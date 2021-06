Gartner : le low-code devrait s'emparer de 80 % du marché des logiciels en 2024





Hosk : le low-code ne représentera pas 80 % du marché des logiciels en 2024

Le cauchemar de la maintenance des logiciels low-code

Les logiciels low-code ne peuvent pas gérer la complexité

Les problèmes de sécurité et de données liés au low-code

Ne croyez pas au battage médiatique sur le low-code

augmentation de la popularité, création de nombreux logiciels low-code ;

problèmes de maintenance des logiciels low-code ;

les développeurs créeront des centres d'excellence et guideront les développeurs citoyens vers les meilleures pratiques ;

le low-code sera utilisé pour de petites applications, pas pour tout le développement de logiciels exigeants.

L'avenir du développement d'applications est hybride

Une plateforme low-code/no-code désigne un environnement de développement visuel intégré basé sur le Cloud qui permet aux développeurs citoyens (les utilisateurs non techniques) de créer rapidement des solutions logicielles. Un ensemble de composants préconstruits permet aux propriétaires d'entreprises et aux développeurs de logiciels de développer des applications mobiles et Web avec une "grande facilité". Ces plateformes révolutionnent ainsi l'industrie du logiciel en raccourcissant la courbe d'apprentissage et en rendant le développement de logiciels plus rapide, plus simple, plus accessible.Selon les nouvelles prédictions publiées lundi par Gartner, il semble que les outils no-code et low-code soient là pour toujours. En effet, selon les données du cabinet, d'ici 2024, 80 % des produits et services technologiques seront construits par des personnes qui ne sont pas des professionnels de la technologie. Gartner s'attend également à voir davantage d'annonces de lancements de technologies par des entreprises non technologiques faire la une des médias au cours de l'année prochaine. Et d'ici 2042, plus d'un tiers des fournisseurs de technologies devraient être en concurrence avec des fournisseurs non technologiques.« La barrière à franchir pour devenir un producteur de technologie est en train de tomber grâce aux outils de développement low-code et no-code », a déclaré Rajesh Kandaswamy, vice-président de Gartner. À la question de savoir à quels types de produits et services technologiques ces résultats s'appliquaient, il a répondu « tous ». Dans l'ensemble, Kandaswamy estime que les entreprises considèrent de plus en plus les activités numériques comme « un sport d'équipe », et non plus comme « le seul domaine du département informatique ». Notons que Gartner n'est pas le seul cabinet à avoir fait une prévision allant dans ce sens.Selon un rapport de Forrester publié en 2019, le marché du low-code atteindrait un taux de croissance annuel de 40 %, avec des dépenses prévues de 21,2 milliards de dollars jusqu’en 2022. La même année, Gartner estimait que ces systèmes seraient utilisés pour développer 65 % de toutes les applications dans les cinq années à venir. Par ailleurs, Gartner prévoit également que l'intelligence artificielle (IA) devrait booster le potentiel de création de produits technologiques par les professionnels non dotés de compétences technologiques. Cependant, les nouvelles prévisions de Gartner ne sont pas partagées dans l'industrie.« Donner un outil professionnel à quelqu'un ne fait pas de lui un professionnel. Les considérations, l'approche et les résultats des professionnels sont différents de ceux des amateurs. Les outils de développement de logiciels low-code ne sont pas et ne seront jamais le meilleur choix pour tous les scénarios. Dans le meilleur des cas, les outils de développement de logiciels à faible code, comme Power Apps, permettent à des non-développeurs de mettre en production des applications d'entreprise en quelques jours ou semaines plutôt qu'en plusieurs mois ou années », a écrit un auteur surnommé Hosk dans le blogue Dev Genius.« Dans le pire des cas, les outils de développement de logiciels low-code sont des prototypes mal écrits, difficiles à maintenir et à mettre à jour », a-t-il ajouté. Hosk, qui dit avoir une expérience de 20 ans dans le développement logiciel, a déclaré que l'augmentation prévue du nombre de logiciels low-code ne tient pas compte des compétences des développeurs de logiciels. Alors, pourquoi le développement low-code ne va pas s'emparer du marché ? Pour répondre à la question, Hosk donne les exemples d'outils de développement low-code qui ont été lancés par le passé, mais qui n'ont pas réussi à s'imposer.Le développeur estime que la même tendance devrait se répéter. « Des outils de développement à faible code ont été créés auparavant (Case Tools, 4GL Tools), même Microsoft Dynamics 365 est un type de développement logiciel à faible code. À l'époque, les gens prédisaient que le low-code gagnerait en popularité, mais ce ne fut pas le cas », a-t-il déclaré. La différence aujourd'hui résiderait dans le fait que Microsoft investit beaucoup d'argent dans les outils low-code et qu'ils sont construits sur l'infrastructure construite au sommet de Dataverse. Mais même s'ils sont plus puissants, plusieurs problèmes leur sont connus.Selon Hosk, la création d'un logiciel est rapide, mais la maintenance dure des années et est plus coûteuse. Les logiciels créés par des développeurs citoyens vont créer une dette technique à grande échelle. Il estime que la création de nombreuses petites applications va créer un cauchemar de maintenance pour l'informatique. Les applications créées par les développeurs citoyens ne seraient pas créées pour faciliter la maintenance. De même, la maintenance et la mise à niveau de ces logiciels seraient difficiles. La maintenance des logiciels est une préoccupation à long terme, pourquoi les développeurs citoyens s'en soucieraient-ils ?Les outils de développement low-code ne seraient pas faits ou conçus pour une maintenance facile. Les frais généraux de maintenance ne cesseraient d'augmenter. « C'est comme si vous deviez maintenir des centaines de feuilles de calcul Excel avec des formules, un mauvais nommage, aucune cohérence et peu de documentation », a déclaré l'auteur.D'après lui, les outils de développement low-code devraient être maintenus par des personnes compétentes en matière de low-code, qui se spécialiseraient dans ces compétences. Les équipes informatiques devraient se perfectionner dans les outils de développement low-code, ce qui augmenterait les coûts.Hosk estime que les outils de développement low-code sont excellents pour créer de petites applications indépendantes, mais ils ont du mal à répondre aux exigences complexes. « À moins que le monde ne s'oriente vers des exigences simples, les logiciels low-code ne remplaceront pas 80 % de tous les logiciels créés. Le pouvoir du code est de créer des logiciels complexes conçus pour fonctionner exactement comme les entreprises et les systèmes le souhaitent. Il sera donc difficile de créer des logiciels complexes avec de nombreux développeurs travaillant en même temps avec des outils low-code », a-t-il déclaré.Selon le développeur, les avantages d'avoir un logiciel créé spécifiquement pour une entreprise et son mode de fonctionnement feront que cela vaudra le coût de la création du système.À ce stade, Hosk a déclaré que pendant que les services informatiques se familiarisent avec les nouveaux outils low-code, il y aura des violations majeures de la sécurité parce que personne n'a compris comment verrouiller les outils de développement low-code. Selon lui, il faut du temps pour comprendre les nouveaux outils et créer les meilleures pratiques pour s'assurer qu'il n'y a pas de failles de sécurité ou de problèmes de données. La puissance des outils low-code serait que vous pouvez vous connecter aux médias sociaux comme Twitter, Facebook et d'autres systèmes, et les données de l'entreprise peuvent se retrouver sur Internet.Pour Hosk, le potentiel des outils low-code est grand, mais la réalité ne sera pas aussi grande. Il estime qu'il devrait y avoir une explosion de la création d'applications low-code, mais aussi une augmentation de la demande. Alors, pourquoi le développement low-code ne signera-t-il pas la fin des développeurs ou du code ? Voici comment Hosk résume la chose :Selon Hosk, les compétences des développeurs ne se limitent pas à l'écriture du code. Les développeurs sont des professionnels ayant des années d'expérience et de bonnes pratiques conçues pour créer des logiciels faciles à maintenir. Par contre, les développeurs citoyens et les équipes informatiques devraient constater que les logiciels low-code créés par des développeurs citoyens seront difficiles à prendre en change, à maintenir et à étendre. Selon lui, c'est la raison pour laquelle la révision du code par des développeurs expérimentés existe. Cela empêche la création de code de mauvaise qualité.« Vous pouvez donner des outils de bricolage aux gens, mais cela ne fait pas d'eux des experts en bricolage, comme le montrent de nombreuses améliorations de la maison. Les améliorations apportées à la maison par des développeurs citoyens fonctionnent à court terme, mais il s'agit de lacunes à court terme qui finissent par être corrigées », a-t-il déclaré. Enfin, Hosk pense que les développeurs de logiciels ne seront pas remplacés, mais ils devraient être recyclés pour utiliser des outils low-code pour créer des logiciels.« Pour que les outils low-code soient efficaces, ils devront être créés en utilisant les meilleures pratiques, le déploiement, les revues de code et d'autres activités des développeurs professionnels. Le développement de logiciels low-code continuera à se développer, mais les exigences complexes et les grands systèmes dépasseront les capacités des outils low-code. À l'avenir, les outils de développement low-code créeront jusqu'à 50 % des applications et les solutions seront un mélange de low-code et de code », a-t-il conclu.Source : Hosk Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'argumentaire de Hosk ?Pensez-vous que les outils low-code et no-code vont s'imposer ?Pensez-vous également que l'avenir du développement de logiciels est hybride ?