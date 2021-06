Envoyé par GLDavid Envoyé par Suis-je parano mais cela me fait bigrement penser à la prise de MySQL par Oracle.

Envoyé par GLDavid Envoyé par J'ai l'impression que, sous couvert d'apport à la communauté Open-Source, Google cherche à s'accaparer Linux.

Quoi de mieux de remplacer le code historique par du Rust qui est ton propre langage maison?

Mais, je conviens peut être penser les choses de manière trop négative

La situation est difficilement comparable. Oracle a racheté la société qui pilotait le développement de MySQL. Il en a donc récupéré le contrôle complet.Ici, Google contribue juste à permettre l'utilisation d'un langage, dont il ne contrôle pas le développement, dans un projet dont il ne contrôle pas le développement.Google sait très bien qu'il ne peut pas contrôler Linux, c'est en partie pour ça qu'il développe son propre OS : Fuschia. Mais en attendant qu'il soit utilisable partout, il participe comme beaucoup d'autres sociétés au projet Linux. Ses contributions sont bénévoles et la communauté est libre de les accepter ou pas.Comme Linux, Rust est un projet indépendant auquel Google participe, mais qu'il ne pilote pas du tout. Google développe également ses propre langages : Go et Dart, mais ils ne sont pas du tout adaptés pour le développement d'un OS.