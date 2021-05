Apple transmet des données personnelles à la Chine et supprime les applications jugées « offensantes » par le gouvernement

Apple Inc a en grande partie cédé le contrôle des données personnelles de ses utilisateurs chinois au gouvernement chinois, et s'est conformé à la loi chinoise pour supprimer des dizaines de milliers d'applications jugées offensantes par Pékin de son app store chinois, selon une enquête menée parDe toutes les grandes enseignes américaines de la technologie, Apple figure parmi celles qui dépendent le plus du marché chinois. Tim Cook, le PDG, a largement déplacé la production d’Apple en Chine continentale. Le continent, avec Hong Kong et Taiwan, est le troisième marché d'Apple, contribuant à en faire l'une des entreprises les plus appréciées au monde.Durant un entretien en 2018, Tim Cook a tenté de minimiser l'impact d'une telle stratégie (rendez-vous à 4:07):« le chiffrement pour nous est le même quel que soit le pays. Nous ne faisons pas un chiffrement pour les USA et un chiffrement pour un autre pays : c'est le même. Alors lorsque vous envoyez un message en Chine, il est chiffré et je ne peux pas fournir le contenu. Si vous verrouillé votre téléphone en Chine, je ne peux pas le déverrouiller. Certains semblent confus sur certains éléments : certains pays, et la Chine est l'un d'entre eux, exigent que les données de leurs citoyens soient conservées localement. Nous travaillons avec une entreprise chinoise pour fournir iCloud mais les "clés" sont en notre possession ».À la question de savoir si le fait qu'il y ait des centres de données en Chine ne facilite pas l'accès au gouvernement chinois à ces « clés », il a estimé que la question ne saurait se résumer à l'emplacement des données puisque Apple dispose de centres de données un peu partout dans le monde : « la question phare ici est "comment le processus de chiffrement fonctionne ?" et "qui dispose des clés, si jamais quelqu'un en dispose ?" Dans la plupart des cas, vous et votre interlocuteur disposez des clés ».En d'autres termes, Tim Cook, directeur général d’Apple, a déclaré que les données étaient en sécurité. Mais au centre de données de Guiyang, dont Apple espérait qu'il serait achevé le mois prochain, et un autre dans la région de la Mongolie intérieure, Apple a en grande partie cédé le contrôle au gouvernement chinois.Les employés de l'État chinois gèrent physiquement les ordinateurs. Apple a abandonné la technologie de chiffrement utilisée ailleurs après que la Chine ne l'ait pas permis. Et les clés numériques qui déverrouillent les informations sur ces ordinateurs sont stockées dans les centres de données alors qu'elles sont censées n'être disponibles que pour les interlocuteurs d'une conversation.Des documents Apple internes examinés par le New York Times, des entretiens avec 17 employés actuels et anciens d'Apple et quatre experts en sécurité, et de nouveaux documents déposés dans une affaire judiciaire aux États-Unis la semaine dernière fournissent un aperçu rare des compromis que Cook a fait pour pouvoir continuer de faire des affaires en Chine. Ils offrent un regard intérieur approfondi - dont de nombreux aspects n'ont jamais été signalés auparavant - sur la façon dont Apple a cédé aux demandes croissantes des autorités chinoises.« Apple est devenu un rouage dans la machine de censure qui présente une version d'Internet contrôlée par le gouvernement », a déclaré Nicholas Bequelin, directeur Asie d'Amnesty International, le groupe de défense des droits humains. « Si vous regardez le comportement du gouvernement chinois, vous ne voyez aucune résistance d'Apple - aucune histoire de défense des principes auxquels Apple prétend être si attaché ».Alors que les administrations Trump et Biden ont adopté une ligne plus dure à l'égard de la Chine, la fréquentation par Apple du gouvernement chinois montre une déconnexion entre les politiciens de Washington et l'entreprise la plus riche des États-Unis.Cook a participé à une offensive de charme en Chine, rencontrant fréquemment de hauts dirigeants. Lors d'un voyage en 2019, il a visité la Cité Interdite, rencontré une start-up et publié son voyage sur la plateforme sociale chinoise Weibo.Dans les coulisses, Apple a construit une bureaucratie qui est devenue un outil puissant dans la vaste opération de censure en Chine. Il censure de manière proactive son App Store chinois, s'appuyant sur des logiciels et des employés pour signaler et bloquer les applications qui, selon les responsables d'Apple, pourraient porter atteinte aux responsables chinois, selon des entretiens et des documents judiciaires.Une analyse du Times a révélé que des dizaines de milliers d'applications ont disparu de l'App Store chinois d'Apple au cours des dernières années, plus que ce que l'on savait auparavant, notamment des organes de presse étrangers, des services de rencontres gay et des applications de messagerie chiffrée. Il a également bloqué des outils pour organiser des manifestations en faveur de la démocratie et contourner les restrictions d'Internet, ainsi que des applications sur le Dalaï Lama.Et dans ses centres de données, les compromis d'Apple ont rendu presque impossible à l'entreprise d'empêcher le gouvernement chinois d'accéder aux e-mails, photos, documents, contacts et emplacements de millions de résidents chinois, selon les experts en sécurité et les ingénieurs d'Apple.La société a déclaré dans un communiqué qu'elle respectait les lois chinoises et faisait tout ce qu'elle pouvait pour protéger les données des clients. « Nous n'avons jamais compromis la sécurité de nos utilisateurs ou de leurs données en Chine ou partout où nous opérons », a déclaré la société.Un porte-parole d'Apple a déclaré que la société contrôlait toujours les clés qui protègent les données de ses clients chinois et qu'Apple utilisait sa technologie de cryptage la plus avancée en Chine - plus avancée que ce qu'elle utilisait dans d'autres pays.Apple a ajouté qu'il avait supprimé les applications uniquement pour se conformer aux lois chinoises. « Ces décisions ne sont pas toujours faciles et nous pouvons ne pas être d'accord avec les lois qui les façonnent », a déclaré la société. « Mais notre priorité reste de créer la meilleure expérience utilisateur sans enfreindre les règles que nous sommes obligés de suivre ».« De plus, nous traitons les demandes d'application de la loi en Chine par le biais du processus juridique approprié, comme nous le faisons partout ailleurs, et nous signalons régulièrement et de manière transparente les cas où nous sommes obligés de fournir des informations sur les utilisateurs ».En décembre 2020, Apple a supprimé environ 46 000 applications de son App Store chinois, à la suite d'un délai fixé par l'État. La majorité étaient des jeux, qui nécessitent une licence officielle pour être disponibles dans le pays.Et en 2019, Google a abandonné un projet de lancement d'une version censurée de son moteur de recherche en Chine, suite aux critiques de son propre personnel.Sources : Communiqué d'Apple , NYTQuelle lecture en faites-vous ? Êtes-vous surpris ?