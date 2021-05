Au cours des prochains mois, Google Docs mettra à jour son mode de rendu des documents pour améliorer les performances et la cohérence sur différentes plateformes. Tandis que Docs migre vers le rendu basé sur canvas et abandonne l'approche HTML actuelle, Google met en garde contre un impact sur les extensions Chrome.Le rendu basé sur le canvas « améliorera spécifiquement la cohérence dans la façon dont le contenu apparaît sur différentes plateformes ». Outre l'amélioration des performances, Google ne s'attend pas à ce que les fonctionnalités existantes de Docs soient affectées.Cependant, les extensions Chrome tierces « peuvent ne plus fonctionner comme prévu ».Il est conseillé aux administrateurs d'entreprise de comparer les extensions à un exemple de Google Docs qui utilise le rendu basé sur canvas. Il n'y a pas de différences apparentes face à l'utilisateur.Google recommande d'utiliser le framework de modules complémentaires Workspace pour créer des outils pour Docs, mais les cas marginaux sont invités à contacter directement l'entreprise:« Nous mettons à jour la façon dont Google Docs affiche les documents. Au cours des prochains mois, nous allons migrer la mise en œuvre technique sous-jacente de Docs de l'approche de rendu HTML actuelle à une approche basée sur canvas pour améliorer les performances et améliorer la cohérence dans la façon dont le contenu apparaît sur différentes plateformes. Nous ne prévoyons pas que cette modification aura un impact sur la bonne marche des fonctionnalités de Docs. Cependant, cela peut avoir un impact sur certaines extensions Chrome, où elles peuvent ne plus fonctionner comme prévu. »Les administrateurs et développeurs« Certaines extensions Chrome reposent sur la manière dont le backend d'un document Google est structuré ou sur des bits spécifiques de HTML pour fonctionner correctement. En passant du rendu HTML à un rendu basé sur le canevas, certaines extensions Chrome peuvent ne pas fonctionner comme prévu sur docs.google.com et doivent être mises à jour.« Les administrateurs doivent examiner les extensions actuellement déployées dans leur organisation. Consultez ce fichier pour un exemple de document Google utilisant un rendu basé sur canvas et pour tester vos extensions « Si vous créez vos propres intégrations avec Google Docs, nous vous recommandons d'utiliser le framework des modules complémentaires Google Workspace, qui utilise les API Workspace et les points d'intégration pris en charge. Cela permettra de garantir qu'il y aura moins de travail à l'avenir pour prendre en charge les modifications périodiques de la mise en œuvre de l'interface utilisateur dans Docs.« Si votre entreprise a développé une extension Chrome privée qui, selon vous, sera affectée et que vous ne parvenez pas à migrer vers la structure des modules complémentaires Google Workspace, vous pouvez envoyer ce formulaire pour nous faire part de vos commentaires et en informer notre équipe ».Lorsque vous considérez ce qui est rendu dans un document Google donné, tout cela a du sens. Un système de rendu basé sur canvas accélérera considérablement la capacité de Google Docs à obtenir le texte, les objets, les graphiques et les images rendus plus rapidement pour l'utilisateur final. Et, avec une cohérence accrue sur plusieurs plateformes, cela devrait finir par créer une situation dans laquelle ce que vous avez à l'écran avec un Macbook sera également identique à ce qui est rendu dans Windows ou Chrome OS. Si nous obtenons des augmentations de vitesse et une meilleure cohérence des objets rendus sur tous les écrans, cette décision est théoriquement la meilleure pour Google.Google a fourni un exemple de fichier en lecture seule qui est rendu via la nouvelle configuration basée sur canvas si vous souhaitez tester une extension que vous utilisez actuellement. Le déploiement se fait assez progressivement – au cours des prochains mois - ; il n'y a donc pas de quoi s'alarmer ici. Les développeurs et administrateurs auront probablement le temps de tester les extensions bien avant que quoi que ce soit ne soit imposé aux utilisateurs, ils sont simplement informés du changement qui est en cours. Google a également proposé des outils pour faciliter le processus de migration. Dans l'ensemble, c'est un changement qui sera un grand pas dans la bonne direction pour tous les utilisateurs au fil du temps.Source : Google Utilisez-vous Google Docs ? Si non, utilisez-vous une solution équivalente ? Laquelle ?Que pensez-vous de cette évolution ?