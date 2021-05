La vitesse est parfois une amélioration, parfois non









Starlink affiche une latence qui ne suit pas du tout





Elon Musk a l'intention d'utiliser les satellites Starlink pour fournir des vitesses d'accès à Internet de classe mondiale aux foyers ruraux qui ont été laissés pour compte par tant de projets d'infrastructure au fil des ans. C'est un objectif noble, qui est devenu de plus en plus nécessaire étant donné notre dépendance à l'égard d'Internet au cours de l'année écoulée. Il pourrait également contribuer à combler les écarts de performance flagrants entre les villes et les communautés rurales.Starlink est encore en phase bêta, mais des recherches menées par Ookla, la société à l'origine de Speedtest.net, suggèrent que les vitesses sont quelque peu variables, beaucoup plus rapides que le haut débit fixe dans certaines zones, mais beaucoup plus lentes dans d'autres. Ookla a évalué les performances de Starlink du premier trimestre 2021 aux États-Unis et au Canada afin de voir si le programme répond aux attentes. Aux États-Unis, au T1 2021, les vitesses de téléchargement médianes de Starlink variaient de 40,36 Mb/s dans le comté de Columbia (Oregon) à 93,09 Mb/s dans le comté de Shasta (Californie).Selon Ookla, il s'agit aussi bien d'une amélioration spectaculaire par rapport aux autres fournisseurs de services fixes à large bande (545,6 % plus rapide dans le comté de Tehama, en Californie) que d'une déception (67,9 % plus lente dans le comté de Clay, au Missouri). Au Canada, pendant le premier trimestre 2021, Starlink a présenté une gamme de performances plus restreinte. Les vitesses de téléchargement médianes de Starlink dans les provinces canadiennes présentaient une fourchette plus étroite qu'aux États-Unis, avec un minimum de 53,61 Mb/s en Ontario et un maximum de 80,57 Mb/s en Saskatchewan.Selon Ookla, la différence en pourcentage par rapport à tous les autres fournisseurs de services à large bande fixes a également montré une fourchette plus étroite. En Saskatchewan et au Manitoba, les clients de Starlink ont déclaré des vitesses de téléchargement médianes 59,6 % et 38,5 % plus rapides que celles de tous les autres fournisseurs de services à large bande fixes combinés. Au Québec, les vitesses de téléchargement médianes étaient presque égales, Starlink étant seulement 3,4 % plus lent. En revanche, l'écart est plus grand en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.Dans ces zones, Ookla a relevé qu'au cours du T1 2021, les vitesses de téléchargement médianes de Starlink étaient respectivement de 20,9 %, 24,2 %, 29,5 % et 40,7 % inférieures à celles des autres fournisseurs de services fixes à large bande.Les observations d'Ookla révèlent que la latence de Starlink est jusqu'à 486 % plus élevée aux États-Unis et 369 % au Canada, ce qui pourrait constituer un handicape pour certains cas d'utilisation indispensables aujourd'hui (appels vidéo, streaming de musique, de films en HD et de jeux vidéo, etc.). En effet, une latence raisonnable est essentielle pour une utilisation efficace d'Internet. Si votre temps de latence est trop élevé, vous risquez d'être celui qui, lors d'un appel vidéo, répond aux questions en retard. Si vous êtes un joueur, vous savez déjà que la latence peut provoquer le bégaiement de vos personnages à des moments critiques.Starlink prévoit d'utiliser des satellites en orbite terrestre basse avec des liaisons laser pour réduire radicalement la latence dans les zones rurales. Toutefois, Ookla a constaté que jusqu'à présent, la latence de Starlink est plus élevée que celle des autres solutions, souvent beaucoup plus élevée. Ainsi, la latence de Starlink était plus élevée dans tous les comtés américains étudiés au cours du premier trimestre 2021, sauf un. L'exception était le comté de Mariposa, en Californie, où la latence de Starlink était inférieure de 17,4 % à celle de tous les autres fournisseurs combinés.Les valeurs médianes de latence sur Starlink ont été observées de 31 ms (Kittitas County, Washington) jusqu'à 88 ms (Otsego County, Michigan). À titre de comparaison, les valeurs médianes de latence pour tous les autres fournisseurs combinés allaient de 8 ms (Fairfax County, Virginie) à 47 ms (Daviess County, Kentucky). Au Canada, la latence de Starlink était plus élevée dans toutes les provinces étudiées au cours du premier trimestre 2021. Avec des valeurs de latence médianes allant de 34 ms à 61 ms, soit de 209,1 % à 369,2 % plus élevée que celle de tous les autres fournisseurs combinés.Afin de résoudre les problèmes de latence et améliorer la vitesse de Starlink, SpaceX a demandé l'autorisation de la FCC à réduire l'altitude des satellites. L'entreprise a obtenu le feu vert du régulateur américain le mois dernier, alors que des concurrents comme Viasat, Hughes, OneWeb et Kuiper (Amazon) s'y sont fortement opposés. Les autorités ont convenu avec SpaceX que ce changement améliorerait la vitesse et la latence du haut débit tout en permettant de réduire les débris orbitaux. Par contre, ces sociétés de satellites ont affirmé que le changement causerait trop d'interférences avec d'autres systèmes.Source : Observations d'Ookla sur Starlink au T1 2021 Quel est votre avis sur le sujet ?