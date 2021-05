Fuchsia est un système d'exploitation open source développé par Google. Il a d'abord été connu du public lorsque le projet est apparu sur une forme auto-hébergée de git en août 2016 sans aucune annonce officielle. Contrairement aux précédents systèmes d'exploitation développés par l'entreprise qui sont basés sur le noyau Linux comme Google Chrome OS et Android, Fuchsia est basé sur un nouveau micro noyau appelé Zircon, dérivé de Little Kernel (LK), qui a été conçu pour les systèmes embarqués et qui est principalement écrit en C. Selon la présentation, Fuchsia est conçu pour fonctionner sur une multitude d'appareils, y compris les téléphones mobiles et les ordinateurs personnels.Jusqu'à présent, le Nest Hub fonctionnait sous le système d'exploitation Cast de Google, mais avec ce changement, Fuchsia fera sa première apparition publique en dehors des tests et du développement sur le Nest Hub. C’est une bonne nouvelle pour Google, qui pourrait donc avoir un système d’exploitation alternatif à l’abri d’éventuels problèmes juridiques. En plus de ça, la relative jeunesse de l’OS pourrait lui permettre d’évoluer plus rapidement tout en se débarrassant des bouts de code plus forcément utile qui peuplent les OS plus vieux. En réinventant un OS, Google s’offre la possibilité de mieux optimiser son système, tout en gardant la compatibilité avec l’écosystème d’applications et de services déjà sur le marché.Malgré tout, l'expérience utilisateur sera identique. L'interface et les fonctionnalités resteront les mêmes, et ce changement de système d'exploitation est probablement un moyen pour Google de voir comment le système d'exploitation se comporte, tout en lui donnant l'occasion de corriger les bugs qui surgissent dans les cas d'utilisation réels. En d'autres termes, même si Fuchsia a encore un long chemin à parcourir, il est temps d’évaluer.Si l’on s’en tient aux dernières informations reçues à ce sujet, le déploiement commencera par le programme de prévisualisation, auquel les utilisateurs de Nest peuvent s'inscrire pour obtenir des mises à jour et expérimenter le système d’exploitation avant qu'il ne soit complètement stable et diffusé au grand public. Bien que le Nest Hub troque son actuel Cast OS pour Fuchsia OS, l'expérience sera donc probablement presque identique ainsi, la plupart des utilisateurs ne remarqueront probablement même pas le changement.Tout cela soulève la question de savoir ce que Fuchsia OS est censé réaliser exactement. Google le qualifie de « système d'exploitation de production sécurisé, actualisable, inclusif et pragmatique ». Nous savons que l'OS pourrait éventuellement alimenter les ordinateurs portables et les smartphones (Google a été repéré en train de le tester sur le Pixelbook en 2018, et plus récemment, il a proposé une solution pour savoir comment il pourrait exécuter des applications Android et Linux), mais Fuchsia n'est pas censé être un remplacement un pour un d'Android ou de Chrome OS.Fuchsia est conçu pour donner la priorité à la sécurité, à la mise à jour et aux performances. « Nous développons Fuchsia en open source, dans notre référentiel git depuis des années. Nous posons cette base depuis le noyau pour faciliter la création de produits et d'expériences durables et sécurisés. Fuchsia est un projet open source inclusif de par sa conception, de l'architecture de la plateforme elle-même à la communauté open source que nous construisons. Le projet évolue encore rapidement, mais les principes et valeurs sous-jacents du système sont restés relativement constants tout au long du projet »« Fuchsia consiste simplement à repousser l'état de l'art en termes de systèmes d'exploitation et les choses que nous apprenons de Fuchsia, nous pouvons les intégrer dans d'autres produits, a déclaré de manière cryptique Hiroshi Lockheimer, chef d'Android et de Chrome, en 2019. L'écran intelligent de Google ne sera probablement pas le dernier appareil ou même le dernier facteur de forme à recevoir une mise à jour de Fuchsia OS ».La mise à jour basée sur Fuchsia pour le Nest Hub sera déployée au cours des prochains mois, en commençant par ceux qui participent au programme de prévisualisation, avant de devenir plus largement disponible. Étant donné que l'interface et l'expérience seront inchangées, il est probable que les propriétaires de Nest Hub ne remarqueront même pas qu'ils sont passés à l'OS Fuchsia. Cela dit, Google semble avancer prudemment avec ce déploiement, qui s'étale sur plusieurs mois, car le changement de système d'exploitation n'est pas une simple mise à jour.La publication d'aujourd'hui marque la plus grande étape publique franchie par Google pour faire de Fuchsia un système d'exploitation utilisable par le commun des mortels. En le testant sur de vrais appareils grand public, Google peut prouver que son système d'exploitation « non Linux » est prêt à être utilisé dans les maisons intelligentes en remplacement du Cast OS. Pour l'instant, il n'est pas clair si Google a l'intention de porter d'autres appareils basés sur Cast OS vers Fuchsia.Cela dit, les maisons intelligentes ne sont qu'une des nombreuses voies que Google a explorées pour Fuchsia, le système d'exploitation étant conçu pour être capable d'alimenter à la fois les ordinateurs de bureau et les smartphones, et même d'exécuter nativement des applications Android. Comme l'a suggéré Hiroshi Lockheimer, SVP de Google pour Android, Chrome/OS, Play et Photos en 2019, les maisons intelligentes pourraient être le point de départ de Fuchsia sur les appareils Made by Google.Il n'y a pas que les téléphones et les PC dans le monde de l'IoT, il y a un nombre croissant d'appareils qui nécessitent des systèmes d'exploitation et de nouveaux runtimes. « Je pense qu'il y a beaucoup de place pour de multiples systèmes d'exploitation avec différentes forces et spécialisations. Fuchsia est l'une de ces choses et donc, restez à l'écoute », a déclaré Hiroshi Lockheimer.Le marché des OS est en pleine ébullition. Ren Zhengfei, le fondateur et président de Huawei, a adressé une note à ses employés dans laquelle il les invite à « oser dominer le monde ». Pour lui, HarmonyOS, le système d'exploitation maison, doit devenir l'arme qui aidera la firme à lutter contre l'embargo mis en place par Washington.Le fondateur de Huawei veut mettre davantage en avant HarmonyOS comme réponse de la firme de Shenzhen à Google et aux États-Unis sur le terrain des systèmes d'exploitation mobiles. Harmony devrait toutefois tourner en partie grâce au code d'Android Open Source Project (AOSP), qui par définition est librement réutilisable. Cependant, avec le pistage sur Internet, beaucoup d’internautes sont devenus méfiants à l’endroit des innovations technologique. C’est par exemple le cas de cet internaute anonyme qui indique que :« il y a 10 ans, j'étais vraiment enthousiaste, car je pouvais m'attendre à une technologie révolutionnaire, comme un moteur de recherche, ou à une approche révolutionnaire de quelque chose, comme Gmail (pas de publicité envoyée aux utilisateurs, interface utilisateur géniale, espace disque élevé). Aujourd'hui, au lieu d'être excité, je me demande comment Fuchsia va me pousser dans un jardin clos, comment je serai suivi, comment mes données seront récupérées et vendues, quelle sera l'astuce utilisée pour éloigner les gens du Web gratuit ».Que pensez-vous de ces nouveaux systèmes d'exploitation sur le marché des OS ?Êtes vous pour ou contre un système d'exploitation concurrent pour Android ? Pourquoi ?