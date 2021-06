Le président du Salvador, Nayib Bukele, a déclaré à la conférence Bitcoin 2021 qu'il préparait un projet de loi pour légaliser le bitcoin dans son pays. Bukele considère la monnaie numérique comme une valeur refuge à fort potentiel. Selon lui, en tant que deuxième monnaie légale dans le pays (à côté du dollar américain), le bitcoin devrait permettre aux Salvadoriens les plus défavorisés d'accéder à un système financier légal, aux Salvadoriens vivant à l'étranger d'envoyer facilement de l'argent chez eux et permettre la création d'emplois. Mais il n'est pas le seul qui croit aux avantages du bitcoin.Jack Dorsey était présent à la conférence Bitcoin de 2021. Invité sur la scène pour partager son point de vue sur la cryptomonnaie avec la communauté, le PDG a expliqué qu'il n'y a rien de plus important pour lui dans la vie que les bitcoins et les cryptomonnaies. « Bitcoin change absolument tout. Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus important dans ma vie sur lequel travailler », a déclaré Dorsey vendredi. Il a ajouté que, bien qu'il travaille sur Twitter et Square et qu'il soit fier des progrès réalisés avec ces deux applications, s'il n'avait pas ces deux applications, il travaillerait sûrement pour Bitcoin.« En fait, si je n'étais pas chez Square ou Twitter, je travaillerais sur le bitcoin. Si [le bitcoin] avait besoin de plus d'aide que Square ou Twitter, je les quitterais pour le bitcoin. Mais, je crois que les deux entreprises ont un rôle à jouer », a-t-il déclaré. Pour Dorsey, le bitcoin a le potentiel de créer une nouvelle infrastructure financière plus inclusive et plus favorable aux communautés mal desservies. En ce qui concerne les habitants d'autres pays du monde, Dorsey voit également le bitcoin comme un moyen de se protéger contre la dévaluation de la monnaie nationale et d'accélérer les transferts de fonds au-delà des frontières.Le PDG estime que les cryptomonnaies ont un grand potentiel et qu'il faudrait que les gens y investissent. « Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus favorable pour les gens du monde entier », a-t-il déclaré. Ces dernières années, Dorsey s'est grandement intéressé au marché des cryptomonnaies. Il s'est associé au chanteur Jay Z pour créer leur propre fonds de dotation en bitcoins appelé "Btrust" en février 2021, grâce auquel il prévoit de développer la cryptomonnaie en Afrique et en Inde. L'équipe a financé le nouveau fonds de dotation en bitcoins avec 500 bitcoins d'une valeur de 23,6 millions de dollars.Dorsey estime que le bitcoin a parcouru un long chemin et a encore un long chemin à parcourir et que personne dans un avenir proche ne sera en mesure d'arrêter ou de changer la cryptomonnaie et il aimerait y travailler à jamais. Le bitcoin a réussi à s'imposer et à avoir une position stable dans le monde et qu'il vaut maintenant des millions de dollars. Bien que certaines personnes puissent penser qu'il n'en vaut pas la peine, Dorsey soutient qu'il a le pouvoir et la dynamique pour changer le monde. En avril dernier, le PDG a converti en bitcoin l'argent qu'il a obtenu en vendant son premier tweet en tant que NFT.En outre, Dorsey pense que le bitcoin deviendra la monnaie native d'Internet. Il a déclaré que la seule raison pour laquelle sa société de paiement électronique Square s'est impliquée dans le bitcoin est dans ce but. En effet, Square a ajouté plus de 170 millions de dollars de bitcoins à son bilan en février après avoir investi pour la première fois dans la cryptomonnaie en octobre. Vendredi, Dorsey a également annoncé que Square "envisage" de fabriquer un portefeuille matériel pour le bitcoin. « C'est pourquoi nous ne traitons pas avec d'autres monnaies ou pièces, car nous voulons absolument faire du bitcoin la monnaie native d'Internet », a déclaré Dorsey.Bien que de nombreux détracteurs du bitcoin ne soient pas d'accord, le qualifiant d'investissement spéculatif, volatile et risqué qui peut être sujet à la fraude, sa communauté considère la cryptomonnaie comme un or numérique décentralisé et une protection contre l'inflation. « Tout ce que je peux faire, tout ce que mes entreprises peuvent faire pour rendre [le bitcoin] plus accessible à tous est la façon dont je vais passer le reste de ma vie », a-t-il conclu. Selon CoinMarketCap, le bitcoin se négocie actuellement à environ 37 000 dollars, avec une valeur marchande de plus de 694 milliards de dollars.Quel est votre avis sur le sujet ?