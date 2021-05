Créé en 2013 par les ingénieurs Billy Markus et Jackson Palmer, le Dogecoin n'avait pas d'autre ambition à l'origine que d'être une monnaie virtuelle pour rire, mais la cryptomonnaie a pris une tout autre tournure ces derniers mois. Destinée à être utilisée comme une alternative au bitcoin, elle a depuis trouvé une communauté croissante en ligne. Contre toute attente, fin avril, le Dogecoin affichait une valeur marchande totale de plus de 40 milliards de dollars, selon le site de données sur le marché des cryptomonnaies CoinGecko, soit une augmentation de plus de 20 milliards de dollars au cours d'une semaine dernière. Cette flambée du prix en a fait l'une des dix cryptomonnaies les plus précieuses au monde.Après avoir déjà franchi le record symbolique des 50 cents, le Dogecoin a poursuivi son ascension en gagnant encore 20 % pour se rapprocher des 70 cents. Sa valeur reste toujours très loin des monnaies les plus en vue (le Bitcoin atteint 55 000 dollars, l'ether vient de dépasser les 3 000 dollars), mais son volume constitue tout de même une valorisation de près de 90 milliards de dollars, selon une estimation de la plateforme Coinbase.La dernière hausse a aidé Dogecoin à surpasser le constructeur automobile Honda Motor Co. Ltd en termes de capitalisation boursière. Honda a une capitalisation boursière de 54,52 milliards de dollars et Dogecoin est passé à 86 milliards de dollars.L'ancien ingénieur logiciel de jeux vidéo chez IBM, Billy Markus, avait lancé le jeton nommé d'après la devise utilisée dans le jeu Nintendo Animal Crossing en 2013, qu'il a décrit comme la cryptomonnaie des « imbéciles » (). Le co-créateur de Dogecoin avait insisté à l'époque sur le fait que la communauté des cryptomonnaies « n'avait pas vraiment compris la blague », alors que les investisseurs se pressaient pour négocier et que l'ancien propriétaire vendait ses avoirs.Selon Bloomberg, qui a rapporté les propos de Markus, ce dernier avait besoin d'argent pour acheter un véhicule d'occasion. Par conséquent, il a vendu ses Dogecoins ainsi que d'autres cryptomonnaies. Bien qu'il soit maintenant étonné de voir Dogecoin gagner plus de valeur que le constructeur de sa voiture qui a actuellement une capitalisation boursière similaire. « J'ai toujours dit que j'avais tout vendu pour obtenir un montant à peu près équivalent au prix d'une Honda Civic d'occasion. C'était tout mon crypto aussi, j'avais Litecoin et Bitcoin et DOGE et un tas d'autres », avait déclaré Markus dans un tweet en 2015 alors qu'il vendait ses actifs. Ce qu'il ignorait c'est que sa cryptomonnaie deviendrait l'une des cryptomonnaies les plus précieuses au monde. La capitalisation boursière de Dogecoin place également la cryptomonnaie blague avant des entreprises comme Emerson Electric Co et Vodafone Group Plc. En 2021, ses jetons lui auraient probablement permis de faire fortune.Dans ses commentaires formulés dans une lettre ouverte sur Reddit plus tôt cette semaine, Markus a déclaré qu'il croyait en ce qu'il a décrit comme la « vraie valeur » de Dodgecoin après l'avoir vu gagner 900% de valeur depuis fin janvier. Après avoir indiqué que la cryptomonnaie a « été créée pour des imbéciles après que Jackson Palmer a fait un tweet désinvolte à ce sujet », il a expliqué avoir posé les bases sans aucune attente ni plan. Il a poursuivi : « il a fallu environ 3 heures pour créer [Dogecoin], la majeure partie de ce temps apportant des modifications au client pour créer le texte Comic Sans et des graphiques et des mots personnalisés pour différentes parties de l'interface utilisateur ». Il a ensuite ajouté qu'il ne faisait plus partie du projet Dogecoin, car il avait vendu tous ses actifs en 2015.Markus a également mentionné que s'il « n'avait pas "gaspillé" mes investissements en cryptomonnaie il y a des années, je serais en mesure d'aider confortablement ma mère qui a du mal à effectuer des paiements à domicile ». Il a également exprimé son étonnement de la façon dont Dogecoin est passé d'une blague idiote à « quelque chose de valable ». En outre, le cofondateur de Dogecoin a soulevé une question importante en disant que les investisseurs voulaient porter la valeur de Dogecoin à un niveau (1 $) qui rendrait la capitalisation boursière plus grande que les grandes entreprises qui fournissent des services à des millions de personnes, telles que Boeing (228 milliards de dollars), Starbucks (113 milliards de dollars), American Express (156 milliards de dollars) et IBM (142 milliards de dollars). «Ce n'est pas quelque chose que je peux comprendre», a-t-il dit.La cryptomonnaie sur le thème de Shiba Inu est désormais la cinquième plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière, selon les données de CoinMarketCap. Dogecoin a donné les rendements les plus élevés parmi les cryptomonnaies en 2021. Il a augmenté de plus de 8 000 % tandis que Bitcoin a donné 91,29 % de retours. La dernière vague a eu lieu avant l'apparition du Saturday Night Live d'Elon Musk le 7 mai, où il devrait parler du Doge.Le chef Tesla a été un grand promoteur de Dogecoin et s'est récemment appelé Dogefather dans un tweet cryptique.Pendant ce temps, la cryptomonnaie a suscité tellement d'intérêt au cours des deux derniers jours que les principales plateformes de trading, en Inde et à l'étranger, se sont effondrées. WazirX, l'une des plus grandes plateformes de trading de cryptomonnaie en Inde, a été en panne pendant près d'une heure. L'application de trading de Robinhood a également planté en raison de l'intérêt des investisseurs.Source : BloombergQuelle lecture en faites-vous ?