Thomas Nattestad, chef de produit Chrome, a déclaré : « Depuis le lancement de Chrome en 2008, la vitesse est l'un des 4 principes fondamentaux qui façonnent le travail que nous effectuons pour fournir un navigateur hautement performant. Le compilateur JavaScript V8 est un élément essentiel pour fournir une vitesse maximale pour le JavaScript fourni sur pratiquement toutes les pages Web ».L'exécution rapide de JavaScript est un élément important pour fournir un navigateur rapide. Dans Chrome, ce travail est effectué par le moteur V8 qui exécute quotidiennement plus de 78 ans de code JavaScript. Dans sa version 91, Chrome est maintenant jusqu'à 23% plus rapide avec le lancement d'un nouveau compilateur Sparkplug et d'appels courts appels intégrés (, builtin étant une commande intégrée à un shell, par opposition aux programmes exécutables en shell), « ce qui permet d'économiser plus de 17 ans de temps CPU de nos utilisateurs chaque jour ! » Sparkplug est un nouveau compilateur JavaScript qui comble le vide entre le besoin de commencer à s'exécuter rapidement et l'optimisation du code pour des performances maximales. Les appels intégrés courts optimisent l'emplacement du code généré en mémoire pour éviter les sauts indirects lors de l'appel de fonctions.Le moteur V8 dispose de plusieurs compilateurs qui peuvent faire différents compromis tout au long des différentes phases de l'exécution de JavaScript. Il y a trois ans, Google a lancé un nouveau système de compilation à deux niveaux comprenant Ignition et Turbofan. Ignition est un interpréteur de bytecode dont le travail est de commencer à exécuter le JavaScript avec le moins de retard possible. Turbofan est le compilateur d'optimisation qui génère un code machine haute performance basé sur les informations recueillies lors de l'exécution de JavaScript; par conséquent, il démarre plus lentement que le compilateur de bytecode d’Ignition. Sparkplug établit un équilibre entre Ignition et Turbofan en ce sens qu'il génère du code machine natif mais ne dépend pas des informations collectées lors de l'exécution du code JavaScript. Cela lui permet de commencer à s'exécuter rapidement tout en générant du code relativement rapide.Lessont un mécanisme par lequel le moteur V8 optimise l'emplacement en mémoire du code généré. Lorsque V8 génère du code spécifique au processeur à partir de JavaScript, il place ce code en mémoire. Ce code généré appellera fréquemment des fonctions intégrées, qui sont de petits extraits de code pour gérer les routines courantes - tout, des opérations de base comme l'ajout de deux variables aux fonctions à part entière de la bibliothèque standard JavaScript. Pour certains processeurs, l'appel de fonctions plus éloignées de votre code généré peut entraîner l'échec des optimisations internes au processeur (telles que la logique de prédiction de branche). Le correctif pour cela consiste à copier les fonctions intégrées dans la même région de mémoire que le code généré. Ce changement est particulièrement impactant pour la nouvelle puce Apple M1.Source : Google Que pensez-vous des améliorations annoncées par Google ?Quel navigateur utilisez-vous en entreprise ? En privé ?Si vous utilisez Chrome, avez-vous ressenti une amélioration dans la vitesse ?