Apple a récemment lancé la mise à jour iOS 14.5, qui est censée être un cauchemar pour les spécialistes du marketing numérique et les applications comme Facebook, dont le modèle économique tourne autour du marketing. Néanmoins, avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes comme la prise en charge d'AirTag, la prise en charge de la 5G, la transparence du suivi des applications et bien d'autres, certains utilisateurs ont signalé des problèmes d'épuisement de la batterie dans iOS 14.5. En fait, chaque nouvelle mise à jour d'iOS semble susciter des plaintes concernant la faible autonomie de la batterie de l'iPhone.Lorsqu'il s'agit d'une mise à jour majeure, certains de ces problèmes sont dus au fait que le matériel a un an (en termes techniques). Le reste du temps, les problèmes peuvent être dus à de nombreux facteurs, des bogues aux problèmes de calibrage. Certaines plaintes dans la communauté d'assistance d'Apple suggèrent d'ailleurs que le problème est survenu après qu'iOS 14.5 a ajouté une nouvelle fonction de calibrage de la batterie pour les utilisateurs d'iPhone 11. Selon les explications de l'entreprise, cette fonctionnalité est censée aider les utilisateurs à voir comment leur batterie d'iPhone vieillit avec le temps.Cependant, de nombreux utilisateurs ont signalé que les téléphones fonctionnant sous iOS 14.5 et ses mises à jour connexes (y compris iOS 14.6) ont tendance à se vider de leur batterie s'ils sont laissés sans charge pendant la nuit. « J'ai le même problème avec mon iPhone 11. J'ai fait la mise à niveau l'autre jour et je me suis réveillé tous les matins pour le trouver complètement vidé. Hier, j'ai désactivé le WiFi, le Bluetooth, le rafraîchissement de toutes les applications en arrière-plan et je me suis assuré que le Personal Hotspot était désactivé. Il était complètement chargé à 18 heures hier soir et n'a pas été utilisé », a déclaré un utilisateur.« Il s'est vidé de sa batterie vers 10 heures ce matin (soit environ 16 heures plus tard) sans avoir été utilisé entre-temps », a-t-il ajouté. L'on estime que le problème est encore plus fréquent avec iOS 14.6. « Hier, j'ai mis à jour mon iPhone 12 Pro vers iOS 14.6. Et maintenant, je pense que la batterie se vide plus rapidement que sous la version précédente », a déclaré un autre utilisateur. Ces plaintes ont désormais donné lieu à une action en justice contre Apple. La plainte tente d'établir un lien entre l'épuisement de la batterie, les bogues de performance et les allégations d'obsolescence planifiée.Selon l'action en justice, Apple ne cesse d'introduire de nouveaux outils et des modifications à ses systèmes d'exploitation, mais oublie très opportunément d'informer les utilisateurs actuels et potentiels de l'impact de ces nouveaux ajouts sur l'autonomie de la batterie et la vitesse générale. La plainte allègue également que lorsque les performances des appareils chutent juste avant le lancement de nouveaux produits (comme ce fut le cas lors de la WWDC de cette année), cela donne à Apple une excuse pour "stimuler" davantage la demande de "téléphones plus rapides avec une plus grande autonomie".Cela signifie qu'avec les nouvelles mises à jour logicielles (apparemment) riches en fonctionnalités qui sont de plus en plus fréquentes si vous utilisez un produit Apple, la mise à niveau d'iOS ne serait qu'une astuce de la part de l'entreprise, afin de ralentir silencieusement les iPhone existants et d'inciter ensuite les clients à acheter de nouveaux modèles. La plainte dénonce également la tactique de la société consistant à ne pas permettre aux utilisateurs d'accéder aux mises à jour de sécurité, sans installer l'ensemble des fonctionnalités des nouvelles mises à jour.Il pourrait être intéressant de noter qu'Apple a déclaré lors de la conférence WWDC 2021 qui se tient cette semaine qu'il cesserait de le faire. Toutefois, l'entreprise n'a pas reconnu pour l'instant les problèmes de décharge de la batterie qui affectent certains utilisateurs d'iPhone sous iOS 14.5 et 14.6. Actuellement, Apple en est aux premiers tests d'iOS 14.7, mais il est possible qu'une mise à jour, iOS 14.6.1, soit publiée prochainement. Habituellement, lorsque la mise à jour vers un nouvel iOS provoque ce genre de problème, il est recommandé d'effacer le téléphone et d'effectuer une nouvelle mise à jour.Ce n'est pas la première fois qu'Apple fait face à de telles accusations. Par le passé, il a déjà reconnu publiquement avoir fait recours à l'obsolescence programmée. En 2017, cela lui a valu des poursuites aux États-Unis, en France et en Israël. L'affaire, très médiatisée à l'époque, était connue sous le nom de Batterygate. Apple avait ralenti intentionnellement les performances des anciens iPhone à la suite d'une mise à jour. Trois ans plus tard, Apple a accepté en novembre 2020 de payer 113 millions de dollars pour régler l'affaire.Source : LawsuitQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous qu'Apple vide volontairement la batterie des iPhone ?Êtes-vous affecté par la décharge excessive de la batterie sous iOS 14.6 ?