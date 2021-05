La sécurité mise en avant

Une décision qui est attendue dans quelques mois

De quoi est-il question ?

Les éditeurs d'applications et les régulateurs du monde entier regardent le procès opposant Apple à Epic avec attention. Durant cet exercice, la juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers a laissé entendre dans des questions pointues à Apple qu'elle pourrait être réceptive à certaines des allégations de l’éditeur du jeu Fortnite selon lesquelles Apple abuse de son contrôle sur l'App Store et blesse les développeurs.La semaine dernière, la juge fédéral a déclaré que les bénéfices de l'App Store d'Apple auprès des éditeurs de jeux semblaient « disproportionnés » . Dans une longue série de questions, elle a interrogé le PDG d’Apple, Tim Cook, sur le modèle économique de l'App Store et sur la nature même de sa relation avec les développeurs, mettant Cook au pied du mur sur la concurrence de l'App Store. Au début de son interrogatoire, elle a fait admettre à Cook que les jeux, et en particulier les achats in-app pour les jeux mobiles sur l'iPhone, génèrent la majorité des revenus de l'App Store. À partir de là, Gonzalez Rogers a forcé Cook à répondre à une série de questions de plus en plus inconfortables sur la problématique de savoir si la conduite d'Apple à l'égard des développeurs de jeux est juste et n’est pas anticoncurrentielle.Sur une hypothétique situation dans laquelle la monnaie V-Bucks du jeu Fortnite était disponible à un prix plus bas sur le Web que dans l'application iOS elle-même, « Quel est le problème de permettre aux utilisateurs d'avoir le choix, en particulier dans un contexte de jeu, de trouver une option moins chère pour le contenu ? » a-t-elle demandé à Cook.Il a répondu que « si vous autorisez les gens à établir un lien de ce type, vous renoncez essentiellement au rendement total de notre propriété intellectuelle ». Plus tôt dans son témoignage, Cook a déclaré, par analogie, que le fait de permettre aux applications de diriger les consommateurs vers des options d'achat sans commission en dehors de l'App Store « reviendrait à ce qu'Apple aille chez Best Buy, mette un panneau indiquant que vous pouvez aller de l'autre côté de la rue dans l'Apple Store pour acheter un iPhone. Si l'on s'efforce d'effectuer une transaction avec le client [dans l'application], il semble que cela doive se faire dans l'application ».Selon Cook, les utilisateurs ont « un choix entre de nombreux modèles Android différents et un iPhone » s'ils recherchent un choix. « S'ils voulaient aller chercher un Battle Pass ou des V-Bucks moins chers, et qu'ils ne savent pas qu'ils ont cette option, quel est le problème si Apple leur donne cette option ? ». Les directives de l'App Store d'Apple interdisent aux développeurs d'informer les utilisateurs des options de paiement alternatives, bien que Cook ait clarifié que les développeurs peuvent demander l'adresse e-mail d'un utilisateur et lui vendre ces options par e-mail.Apple a fait valoir que le contrôle de son App Store, le seul moyen pour les consommateurs d'installer des logiciels sur les iPhone, est essentiel pour les promesses de sécurité et de confidentialité de l'entreprise à ses utilisateurs, et un gage de qualité sur un marché aussi concurrentiel. « Nous ne pourrions plus faire la promesse de confidentialité, de sûreté et de sécurité si Epic Games l'emporte », a déclaré Cook. De son côté, Epic Games soutient que la sécurité est une excuse pour prélever des frais et garder un contrôle sur les fabricants de logiciels.Confronté à des questions sur le niveau de profit que l'App Store génère à partir des 30% de commission qu'il prélève sur les ventes, il a déclaré: « Nous n'avons pas de compte de résultat séparé pour l'App Store ». Au lieu de cela, il a dit qu'il avait « le sentiment » que c'était rentable - mais qu'il ne pouvait pas partager les chiffres avec le tribunal.Cook était interrogé sur sa surveillance des décisions de haut niveau concernant les politiques de l'App Store. La juge Yvonne Gonzalez Rogers a également interrogé Cook, posant des questions sur une enquête qui a montré que 39% des développeurs sont insatisfaits de l'App Store. Cook a déclaré qu'il n'était pas familier avec l'enquête, mais a déclaré qu'il y avait une « friction » parce qu'Apple rejetait 40% des applications chaque semaine.La juge lui a également demandé s'il était un joueur, ce à quoi il a répondu par la négative.L'homologue de Cook dans l'affaire (le chef d'Epic Games, Tim Sweeney) était déjà passé à la barre dans les premiers jours de la longue bataille juridique.Lundi, la juge a demandé à Epic s'il y avait un moyen de répondre à ses préoccupations sans forcer Apple à ouvrir l'iPhone aux magasins d'applications rivaux, comme Epic l'a proposé. Ce serait un changement radical et « les tribunaux ne dirigent pas les entreprises », a-t-elle déclaré. Elle a également noté l'aubaine qu'un changement signifierait pour Epic, dont les propres efforts pour démarrer une boutique d'applications payante concurrente ont été discutés au cours du procès.« Soyons clairs. Epic est là parce que si une aide est accordée, elle passe d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars à une entreprise de plusieurs billions de dollars. Mais elle ne le fait pas par bonté de cœur », a-t-elle déclaré.L'avocat d'Epic, Gary Bornstein, a maintenu la demande d'Epic depuis le dépôt de l'affaire l'année dernière: forcer Apple à ouvrir l'iPhone aux magasins d'applications concurrents et l'empêcher d'exiger des développeurs qu'ils utilisent son système de paiement intégré. Gonzalez Rogers a déclaré que dans le cadre des changements proposés par Epic, il est probable que la société ne paierait rien à Apple, un fait qui l'a « préoccupée » tout au long du procès.Le PDG d'Epic, Tim Sweeney, qui a dirigé la stratégie juridique de l'entreprise et a assisté à l'ensemble du procès, « attaque la manière fondamentale dont Apple génère des revenus », a déclaré Gonzalez Rogers. « Il y a un argument raisonnable selon lequel (Apple) utilise ces bénéfices au profit de l'ensemble de l'écosystème ».À certains moments, Gonzalez Rogers a remis en question d'autres problèmes, comme une règle Apple interdisant aux développeurs d'utiliser les adresses e-mail collectées auprès des utilisateurs d'iPhone pour commercialiser des moyens d'éviter le système d'achat intégré d'Apple. « Le fait de cacher ces informations par Apple d'une manière qui ne soit pas directement reflétée au consommateur semble être anticoncurrentiel », a-t-elle déclaré.Tout au long de la journée, les avocats d'Apple ont fait valoir que les demandes globales d'Epic mettraient Apple au même niveau que le système Android, ce qui réduirait essentiellement le choix des consommateurs. « Apple veut garder son produit différencié », a déclaré l'avocate d'Apple Veronica Moye. Quiconque veut des boutiques d'applications tierces "est libre de sortir et d'acheter un appareil Android. La demande est de forcer Apple à retirer un produit concurrent du marché ».Pour prendre sa décision, la juge devra parcourir 4500 pages de témoignages, un processus qui, selon elle, pourrait prendre des mois.Deux choses principales sont au centre de l'affaire : la commission de 30% qu'Apple prend sur les achats intégrés et le fait qu'aucun autre magasin d'applications n'est autorisé à exister sur l'iPhone et l'iPad pour offrir une alternative.Epic's Fortnite est l'un des jeux les plus populaires au monde et gagne de l'argent grâce à des achats in-app de costumes de personnages et d'autres objets numériques. Une commission de 30% sur des millions de ces achats représente beaucoup - mais les règles d'Apple interdisent à l'entreprise de contourner ses méthodes de paiement si une vente est effectuée dans l'application iPhone.En août de l'année dernière, Fortnite a offert aux joueurs une réduction de 20% s'ils payaient directement Epic Games, en violation directe des règles d'Apple. Apple a rapidement supprimé l'application de son magasin - tout comme Google, qui applique une politique similaire.Epic s'était clairement attendu à ce que cela se produise. La firme a immédiatement lancé une guerre médiatique pour mobiliser ses fans et gagner du soutien, dépeignant Apple comme une force dominante qui supprime la liberté de choix. En quelques heures, Epic a déposé des plaintes juridiques préparées aux États-Unis contre Apple et Google.Mais le débat va au-delà de la réduction de 30%, évoquant des questions plus larges sur la compétitivité. Epic n'a pas caché le fait qu'il aimerait gérer ses propres magasins d'applications sur iOS et Android, en évitant complètement les systèmes de paiement et de livraison d'Apple et de Google.Source : Procès antitrust Epic contre AppleÊtes-vous pour ou contre la possibilité d'ouvrir des vitrines concurrentes sur iOS ?Êtes-vous pour ou contre la possibilité de procéder au paiement par son propre système de facturation et d'éviter ainsi de payer une commission à Apple ?Le modèle commercial de l'App Store devrait-il être revu dans ces cas ?