La Chine invite les mineurs de bitcoins à quitter le pays





Les mineurs pourraient quitter la Chine pour le Texas

Les États-Unis : la nouvelle capitale minière mondiale ?

Les données de 2021 sur la répartition mondiale de la puissance minière ne sont pas encore disponibles, mais les estimations passées auraient montré que 65 à 75 % de l'extraction de bitcoins dans le monde se faisait en Chine, principalement dans quatre provinces chinoises : Xinjiang, Mongolie intérieure (Inner Mongolia), Sichuan et Yunnan. Cependant, en mai dernier, Pékin a décidé de les faire partir au plus vite. Ainsi, le gouvernement a appelé à une sévère répression de l'extraction et du commerce de bitcoins, donnant lieu à une grande migration minière. Le Texas serait leur prochaine destination.La réduction du nombre de mineurs aurait déjà commencé en Mongolie intérieure. En effet, après avoir échoué à atteindre les objectifs climatiques de Pékin, les dirigeants de la province ont décidé de donner deux mois aux mineurs de bitcoins pour partir. Ils auraient rejeté explicitement la faute de ses carences énergétiques sur les mines de cryptomonnaies. « Il semble que l'on passe de la déclaration de politique générale à la mise en œuvre effective dans un délai relativement court », a déclaré Nic Carter, partenaire fondateur de Castle Island Ventures. Cet exode est mesuré à l'aide d'un baromètre appelé "hashrate".Il s'agit d'un terme utilisé dans le secteur pour décrire la puissance de calcul de tous les mineurs du réseau bitcoin. « Compte tenu de la baisse du hashrate, il semble probable que les installations soient éteintes dans tout le pays », a poursuivi Carter, qui pense également que probablement 50 à 60 % de l'ensemble du hashrate du bitcoin quittera finalement la Chine. Cependant, l'une des principales caractéristiques du bitcoin est qu'il est totalement indépendant du lieu d'extraction. Les mineurs n'ont besoin que d'une connexion Internet, contrairement à d'autres industries qui doivent être relativement proches de leurs utilisateurs finaux.« Ce qu'il y a de bien avec le bitcoin, et qui est sous-estimé par beaucoup d'opposants, c'est qu'il s'agit d'un marché portable ; vous pouvez l'amener directement à la source d'énergie », a déclaré Steve Barbour, fondateur d'Upstream Data, une société qui fabrique et fournit des solutions minières portables pour les installations pétrolières et gazières. Cela dit, l'exode pourrait ne pas être instantané, en partie parce qu'il faudra du temps aux mineurs pour déplacer leurs machines hors de Chine ou liquider leurs actifs et s'installer ailleurs.Après la vague de migration des sociétés technologiques de la Silicon Valley (ou de la Californie) vers le Texas, cela pourrait être au tour des mineurs de cryptomonnaies à la recherche d'un cadre attrayant. En effet, l'extraction minière est un processus à forte intensité énergétique qui permet à la fois de créer de nouvelles pièces et de conserver un registre de toutes les transactions des jetons numériques existants. Cependant, malgré un manque de réserves qui a provoqué des pannes d'électricité pendant plusieurs jours l'hiver dernier, le Texas affiche souvent des prix de l'énergie parmi les plus bas du monde.Sa part d'énergies renouvelables augmenterait au fil du temps, avec 20 % de son énergie provenant de l'éolien à partir de 2019. Il disposerait d'un réseau électrique déréglementé permettant aux clients de choisir entre les fournisseurs d'électricité. En outre, ses dirigeants politiques seraient favorables aux cryptomonnaies, des conditions de rêve pour un mineur à la recherche d'un lieu discret et de sources d'énergie bon marché. « Vous allez assister à un changement spectaculaire au cours des prochains mois », a déclaré Brandon Arvanaghi, précédemment ingénieur en sécurité chez la bourse de cryptomonnaies Gemini.« Nous avons des gouverneurs comme Greg Abbott au Texas qui encouragent le minage de bitcoin. Cela va devenir une véritable industrie aux États-Unis, ce qui va être incroyable », a-t-il ajouté. Toutefois, une autre destination probable est le voisin immédiat de la Chine, le Kazakhstan. Ses mines de charbon constitueraient un approvisionnement énergétique bon marché et abondant. Le Kazakhstan aurait également une attitude plus laxiste en matière de construction, ce qui serait de bon augure pour les mineurs qui doivent construire des installations physiques en peu de temps.Cela dit, le Kazakhstan pourrait juste faire l'objet d'une escale ou une étape dans ce qui devrait être une longue migration vers l'ouest. « Le Texas a non seulement l'électricité la moins chère des États-Unis, mais aussi l'une des moins chères du monde », a déclaré Didar Bekbauov, qui dirige Xive, une entreprise qui fournit des services d'hébergement aux mineurs internationaux. « Il est également très facile de créer une société minière si vous avez 30 ou 40 millions de dollars, vous pouvez être un mineur de premier plan aux États-Unis », a-t-il ajouté. Selon d'autres personnes, le Wyoming pourrait être aussi une destination minière de choix.D'après les analystes, il y a quelques limitations majeures à cela. Tout d'abord, le délai de construction de l'infrastructure physique nécessaire pour accueillir les mineurs serait probablement de six à neuf mois, a déclaré Carter. « Les États-Unis ne peuvent probablement pas être aussi souples que d'autres pays en matière de délocalisation de ces mineurs errants », a-t-il déclaré. La logistique du déménagement pourrait également s'avérer difficile. Il y aurait une pénurie de conteneurs d'expédition, en raison des vents arrière de la pandémie du Covid-19.Mais la plus grande question est sans doute celle de la fiabilité du réseau électrique du Texas. La tempête qui a dévasté une grande partie de l'État en 2021 a relancé le débat sur la nécessité pour le Texas de protéger ses systèmes contre l'hiver, un projet potentiellement coûteux qui pourrait avoir une incidence sur les taxes ou autres frais pour ceux qui cherchent à se connecter au réseau électrique de l'État. Les choses seraient telles que, récemment, ERCOT, l'organisation qui gère le réseau électrique du Texas, a demandé aux consommateurs d'économiser l'énergie pour éviter les pannes.Il n'est pas certain que l'exode minier en Chine fasse pencher la balance en faveur des adeptes du bitcoin dans le débat sur l'empreinte carbone du jeton. Jusqu'à présent, le discours dominant était qu'une grande partie du bitcoin mondial était extrait avec des ressources chinoises. Si tous les mineurs finissent par quitter la Chine, cela signifiera moins d'exploitation minière alimentée par des combustibles fossiles, mais cela signifiera aussi que la part du réseau dans l'exploitation minière alimentée par des énergies renouvelables diminuera.C'est pourquoi la question de la destination de ces mineurs migrants pourrait s'avérer cruciale pour l'avenir du bitcoin. « C'est la plus grande histoire de l'année pour le bitcoin », a déclaré Carter. « L'exploitation minière est sensible aux prix, de sorte que l'on recherche l'énergie la moins chère, et l'énergie la moins chère tend à être renouvelable, car si vous brûlez des combustibles fossiles, il y a des coûts d'extraction, de raffinage et de transport », explique Adam Back, PDG de Blockstream.Chaque année, la banque d'investissement Lazard publie une ventilation des coûts énergétiques par source.Son rapport de 2020 montrerait que bon nombre des sources d'énergie renouvelables les plus courantes sont équivalentes ou moins chères que les sources d'énergie conventionnelles comme le charbon et le gaz. Et le coût de l'énergie renouvelable ne cesserait de baisser. Mais il y aurait des limites au minage de cryptomonnaies uniquement à partir d'énergies renouvelables. Bien que l'énergie solaire et l'énergie éolienne soient aujourd'hui les sources d'énergie les moins chères au monde, ces deux sources d'énergie seraient confrontées à des limites à l'échelle.Cela suscite des inquiétudes quant à la viabilité des mineurs qui se tourneraient exclusivement vers l'énergie éolienne ou solaire. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de capacité minière dans le monde qui soit prête à absorber la diaspora des mineurs chinois. En pratique, cela signifierait que tous les mineurs restants sont plus rentables pendant un certain temps. Une plus grande dispersion géographique rétablirait l'équilibre mondial du pouvoir et réduirait également la capacité d'une nation souveraine à coopter ou à contrôler le réseau.En outre, l'on pourrait également voir apparaître des zones économiques cryptographiques spéciales dans les prochains mois. « Vous verrez des juridictions adopter une position très favorable et créer l'équivalent de zones spéciales pour encourager les mineurs à s'héberger localement », a déclaré Carter. « Nous sommes en train de le voir au niveau de l'État ici. Vous allez également le voir au niveau du pays, vous pourriez même voir de l'électricité subventionnée pour l'exploitation minière », a-t-il conclu.Source : Le gouvernement chinois Quel est votre avis sur le sujet ?Quels impacts la décision de la Chine pourrait avoir sur le réseau Bitcoin ?