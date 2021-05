WhatsApp va restreindre ses fonctionnalités si vous refusez le partage de données avec Facebook

Vous ne pourrez plus accéder à votre liste de discussion, mais vous pourrez toujours répondre aux appels téléphoniques et vidéo entrants. Si les notifications sont activées, vous pouvez appuyer dessus pour lire ou répondre à un message ou rappeler un appel téléphonique ou vidéo manqué.

Après quelques semaines de fonctionnalité limitée, vous ne pourrez plus recevoir d'appels entrants ou de notifications, et WhatsApp cessera d'envoyer des messages et des appels sur votre téléphone.

L'Allemagne a interdit à Facebook de collecter des données sur les utilisateurs de WhatsApp à l'intérieur de ses frontières. La commission de protection des données et de la liberté de l'information de Hambourg (HmbBfDI) affirme que les nouvelles politiques de collecte de données de l'application et les efforts acharnés de Facebook pour amener les utilisateurs à les accepter enfreignent le règlement général sur la protection des données (RGPD).« Le commissaire à la protection des données et à la liberté d'information de Hambourg (HMBBFDI) a ouvert une procédure contre Facebook Ireland, dans le but d'émettre une ordonnance immédiatement exécutoire, dont le contenu est de ne pas collecter les données des utilisateurs de WhatsApp et de les traiter à ses propres fins. Facebook aura d'abord l'occasion de faire des commentaires lors d'une audience », a déclaré l’organisation sur son site web le 13 avril.« Actuellement, il y a des raisons de croire que les dispositions relatives au partage des données entre WhatsApp et Facebook sont destinées à être appliquées illégalement en raison de l'absence de consentement volontaire et éclairé. Afin d'empêcher un partage de données de masse illégal et de mettre fin à une pression de consentement illégale sur des millions de personnes, une procédure administrative formelle a maintenant été lancée pour protéger les personnes concernées ».Dans un communiqué de presse, le HmbBfDI a indiqué que les nouvelles conditions générales renouvellent formellement les pouvoirs de traitement des données et élargissent leur contenu pour l'avenir. Cela concerne, entre autres, le traitement des informations de localisation, le transfert des données de communication des utilisateurs à des sociétés tierces explicitement en référence à Facebook. Il permet également l'utilisation de données pour se connecter aux produits des entreprises Facebook. Un intérêt légitime pour le traitement des données ou pour l'échange des données concernant les mineurs est également revendiqué à tous les niveaux.L’analyse effectuée par les services allemands du HmbBfDI fait état de dispositions décrites comme « peu claires », « dispersées » dans divers documents juridiques, « difficiles à distinguer », entre ce qui est prévu au niveau européen et pour le reste du monde, « trompeuses » et présentant des « contradictions considérables ». Plus loin, il est question des conditions dans lesquelles le consentement individuel est donné : « Même après une analyse approfondie, les conséquences de l’approbation pour les utilisateurs ne sont pas claires. En outre, le consentement n’est pas donné librement, puisque WhatsApp exige l’acceptation des nouvelles dispositions comme condition pour continuer à utiliser les fonctionnalités du service ».Johannes Caspar, le commissaire du HmbBfDI, a indiqué dans un communiqué de presse que Facebook a des antécédents d'abus de la vie privée des utilisateurs, soulignant le scandale Cambridge Analytica et la récente fuite de 500 millions d'enregistrements. De manière plus urgente, Caspar craint que les politiques publicitaires moins que transparentes de WhatsApp n'influencent les élections allemandes à venir en septembre.« Les scandales de protection des données de ces dernières années, de Cambridge Analytica à la fuite de données récemment connue, qui a touché plus de 500 millions d'utilisateurs de Facebook, montrent l'étendue et les dangers du profilage massif », a déclaré Caspar. « Cela affecte non seulement la vie privée mais aussi la possibilité d'utiliser des profils pour influencer les décisions des électeurs afin de manipuler les décisions démocratiques. Au vu des près de 60 millions d'utilisateurs de WhatsApp en vue des prochaines élections fédérales en Allemagne en septembre 2021, le risque est d'autant plus concret étant donné que l’opinion publique pourrait être influencée par des annonceurs de Facebook ».Le HmbBfDI a émis une injonction d'urgence de trois mois sur la collecte de données de WhatsApp. Dans l'intervalle, il a demandé au Comité européen de la protection des données (CEPD) de se prononcer sur l'affaire au «niveau européen». Si l'EDPC constate que WhatsApp enfreint le RGPD, une interdiction plus permanente qui s'applique aux États membres, ainsi qu'à l'Allemagne, entrera probablement en vigueur jusqu'à ce que WhatsApp modifie ses politiques.Facebook nie tout acte répréhensible. Un porte-parole a déclaré à Bloomberg que l'ordre d'urgence de la commission était basé sur un "malentendu fondamental" des termes et conditions de WhatsApp. Facebook a l'intention de déployer les nouvelles règles malgré l'interdiction.Après avoir tenté de minimiser sa politique de collecte de données, Facebook a menacé de supprimer les comptes des utilisateurs s'ils n'acceptaient pas les conditions. Cependant, après de graves réactions négatives, le géant des médias sociaux a repoussé la menace, optant à la place de bombarder l'utilisateur avec des fenêtres contextuelles de consentement lancinantes. Continuer à ignorer les « rappels » entraînerait la perte progressive de fonctionnalités clés de l'application jusqu'à ce qu'elle soit pratiquement inutile. Les utilisateurs ont jusqu'au 15 mai pour accepter les nouvelles conditions.WhatsApp a indiqué aux utilisateurs qu'ils ont jusqu'au 15 mai 2021 pour accepter les nouvelles modifications de la confidentialité, affirmant que « personne ne verra son compte supprimé ou ne perdra de fonctionnalité » en raison de la mise à jour de la politique. « Nous avons passé les derniers mois à fournir plus d'informations sur notre mise à jour aux utilisateurs du monde entier. Pendant ce temps, la majorité des personnes qui l'ont reçue ont accepté la mise à jour et WhatsApp continue de se développer », a déclaré WhatsApp dans un communiqué.Les utilisateurs continueront à recevoir des rappels pour accepter de partager leurs données avec Facebook pendant les prochaines semaines, des rappels qui finiront par devenir persistants. « À ce moment-là, vous rencontrerez des fonctionnalités limitées sur WhatsApp jusqu'à ce que vous acceptiez les mises à jour », ajoute la société.Comme le précise la déclaration de WhatsApp, les utilisateurs qui n'accepteront pas les mises à jour de confidentialité verront progressivement les fonctionnalités de leur compte restreintes Ce n'est pas la première fois que Caspar se heurte à WhatsApp. En 2016, le commissaire a demandé à Facebook de cesser de collecter les données des utilisateurs de WhatsApp. Dans ce cas, Facebook a travaillé avec l'Allemagne pour aplanir les choses. Il ne semble pas que la plate-forme de médias sociaux soit disposée à coopérer cette fois.Source : HmbBfDI