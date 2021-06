Les prix de revente triplent pour les puces NVIDIA face à la guerre opposant les joueurs aux mineurs de cryptomonnaie

Diviser le marché des puces en deux

Nvidia a vendu 155 millions de dollars de puces de minage de cryptomonnaie au dernier trimestre, mais le marché du jeu reste son plus grand marché

Dans le monde de niche des clients des semi-conducteurs haut de gamme, une querelle amère oppose les mineurs de bitcoins aux joueurs inconditionnels. Le problème est la dernière gamme de cartes graphiques NVIDIA, des puces puissantes et de pointe dotées de la puissance de calcul nécessaire pour afficher les graphismes de jeux vidéo les plus avancés du marché.Les joueurs veulent les puces afin de pouvoir profiter d'effets d'éclairage ultra-réalistes dans leurs jeux préférés. Mais ils ne peuvent pas mettre la main sur des cartes NVIDIA, car les mineurs les achètent et les adaptent pour déchiffrer les codes cryptographiques et récolter de la monnaie numérique. La concurrence féroce pour acheter des puces, combinée à une pénurie mondiale de semi-conducteurs, a fait grimper les prix de revente jusqu'à 300 % et conduit des centaines de milliers de consommateurs désespérés à s'inscrire à des tirages au sort quotidiens pour obtenir le droit d'acheter des puces à un prix très élevé.Pour négocier une paix entre ses clients en guerre, NVIDIA divise essentiellement ses puces graphiques de pointe en deux produits simplifiés: GeForce pour les joueurs et le processeur de minage de cryptomonnaie (CMP) pour les mineurs. GeForce est la dernière carte graphique NVIDIA, sauf que certaines parties clés de celle-ci ont été ralenties pour la rendre moins utile pour les mineurs. CMP est basé sur une version légèrement plus ancienne de la carte graphique de NVIDIA qui a été dépouillée de toutes ses sorties d'affichage, de sorte que les joueurs ne peuvent pas l'utiliser pour rendre des graphiques.Lorsque NVIDIA a présenté sa carte graphique GeForce RTX 3060, la société a également introduit une nouvelle fonctionnalité pour l'accompagner. Le prix de la carte étant bon, elle se positionne comme une offre de très bon rapport qualité-prix pour le minage de cryptomonnaie. Étant donné que NVIDIA dispose désormais de produits distincts pour le minage de cryptomonnaie, l'entreprise souhaiterait naturellement limiter le nombre de cartes dédiées au jeu vendues aux mineurs. Pour y parvenir, la société a introduit un algorithme anti-minage qui est essentiellement un(établissement d'une liaison, il s'agit d'un processus automatisé de négociation qui établit les paramètres d'une communication entre deux entités avant que la communication commence) entre le pilote, le silicium RTX 3060, et le GPU VBIOS. Cevérifie ces trois composants pour détecter si le minage de cryptomonnaie est en cours, ce qui peut limiter les performances de la carte. En clair, la protection de la RTX 3060 se basait sur une vérification mutuelle des pilotes, du VBIOS de la carte graphique et de son microprocesseur.Cependant, même une telle mesure peut être contournée. NVIDIA a pris en compte les habitudes des mineurs ; ceux-ci n'utilisent d'ordinaire pas leurs sorties vidéo étant donné que les cartes présentes dans les opérations de minage ont seulement besoin d'être alimentées et n'utilisent donc pas le port HDMI.Ainsi, un utilisateur des forums Quasar Zone a réussi à contourner la restriction en installant simplement une prise HDMI factice. En utilisant la fiche factice, la carte pense qu'elle est connectée à un moniteur et qu'elle fonctionne donc normalement. En utilisant cette solution de contournement, le mécanisme de protection ne se déclenchait pas. L'utilisateur a pu configurer une plateforme de minage GeForce RTX 3060 à quatre voies avec une puissance de hachage de 48 MH / s par GPU, pour un taux de hachage total de 192 MH / s.L'objectif de NVIDIA en divisant ses offres de produits est d'inciter les mineurs à n'acheter que des puces CMP et à laisser les puces GeForce aux joueurs. «Ce que nous espérons, c'est que les CMP satisferont les mineurs… [et] orienteront notre offre de GeForce vers les joueurs », a déclaré le PDG Jansen Huang lors d'une conférence téléphonique le 26 mai avec des investisseurs et des analystes. « Espérons que, en combinant ces deux éléments, nous assisterons à une forte croissance de notre activité principale de jeux tout au long de l’année. »En fin de compte, la priorité de NVIDIA est de satisfaire ses fidèles clients de jeux, selon l’analyste de Bank of America, Vivek Arya. Les mineurs affluent sur le marché des cartes graphiques parce que les prix des bitcoins sont élevés, mais le marché des cryptomonnaies est imprévisible et la demande de puces des mineurs pourrait se tarir par exemple avec le prochain crash du marché de la cryptomonnaie. Les joueurs, en revanche, voudront toujours les derniers processeurs graphiques. « Une partie de cela est de maintenir cette confiance avec les clients [de jeux] qui, ils le savent, resteront demandeurs longtemps après la disparition du minage de cryptomonnaie », a déclaré Arya.Cependant, il ne sera pas facile de tenir les mineurs à distance. NVIDIA a essayé de publier des puces graphiques ralenties en février dans le but de dissuader les mineurs de les acheter, mais cela n'a pas fonctionné. Les mineurs ont rapidement compris comment pirater les puces et les faire fonctionner à nouveau à pleine vitesse. NVIDIA a annoncé le 18 mai qu'il publierait une version plus récente et plus difficile à craquer de ses cartes graphiques ralenties qui devraient être totalement inutiles pour les mineurs – et, espérons-le, donner aux joueurs une chance de les acheter.La société a fourni une mise à jour sur l'évolution de ses puces dédiées au minage de cryptomonnaie, ou CMP, sur le marché. Elle a enregistré 155 millions de dollars de revenus provenant des puces CMP au cours de son premier trimestre fiscal, qui s'est terminé le 2 mai, et prévoyait des ventes de 400 millions de dollars au cours du trimestre en cours – des chiffres impressionnants pour une toute nouvelle gamme de produits.Mais le PDG de Nvidia, Jensen Huang, parle de la nouvelle gamme de produits non pas comme une frontière passionnante pour l'entreprise, mais comme un os jeté aux obsessionnels de la cryptomonnaie pour protéger les joueurs. En fin de compte, les processeurs de jeu – l’activité première et principale de Nvidia – sont toujours son activité la plus importante, générant 2,76 milliards de dollars de revenus, soit une augmentation de 106 % par rapport à l’année dernière.Le PDG affirme que son marché principal, celui du jeu, est plus important qu'il ne l'a jamais été et qu'il ne peut pas risquer de passer à côté parce que les mineurs de crypto continuent d'acheter des puces destinées aux joueurs.« Ce que nous espérons, c'est que les CMP satisferont les mineurs et que le produit "protège" l'approvisionnement des cartes graphiques pour les joueurs », a déclaré Huang lors d'un appel avec des analystes. « L’industrie du jeu est vraiment vaste, et ce qui est vraiment intéressant en plus de cela, c’est que le jeu ne se limite plus à la seule activité de jouer. Il est infusé dans les sports, les sports électroniques. Il est imprégné d’art. Il est infusé dans le social. Le jeu a donc un impact culturel beaucoup plus important maintenant. C’est la plus grande forme de divertissement, et je pense que l’expérience que nous vivons va durer un certain temps », a déclaré Jensen.Source : NVIDIA, Bank of AmericaQuelle lecture en faites-vous ?