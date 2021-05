Que les entreprises sont contraintes de faire plus avec ce qu'elles ont. Les entreprises devront trouver des solutions efficaces en termes de processus, de technologie et de capacité pour atteindre les objectifs de transformation numérique sans réduire les résultats. Les principaux moteurs de la transformation numérique sont

l'amélioration des capacités informatiques existantes pour promouvoir l'agilité et l'innovation, l'innovation avec de nouveaux produits et l'amélioration de l'expérience client (CX).

Pourtant, la réduction des coûts est également un facteur important. Bien que le besoin d’innovation produit et de CX améliorés puisse amener une entreprise à embaucher davantage de développeurs professionnels, les talents sont rares et les salaires moyens des développeurs resteront élevés dans un avenir proche.

Pourtant, la réduction des coûts est également un facteur important. Bien que le besoin d’innovation produit et de CX améliorés puisse amener une entreprise à embaucher davantage de développeurs professionnels, les talents sont rares et les salaires moyens des développeurs resteront élevés dans un avenir proche. Les développeurs ont du mal à fournir rapidement et en toute sécurité ce dont l'entreprise a besoin. La sécurité est le défi le plus courant auquel sont actuellement confrontées les entreprises: 59% l’ont citée comme un défi dans la recherche de solutions numériques. Pendant ce temps, fournir des solutions aussi rapidement que l'entreprise en a besoin et redéfinir les processus opérationnels est une priorité en termes de difficulté à surmonter. Sans budget pour augmenter considérablement le personnel de développement, les équipes techniques doivent faire appel aux talents des groupes métier pour accélérer la livraison des solutions. Donner aux équipes interfonctionnelles des outils de développement et de collaboration adaptés au niveau de compétence de chacun aidera également les entreprises à surmonter un autre défi majeur: le manque de compétences en technologie. Mais cette expansion dans le développement des affaires ne peut se faire au détriment de la sécurité.

Les experts métier jouent un rôle clé dans la transformation des processus. Les nouvelles initiatives numériques et l’engagement des clients sont les cas d’utilisation des applications les plus prioritaires des entreprises interrogées. Il est toutefois encourageant de constater que l’automatisation des processus de bout en bout figure également dans le top cinq. L'automatisation est essentielle à l'agilité, à la réduction des coûts et à la fluidité de l'expérience client. Ceci est également une preuve supplémentaire que l’entreprise a une plus grande valeur pour le développement d’applications - non seulement pour sa proximité avec le client, mais également pour sa connaissance de ses processus.

Qu'est-ce que c'est ?

Cas pratique avec une solution proposée sur Azure?

L'impératif de la transformation numérique a conduit les entreprises à dresser une longue liste de priorités logicielles qui dépassent rapidement leur capacité de développement et de diffusion et incitent les groupes métier à rechercher des solutions de remplacement à la fourniture informatique traditionnelle.Selon une enquête de Forrester Consulting auprès de décideurs informatiques datant de 2019, le cabinet a trouvé :Aussi, pour faire face à ces défis, les entreprises se tournent vers les plateformes de développement low-code.Une plateforme de développement low-code (LCDP low-code development platform) est un logiciel qui fournit un environnement dans l’optique d’aider les développeurs à créer un logiciel d'application via des interfaces utilisateur graphiques et une configuration au lieu de la programmation informatique traditionnelle. La plateforme peut se concentrer sur la conception et le développement d'un type d'application particulier: telles que des bases de données, des processus métier ou des interfaces utilisateur telles que des applications Web.De telles plateformes peuvent produire des applications entièrement opérationnelles ou nécessiter un codage supplémentaire pour des situations spécifiques. Les plateformes de développement low-code réduisent la quantité de codage manuel traditionnel, permettant une livraison accélérée des applications métiers. Cette approche modulaire permet donc aux développeurs professionnels de construire plus rapidement leurs applications, en leur permettant de les prototyper sans avoir à écrire le code ligne par ligne.Un avantage commun est qu'un large éventail de personnes peut contribuer au développement de l'application, elles ne se limitent donc plus seulement à celles qui possèdent des compétences de programmation formelles. Les LCDP peuvent également réduire le coût initial de la configuration, de la formation et du déploiement.Azure dispose également d'une solution LCAD (low-code application development) qui a été créée pour aider les développeurs à créer des applications métier plus rapidement avec moins de code. L'utilisation de Microsoft Power Platform, et plus particulièrement de Power Apps, aide les développeurs à faire évoluer et à étendre leurs Power Apps avec les services Azure.En guise d’illustration, Ricardo Duncan Product Marketing Manager donne l’exemple suivant :« Un développeur professionnel qui travaille pour une entreprise de fabrication devrait créer une application métier pour aider les employés de l'entrepôt à suivre les stocks entrants. Cette application prendrait des mois à construire, tester et déployer. Grâce à Power Apps, la création ne peut prendre que quelques heures, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources.« Cependant, disons que les employés de l'entrepôt souhaitent que l'application passe automatiquement des commandes d'approvisionnement pour un inventaire supplémentaire lorsque le stock actuel atteint un niveau bas déterminé. Dans le passé, l'équipe de développement nécessitait un autre gros travail pour retravailler sa précédente itération d'application. En raison de l'intégration de Power Apps et d'Azure, un développeur professionnel peut créer une API dans Visual Studio (VS) Code, la publier sur son portail Azure et exporter l'API vers Power Apps, en l'intégrant dans son application en tant que connecteur personnalisé.« Par la suite, cette même API est réutilisable indéfiniment dans le studio de Power Apps pour une utilisation future avec d'autres applications, ce qui permet à l'entreprise et aux développeurs de gagner plus de temps et de ressources ».Dans un webinar intitulé, Microsoft a tenté d'expliquer comment utiliser Azure IoT Hub et Power Apps pour contrôler un appareil IdO. Pour commencer, il faudrait écrire le code dans Azure IoT Hub pour envoyer des commandes directement à votre appareil IdO. Samuel Adranyi, MVP Microsoft et hôte de l'évènement, a écrit dans Node pour Azure IoT Hub deux commandes de base : activer et désactiver le ventilateur.Les commandes sont envoyées via le code dans Azure IoT Hub, qui s'exécute d'abord localement. Une fois testée et confirmée qu'elle fonctionne correctement, la question suivante est de savoir comment appeler rapidement l'API de n'importe où dans le monde ? La réponse est de créer un flux dans Power Automate et de connecter ce flux à Power Apps. Celui-ci sera un tableau de bord complet qui contrôle l'appareil IdO de n'importe où dans le monde. Pour accomplir cette tâche, vous devez d'abord créer une fonction Azure, qui sera ensuite extraite dans Power Automate à l'aide d'une fonction Get créant le flux.Une fois que vous avez créé la fonction Azure, exécutez-la et testez-la d'abord localement, testez les états d'activation et de désactivation via l'URL de la fonction Azure. Pour créer un déclencheur pour la fonction Azure, dans le cas d’espèce un flux Power Automate, vous devez créer un groupe de ressources Azure pour vérifier la fonction Azure et tester ses capacités locales. Si le test échoue, il se peut que vous n'ayez pas créé ou n'avez pas de jeton d'accès pour l'appareil IdO. Pour connecter un appareil, l'IdO ou autre au cloud, vous devez disposer d'un jeton d'accès.Dans le webinaire, Samuel a ajouté deux paramètres d'application à sa fonction pour les commandes d'activation et de désactivation. Après avoir ajouté ces jetons d'accès et ajusté les paramètres de l'appareil IoT, Samuel a pu exécuter sa fonction Azure avec succès.Après avoir créé la fonction Azure, vous pouvez créer votre flux Power Automate pour commencer à créer votre tableau de bord globalement accessible pour faire fonctionner votre appareil IdO. Samuel commence par créer un framework de base Power Automate, puis le flux et montre comment tester le flux une fois terminé. Il commence par une requête HTTP et implémente une commande Get. À partir de là, il s'agit d'un processus simple pour tester et faire fonctionner l'appareil IdO.Après avoir créé votre flux Power Automate, vous développez une interface utilisateur simple pour activer et désactiver le ventilateur. Pour ce faire, créez une Power App canevas et importez le flux Power Automate dans l'application.Pour commencer, créez une application de canevas vierge et nommez-la. Dans le ruban Power Apps, sélectionnez le bouton, choisissez la source du bouton, sélectionnez Power Automate et ajoutez un flux. Sélectionnez le flux connecté à l'appareil Azure IoT. Son nom doit être reflété dans le menu de sélection. Si tout fonctionne correctement, votre appareil IoT s'allumera. Dans le webinaire, Samuel manque de temps, il crée donc un nouveau flux Power Automate, qu'il importe dans l'application de canevas.Source : Microsoft Azure Que pensez-vous des plateformes de développement low-code en général ?En avez-vous déjà utilisé une ? Si oui, laquelle ? Sinon, envisagez-vous de le faire ?Les considérez-vous comme une alternative intéressante au codage manuel traditionnel ?