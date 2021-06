SpaceChain est une entreprise technologique fondée en 2017. Sur son site Web, la société a écrit qu'elle construit actuellement le premier réseau de satellites open source au monde pour permettre une infrastructure de nouvelle génération pour l'industrie de la blockchain. Cela lui permettrait de proposer l'espace en tant que service (space-as-a-service) pour les entreprises modernes, les aidant ainsi à explorer et à réaliser le grand potentiel de l'espace et de la blockchain. Le 27 mai dernier, SpaceChain a annoncé un partenariat avec la société d'aérospatial SpaceX d'Elon Musk pour transporter le premier nœud Ethereum vers l'espace.Alors, pourquoi l'Ethereum ? SpaceChain a expliqué que la blockchain Ethereum est l'une des plateformes open source les plus populaires, car elle permet de déployer facilement des applications décentralisées et des contrats intelligents. La plateforme de contrats intelligents d'Ethereum fonctionnant en orbite spatiale, le nœud offre une sécurité physique supplémentaire pour la transmission des actifs numériques. Selon le calendrier de lancement annoncé par la société, le transfert vers l'ISS devrait avoir lieu ce jeudi. L'annonce explique également qu'il s'agira du quatrième lancement de charge utile de type blockchain dans l'espace par SpaceChain.SpaceChain a déclaré qu'une fois installé, testé et activé, le nœud spatial permettra à Nexus Inc., l'un de ses clients, de développer davantage ses capacités blockchain pour les applications commerciales d'entreprise, notamment la gestion du commerce électronique. « Les missions de lancement ouvrent la voie à la commercialisation des innovations spatiales, car nous constatons que davantage d'entreprises partagent la même vision en tirant parti de la nouvelle économie spatiale pour une sécurité et une immuabilité accrues », a déclaré Zee Zheng, cofondateur et PDG de SpaceChain.« En tant que fournisseur de solutions de premier plan dans les technologies blockchain et spatiales intégrées, nous mettons notre expertise au service d'un plus grand nombre d'entreprises et d'une communauté plus large, alors que nous allons de l'avant pour établir davantage de cas d'utilisation pour les réseaux satellitaires basés sur la blockchain dans l'espace. Nous sommes également très enthousiastes à l'idée de proposer notre plateforme à la communauté Ethereum, et nous sommes impatients d'aider davantage d'entreprises à intégrer leur blockchain dans notre système », a ajouté Zheng.La mission représente en outre la première démonstration de l'intégration de la technologie Ethereum dans son matériel sur l'ISS. Le nœud devrait offrir aux clients de Nexus la possibilité d'effectuer des services de transaction multisignature Ethereum hautement sécurisés en orbite. Les données seront transmises directement par un réseau de communication chiffré dédié à l'espace. Cette initiative constitue aussi le dernier exemple de l'engouement prolongé de l'industrie des cryptomonnaies pour les vols spatiaux. Selon CoinDesk, UMA et Opium se sont associés pour fournir une couverture d'assurance décentralisée pour les lancements de SpaceX.Avant cela, toujours en mai, GEC (Geometric Energy Corporation) et Elon Musk ont laissé entendre que la mission lunaire de SpaceX prévue pour 2022 pourrait être entièrement financée avec une cryptomonnaie, en particulier le Dogecoin. « Cette mission démontrera l'application de la cryptomonnaie au-delà de l'orbite terrestre et jettera les bases du commerce interplanétaire », a déclaré Tom Ochinero, vice-président des ventes commerciales de SpaceX, dans le communiqué. La mission transportera le satellite cubique (CubeSat) DOGE-1 de 40 kilogrammes comme charge utile sur une fusée Falcon 9.GEC a déclaré que cette charge utile se chargera de « collecter des renseignements spatiaux lunaires à partir de capteurs et de caméras embarqués avec des systèmes de communication et de calcul intégrés ». Le Dogecoin est une cryptomonnaie qui a commencé comme un mème "ridicule" en 2013, mais est devenu l'une des cryptomonnaies les plus précieuses du moment. Musk s'affiche comme le plus grand partisan de la pièce et s'est autoproclamé "Dogefather" (le père du Dogecoin), participant de ce fait à l'augmentation de la valeur de la cryptomonnaie.Source : SpaceChain Quel est votre avis sur le sujet ?Quels pourraient être les impacts de telles missions sur l'espace extra-atmosphérique ?