsoft met son Game Development Kit (GDK) à la disposition du public gratuitement sur GitHub. Le GDK contient les outils communs, les bibliothèques et la documentation nécessaires pour créer des jeux pour PC et est le même GDK de base utilisé par des milliers de développeurs aujourd'hui pour offrir de grandes expériences aux joueurs du monde entier. Le GDK s'ajoute à la collection de technologies Game Stack que Microsoft propose aujourd'hui pour aider les développeurs à créer, publier, monétiser et faire évoluer leurs jeux.Source : Microsoft Quelles sont les nouveautés qui vous intéressent le plus ?