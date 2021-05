Expérience utilisateur

;; This is 'manifest.scm '. (specifications->manifest (list "emacs" "guile" "gcc-toolchain" ))

$ guix install qemu --with-latest=qemu The following package will be upgraded: qemu 5.2.0 → 6.0.0 Starting download of /tmp/guix-file.eHO6MU From https://download.qemu.org//qemu-6.0.0.tar.bz2... …0.tar.bz2 123.3MiB 28.2MiB/s 00:04 [##################] 100.0% Starting download of /tmp/guix-file.9NRlvT From https://download.qemu.org//qemu-6.0.0.tar.bz2.sig... …tar.bz2.sig 310B 1.2MiB/s 00:00 [##################] 100.0% gpgv: Signature made Thu 29 Apr 2021 09:28:25 PM CEST gpgv: using RSA key CEACC9E15534EBABB82D3FA03353C9CEF108B584 gpgv: Good signature from "Michael Roth <michael.roth@amd.com>" gpgv: aka "Michael Roth <mdroth@utexas.edu>" gpgv: aka "Michael Roth <flukshun@gmail.com>" The following derivation will be built: /gnu/store/ypz433vzsbg3vjp5374fr9lhsm7jjxa4-qemu-6.0.0.drv …

$ guix package --export-manifests guix package: error: export-manifests: unrecognized option hint: Did you mean `export-manifest'? $ guix remve vim guix: remve: command not found hint: Did you mean `remove'? Try `guix --help' for more information.

Outils pour les développeurs

Améliorations des performances

Support de POWER9, paquets, services, et plus

GNU Guix est un gestionnaire de paquets transactionnel et une distribution avancée du système GNU. Guix peut être utilisé au-dessus de n'importe quel OS utilisant le noyau Hurd ou Linux, ou peut être utilisé comme une distribution autonome de système d'exploitation pour les machines i686, x86_64, ARMv7, AArch64 et POWER9. En plus des fonctionnalités standards de gestion des paquets, Guix supporte les mises à jour et les retours en arrière transactionnels, la gestion des paquets non privilégiés, les profils par utilisateur et la collecte des déchets.Utilisé comme une distribution GNU/Linux autonome, Guix offre une approche déclarative et sans état de la gestion de la configuration du système d'exploitation. Guix est hautement personnalisable et modifiable grâce aux interfaces de programmation Guile et aux extensions du langage Scheme. Cette nouvelle version intègre un certain nombre de changements et fait plusieurs ajouts. Du côté des paquets, environ deux mille paquets ont été ajoutés ce cycle, y compris Xfce 4.16, GCC 10.3, GNU Glibc 2.31. Le catalogue de services Guix supporte aussi maintenant WireGuard.La version est livrée avec des images d'installation ISO-9660, une image de machine virtuelle, et avec des tarballs pour installer le gestionnaire de paquets au dessus de votre distro GNU/Linux, soit à partir des sources ou des binaires. Les utilisateurs de Guix peuvent mettre à jour en exécutant guix pull. Voici l'essentiel de Guix 1.3.Une caractéristique distinctive de Guix est son support pour le déploiement déclaratif : au lieu d'exécuter un tas de commandeset, vous exécutez, oùliste le logiciel que vous voulez installer dans un extrait qui ressemble à ceci :En faisant cela, vous installez exactement les paquets listés. Vous pouvez placer ce fichier sous contrôle de version et le partager avec d'autres, ce qui est pratique, selon l'équipe. Jusqu'à présent, il fallait écrire le manifeste à la main - ce qui n'est pas insurmontable, mais reste une barrière pour quelqu'un qui souhaite migrer vers le modèle déclaratif. La nouvelle commande(et son option complémentaire) produit un manifeste basé sur le contenu d'un profil existant.Cela facilite la transition du modèle "impératif" classique, où vous exécutezselon les besoins, vers le modèle déclaratif plus formel. Selon l'équipe, c'était attendu depuis longtemps. Les utilisateurs qui aiment exécuter les derniers et meilleurs éléments du patrimoine logiciel libre devraient apprécier la nouvelle option de transformation des paquetsUtilisant le même code que, cette option recherche la dernière version amont d'un paquet, la récupère, l'authentifie et la construit. Ceci est utile dans les cas où la nouvelle version n'est pas encore empaquetée dans Guix. Par exemple, la commande ci-dessous, si elle est exécutée aujourd'hui, va (tenter) d'installer QEMU 6.0.0 :Il y a un avertissement évident : le fonctionnement n'est pas garanti. Si la nouvelle version a un système de construction différent, ou si elle nécessite des dépendances supplémentaires par rapport à la version actuellement empaquetée, le processus de construction échouera. Cependant, cela offre aux utilisateurs une flexibilité supplémentaire qui peut parfois être pratique. Pour les développeurs, c'est aussi un moyen rapide de vérifier si un paquet donné se construit avec succès avec la dernière version d'une de ses dépendances.Plusieurs changements ont été apportés ici et là pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Par exemple, un nouveau niveaua été ajouté. Par défaut (), moins de détails sur les téléchargements sont imprimés, ce qui correspond aux attentes de la plupart des utilisateurs. Une autre amélioration pratique concerne les suggestions lors de fautes de frappe :Selon l'équipe, les personnes qui configurent le déchargement de la compilation par SSH devraient apprécier le processus simplifié, où l'exécutablen'a plus besoin d'être dans, avec les paramètres appropriés de, sur les machines cibles. Au lieu de cela, le déchargement canalise maintenant toutes ses opérations à travers. Le manuel de référence de Guix est entièrement traduit en français, allemand et espagnol, avec des traductions préliminaires en russe, chinois et autres langues.Guix lui-même est entièrement traduit en français, allemand et slovaque, et partiellement traduit dans presque vingt autres langues. Les traductions sont maintenant gérées parEn ce qui concerne les développeurs,est livré avec un nouvel importateur récursif Go, qui peut créer des définitions de paquet ou des modèles de celles-ci pour des ensembles entiers de paquets Go. La commande, pour les paquets Rust, respecte désormais le "versionnage sémantique" lorsqu'elle est utilisée en mode récursif. La commandeinclut maintenant, pour le code hébergé sur SourceForge, etqui, comme son nom l'indique, est une mise à jour générique qui fonctionne en scannant les pages d'accueil des paquets.D'après l'équipe, cela améliore grandement la couverture de. Les empaqueteurs et les développeurs devraient a aussi apprécier la nouvelle option de transformation de paquet, qui fournit un moyen de construire un groupe de paquets avec un patch appliqué à un ou plusieurs d'entre eux. Basé sur l'API d'image du système Guix introduite dans la v1.2.0, les commandesetsont remplacées par une commande unifiéeCela apporte des avantages en termes de performances ; alors qu'une machine virtuelle était auparavant impliquée dans la production des artefacts d'image, les bits de bas niveau sont maintenant gérés par l'outildédié. Un autre avantage est que le formatest maintenant compressé, ce qui supprime la nécessité de compresser manuellement les images en les post-traitant avecou un autre compresseur.Enfin, l'introduction du chemin de recherchedevrait permettre aux extensions Guix, telles que le, d'avoir leurs modules Guile automatiquement découverts, simplifiant ainsi leurs déploiements.L'équipe a expliqué ici que l'installation de substituts (téléchargement de binaires pré-construits) est devenue plus rapide. Ceci est en partie dû à l'utilisation opportuniste de la compression, qui a un débit de décompression élevé. Le démon etsupportentcomme une méthode de compression supplémentaire, à côté deet. Un autre changement qui peut aider à récupérer les substituts plus rapidement est la découverte du serveur de substitution local.La nouvelle optiondelui demande de découvrir et d'utiliser les serveurs de substitution sur le réseau local (LAN) annoncés avec les protocoles, en utilisant. De même,a une nouvelle optionpour s'annoncer sur le LAN. Sur le système Guix, vous pouvez exécuteron pour activer temporairement la découverte, ou vous pouvez l'activer dans la configuration de votre système.L'utilisation opportuniste de serveurs de substitution voisins serait entièrement sûre, grâce à des constructions reproductibles. Dans d'autres nouvelles,a été optimisé, ce qui contribue à rendre l'installation du système Guix plus rapide. Sur certaines machines avec des ressources limitées, la construction des modules Guix est une opération coûteuse. Une nouvelle procédure,du module (guix ci), peut maintenant être utilisée pour tirer Guix vers le dernier commit qui a déjà été construit par la ferme de construction.Le support POWER9 est maintenant disponible en tant qu'aperçu technologique. L'équipe prévient qu'il n'y a pas encore beaucoup de substituts binaires POWER9 disponibles, en raison de la capacité POWER9 limitée. Dans le cadre de Guix 1.3, environ 2 000 paquets ont été ajoutés, pour un total de plus de 17 000 paquets ; 3 100 ont été mis à jour. La distribution est livrée avec GNU libc 2.31, GCC 10.3, Xfce 4.16.0, Linux-libre 5.11.15, LibreOffice 6.4.7.2 et Emacs 27.2, pour n'en citer que quelques-uns.Parmi les nombreux changements de paquets, l'un d'entre eux se distingue par le nouveau: le paquetest désormais entièrement construit à partir des sources via. Les mises à jour des paquets incluent également Cuirass 1.0. Le catalogue de services a également vu de nouveaux ajouts tels que wireguard, syncthing, ipfs, un service simplifié et plus pratique pour Cuirass, et plus encore. Vous pouvez rechercher des services via la fonction de recherche du système guix.Source : Guix 1.3 Que pensez-vous des changements intervenus dans Guix 1.3 ?