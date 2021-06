1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269



// SPDX-License-Identifier: MIT pragma solidity 0 . 8 . 4 ; import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol" ; import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/utils/SafeERC20.sol" ; import "@openzeppelin/contracts/access/Ownable.sol" ; import "@openzeppelin/contracts/security/ReentrancyGuard.sol" ; import "@openzeppelin/contracts-upgradeable/proxy/utils/Initializable.sol" ; import "./interfaces/IShare.sol" ; import "./interfaces/IDollar.sol" ; import "./interfaces/ITreasury.sol" ; import "./interfaces/IOracle.sol" ; import "./interfaces/IPool.sol" ; contract Pool is Ownable, ReentrancyGuard, Initializable, IPool { using SafeERC20 for ERC20; /* ========== ADDRESSES ================ */ address public oracle; address public collateral; address public dollar; address public treasury; address public share; /* ========== STATE VARIABLES ========== */ mapping ( address => uint256 ) public redeem_share_balances; mapping ( address => uint256 ) public redeem_collateral_balances; uint256 public override unclaimed_pool_collateral; uint256 public unclaimed_pool_share; mapping ( address => uint256 ) public last_redeemed; // Constants for various precisions uint256 private constant PRICE_PRECISION = 1e6; uint256 private constant COLLATERAL_RATIO_PRECISION = 1e6; uint256 private constant COLLATERAL_RATIO_MAX = 1e6; // Number of decimals needed to get to 18 uint256 private missing_decimals; // Number of blocks to wait before being able to collectRedemption() uint256 public redemption_delay = 1 ; // AccessControl state variables bool public mint_paused = false ; bool public redeem_paused = false ; /* ========== MODIFIERS ========== */ modifier onlyTreasury ( ) { require ( msg.sender == treasury, "!treasury" ) ; _; } /* ========== CONSTRUCTOR ========== */ function initialize ( address _dollar, address _share, address _collateral, address _treasury ) external initializer onlyOwner { dollar = _dollar; share = _share; collateral = _collateral; treasury = _treasury; missing_decimals = 18 - ERC20 ( _collateral ) . decimals ( ) ; } /* ========== VIEWS ========== */ function info ( ) external view returns ( uint256, uint256, uint256, bool, bool ) { return ( unclaimed_pool_collateral, // unclaimed amount of COLLATERAL unclaimed_pool_share, // unclaimed amount of SHARE getCollateralPrice ( ) , // collateral price mint_paused, redeem_paused ) ; } function collateralReserve ( ) public view returns ( address ) { return ITreasury ( treasury ) . collateralReserve ( ) ; } function getCollateralPrice ( ) public view override returns ( uint256 ) { return IOracle ( oracle ) . consult ( ) ; } /* ========== PUBLIC FUNCTIONS ========== */ function mint ( uint256 _collateral_amount, uint256 _share_amount, uint256 _dollar_out_min ) external { require ( mint_paused == false , "Minting is paused" ) ; ( , uint256 _share_price, , uint256 _tcr, , , uint256 _minting_fee, ) = ITreasury ( treasury ) . info ( ) ; require ( _share_price > 0 , "Invalid share price" ) ; uint256 _price_collateral = getCollateralPrice ( ) ; uint256 _total_dollar_value = 0 ; uint256 _required_share_amount = 0 ; if ( _tcr > 0 ) { uint256 _collateral_value = ( ( _collateral_amount * ( 10 **missing_decimals ) ) * _price_collateral ) / PRICE_PRECISION; _total_dollar_value = ( _collateral_value * COLLATERAL_RATIO_PRECISION ) / _tcr; if ( _tcr < COLLATERAL_RATIO_MAX ) { _required_share_amount = ( ( _total_dollar_value - _collateral_value ) * PRICE_PRECISION ) / _share_price; } } else { _total_dollar_value = ( _share_amount * _share_price ) / PRICE_PRECISION; _required_share_amount = _share_amount; } uint256 _actual_dollar_amount = _total_dollar_value - ( ( _total_dollar_value * _minting_fee ) / PRICE_PRECISION ) ; require ( _dollar_out_min <= _actual_dollar_amount, "slippage" ) ; if ( _required_share_amount > 0 ) { require ( _required_share_amount <= _share_amount, "Not enough SHARE input" ) ; IShare ( share ) . poolBurnFrom ( msg.sender, _required_share_amount ) ; } if ( _collateral_amount > 0 ) { _transferCollateralToReserve ( msg.sender, _collateral_amount ) ; } IDollar ( dollar ) . poolMint ( msg.sender, _actual_dollar_amount ) ; } function redeem ( uint256 _dollar_amount, uint256 _share_out_min, uint256 _collateral_out_min ) external { require ( redeem_paused == false , "Redeeming is paused" ) ; ( , uint256 _share_price, , , uint256 _ecr, , , uint256 _redemption_fee ) = ITreasury ( treasury ) . info ( ) ; uint256 _collateral_price = getCollateralPrice ( ) ; require ( _collateral_price > 0 , "Invalid collateral price" ) ; require ( _share_price > 0 , "Invalid share price" ) ; uint256 _dollar_amount_post_fee = _dollar_amount - ( ( _dollar_amount * _redemption_fee ) / PRICE_PRECISION ) ; uint256 _collateral_output_amount = 0 ; uint256 _share_output_amount = 0 ; if ( _ecr < COLLATERAL_RATIO_MAX ) { uint256 _share_output_value = _dollar_amount_post_fee - ( ( _dollar_amount_post_fee * _ecr ) / PRICE_PRECISION ) ; _share_output_amount = ( _share_output_value * PRICE_PRECISION ) / _share_price; } if ( _ecr > 0 ) { uint256 _collateral_output_value = ( ( _dollar_amount_post_fee * _ecr ) / PRICE_PRECISION ) / ( 10 **missing_decimals ) ; _collateral_output_amount = ( _collateral_output_value * PRICE_PRECISION ) / _collateral_price; } // Check if collateral balance meets and meet output expectation uint256 _totalCollateralBalance = ITreasury ( treasury ) . globalCollateralBalance ( ) ; require ( _collateral_output_amount <= _totalCollateralBalance, "<collateralBalance" ) ; require ( _collateral_out_min <= _collateral_output_amount && _share_out_min <= _share_output_amount, ">slippage" ) ; if ( _collateral_output_amount > 0 ) { redeem_collateral_balances [ msg.sender ] = redeem_collateral_balances [ msg.sender ] + _collateral_output_amount; unclaimed_pool_collateral = unclaimed_pool_collateral + _collateral_output_amount; } if ( _share_output_amount > 0 ) { redeem_share_balances [ msg.sender ] = redeem_share_balances [ msg.sender ] + _share_output_amount; unclaimed_pool_share = unclaimed_pool_share + _share_output_amount; } last_redeemed [ msg.sender ] = block.number; // Move all external functions to the end IDollar ( dollar ) . poolBurnFrom ( msg.sender, _dollar_amount ) ; if ( _share_output_amount > 0 ) { _mintShareToCollateralReserve ( _share_output_amount ) ; } } function collectRedemption ( ) external { require ( ( last_redeemed [ msg.sender ] + redemption_delay ) <= block.number, "<redemption_delay" ) ; bool _send_share = false ; bool _send_collateral = false ; uint256 _share_amount; uint256 _collateral_amount; // Use Checks-Effects-Interactions pattern if ( redeem_share_balances [ msg.sender ] > 0 ) { _share_amount = redeem_share_balances [ msg.sender ] ; redeem_share_balances [ msg.sender ] = 0 ; unclaimed_pool_share = unclaimed_pool_share - _share_amount; _send_share = true ; } if ( redeem_collateral_balances [ msg.sender ] > 0 ) { _collateral_amount = redeem_collateral_balances [ msg.sender ] ; redeem_collateral_balances [ msg.sender ] = 0 ; unclaimed_pool_collateral = unclaimed_pool_collateral - _collateral_amount; _send_collateral = true ; } if ( _send_share ) { _requestTransferShare ( msg.sender, _share_amount ) ; } if ( _send_collateral ) { _requestTransferCollateral ( msg.sender, _collateral_amount ) ; } } /* ========== INTERNAL FUNCTIONS ========== */ function _transferCollateralToReserve ( address _sender, uint256 _amount ) internal { address _reserve = collateralReserve ( ) ; require ( _reserve != address ( 0 ) , "Invalid reserve address" ) ; ERC20 ( collateral ) . safeTransferFrom ( _sender, _reserve, _amount ) ; } function _mintShareToCollateralReserve ( uint256 _amount ) internal { address _reserve = collateralReserve ( ) ; require ( _reserve != address ( 0 ) , "Invalid reserve address" ) ; IShare ( share ) . poolMint ( _reserve, _amount ) ; } function _requestTransferCollateral ( address _receiver, uint256 _amount ) internal { ITreasury ( treasury ) . requestTransfer ( collateral, _receiver, _amount ) ; } function _requestTransferShare ( address _receiver, uint256 _amount ) internal { ITreasury ( treasury ) . requestTransfer ( share, _receiver, _amount ) ; } /* ========== RESTRICTED FUNCTIONS ========== */ function toggleMinting ( ) external onlyOwner { mint_paused = !mint_paused; } function toggleRedeeming ( ) external onlyOwner { redeem_paused = !redeem_paused; } function setOracle ( address _oracle ) external onlyOwner { require ( _oracle != address ( 0 ) , "Invalid address" ) ; oracle = _oracle; } function setRedemptionDelay ( uint256 _redemption_delay ) external onlyOwner { redemption_delay = _redemption_delay; } function setTreasury ( address _treasury ) external onlyOwner { require ( _treasury != address ( 0 ) , "Invalid address" ) ; treasury = _treasury; emit TreasuryChanged ( _treasury ) ; } // EVENTS event TreasuryChanged ( address indexed newTreasury ) ; }