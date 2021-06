l'activité de Stack Overflow restera inchangée, précise l’entreprise



Le PDG de Stack Overflow, Prashanth Chandrasekar, a déclaré : « nous sommes ravis de rejoindre la famille Prosus, qui nous plonge dans une nouvelle phase de croissance et nous permet d'étendre et d'accélérer l'impact de Stack Overflow dans le monde entier. L'expertise de Prosus en matière de développement et d'entretien des communautés, en particulier dans un contexte mondial, rendra notre plateforme publique encore plus précieuse pour aider les développeurs et les technologues à apprendre et à se développer ». « Étant donné que Prosus se concentre sur l'avenir du lieu de travail, le partenariat permettra à notre produit de collaboration SaaS, Stack Overflow for Teams, d'atteindre des milliers d'entreprises dans le monde, leur permettant d'accélérer l'innovation des produits et d'augmenter la productivité en débloquant les connaissances institutionnelles », a-t-il ajouté.Prosus est un groupe international spécialisé dans l'Internet grand public. Le groupe se concentre sur la création d'entreprises dans les secteurs des petites annonces en ligne, de la livraison de nourriture, des paiements et des techniques de finance, ainsi que des technologies de l'éducation sur des marchés tels que l'Inde, la Russie et le Brésil. Grâce à son équipe de ventures, Prosus investit dans des domaines tels que la santé, la logistique, la blockchain et le commerce social. Dans sa recherche active de nouvelles opportunités et de partenariat, l'entreprise investit à l'échelle mondiale sur des marchés présentant un potentiel de croissance à long terme.« Compte tenu des pénuries de compétences persistantes et de l'évolution constante des besoins des entreprises technologiques, la formation technologique est devenue le segment le plus important et le plus dynamique de la formation et du développement des entreprises. En tant qu'opérateur d'entreprises dans plus de 90 pays, nous comprenons les besoins des technologues et des développeurs, en particulier sur les marchés à forte croissance. En plus de poursuivre l'expansion de sa communauté sur les marchés que nous connaissons bien, nous voulons aider les équipes de Stack Overflow à se développer au sein des entreprises pour répondre à une opportunité mal desservie », a-t-il poursuivi.L'accès au site web de Stack Overflow est gratuit. Il génère ces recettes grâce aux publicités provenant d'entreprises qui font la promotion de produits technologiques et courtisent les futurs employés du secteur. La société propose également un service de logiciels par abonnement appelé Stack Overflow for Teams aux entreprises qui souhaitent accéder à une version privée de la plateforme publique pour permettre à leurs employés de collaborer. Les caractéristiques de ce produit incluent la possibilité d'intégrer d'autres outils tels que GitHub, un site de collaboration de codage que Microsoft a acquis pour 7,5 milliards de dollars en 2018.La transaction devrait être conclue d'ici le troisième trimestre de 2021 et est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et aux conditions de clôture habituelles.Source : Prosus Faites-vous partie des millions de visiteurs de Stack Overflow ?Que pensez-vous de cette plateforme ?Connaissez-vous des plateformes francophones qui font le même travail ? Lesquelles ?Quel est votre avis sur les plateformes de questions-réponses francophones ?