Pour mémoire, Dogecoin est une cryptomonnaie qui a commencé comme un mème "ridicule" en 2013 et qui est maintenant une cryptomonnaie un peu plus précieuse. Il est en hausse ces derniers temps, avec suffisamment de transactions autour des pics de la monnaie pour provoquer des crashs de l'application de trading Robinhood. Musk s'affiche comme le plus grand partisan de la pièce et a tweeté de nombreux mèmes sur le Dogecoin. Le Dogecoin a diminué de 0,37 % ces dernières 24 heures, l'index CoinMarketCap le classant comme la quatrième cryptomonnaie la plus précieuse au monde.Après le boom des taux de change du bitcoin et de l'ethereum, le dogecoin va-t-il suivre la cadence ? En effet, Elon Musk s'est lancé dans une série de tweets depuis la fin de l'année dernière sur le Bitcoin et plus récemment sur le Dogecoin, dont les effets ont été un grand intérêt pour ces deux cryptomonnaies. Les opinions ainsi que les actions du milliardaire de la Tech s'apparentent à une tentative de légitimation de ces devises numériques, et sa société de voitures électriques, Tesla, a annoncé tôt cette année qu'elle commencera à accepter le bitcoin comme paiement dans un "proche avenir".Avant cela, elle avait converti une partie de sa trésorerie en bitcoin, soit environ 1,5 milliard de dollars, déclarant qu'il s'agit d'une réserve sûre pour les entreprises. À présent, la société s'intéresserait de plus près au dogecoin, au point d'accepter que sa mission lunaire prévue pour le mois de janvier 2022 soit entièrement financée en cette cryptomonnaie. La société Geometric Energy Corporation a annoncé dimanche que la mission financée par le dogecoin, bien que la déclaration n'ait pas révélé sa valeur financière. Cette initiative viserait à montrer que les cryptomonnaies sont une monnaie "sûre" pour le commerce.« Cette mission démontrera l'application de la cryptomonnaie au-delà de l'orbite terrestre et jettera les bases du commerce interplanétaire », a déclaré Tom Ochinero, vice-président des ventes commerciales de SpaceX, dans le communiqué. La mission transportera le satellite cubique (CubeSat) DOGE-1 de 40 kilogrammes comme charge utile sur une fusée Falcon 9. Geometric Energy Corporation a déclaré que cette charge utile se chargera de « collecter des renseignements spatiaux lunaires à partir de capteurs et de caméras embarqués avec des systèmes de communication et de calcul intégrés ».« Nous sommes excités de lancer DOGE-1 sur la Lune ! » a déclaré Ochinero. Musk a déjà annoncé les plans de l'entreprise, bien que dans un tweet le jour du poisson d'avril. « SpaceX va littéralement mettre le Dogecoin sur la lune », a écrit Musk. L'annonce de ce week-end intervient le jour où la société a établi un nouveau record pour sa série de fusées Falcon 9. Après avoir lancé un autre lot de satellites Starlink en orbite, SpaceX a fait atterrir le booster de la fusée Falcon 9 pour une 10e fois, un point de repère que Musk a précédemment décrit comme étant clé dans les progrès de l'entreprise en matière de réutilisation de ses fusées.« Elle est conçue pour effectuer 10 vols ou plus sans remise à neuf entre chaque vol », a déclaré Musk aux journalistes en mai 2018. « Nous pensons que les boosters [Falcon 9] sont capables de faire de l'ordre d'au moins 100 vols avant d'être retirés. Peut-être plus ». La mission DOGE-1 intervient également juste après que Musk, qui s'est autoproclamé "Dogefather" (le père du Dogecoin), a fait ses débuts en tant qu'animateur du SNL (Saturday Night Live). Le prix du dogecoin a plongé pendant son apparition, passant sous la barre des 50 cents, malgré ses références à la cryptomonnaie.Cette baisse serait liée à une blague de Musk selon laquelle le Dogecoin était une "arnaque". Toutefois, il est important de noter que les tweets de Musk au cours des derniers mois ont contribué à faire de cette monnaie numérique née d'une blague sur les réseaux sociaux, la quatrième plus importante cryptomonnaie au monde. Elle s'est envolée de plus de 800 % au cours du mois dernier, sa valeur marchande totale avoisinant les 60 milliards de dollars, selon le site de suivi des cryptomonnaies CoinGecko.com.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette annonce soit une pure spéculation ?