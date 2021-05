Développeur depuis 1987, j'ai arrêté il y a 6 mois, à 3 ans et demi de la retraite, et je ne reprendrai pas de mission. Ce qui m'a le plus dérangé pendant mes dernières années de pratique ce ne sont pas forcément les méthodes agiles appliquées n'importe comment, les stand up meetings où tout le monde passe son temps à regarder si l'aiguille des secondes de la pendule est bien synchronisée avec celle des minutes (du vécu sur ma dernière mission) sans écouter ce que disent les autres car on s'en fout complètement. Développeur depuis 1987, j'ai arrêté il y a 6 mois, à 3 ans et demi de la retraite, et je ne reprendrai pas de mission. Ce qui m'a le plus dérangé pendant mes dernières années de pratique ce ne sont pas forcément les méthodes agiles appliquées n'importe comment, les stand up meetings où tout le monde passe son temps à regarder si l'aiguille des secondes de la pendule est bien synchronisée avec celle des minutes (du vécu sur ma dernière mission) sans écouter ce que disent les autres car on s'en fout complètement.

Là où j'ai vu une nette dégradation de l'intérêt de ce qu'on nous fait faire et des conditions de travail, c'est à l'apparition des outils comme Jira ou TFS qui découpent tout en tâches unitaires pour lesquelles les développeurs peuvent être interchangeables et remplaçables à volonté. Le résultat est effectivement qu'on ne comprend plus la finalité de ce qui est demandé et qu'on ne s'implique plus. Par exemple, pour un bug à corriger, je m'arrangeais pour que ça passe les tests sans me préoccuper des éventuelles régressions, ce que d'ailleurs on ne me demandait pas, le testeur validait, et si quelque temps après il s'apercevait d'une régression il créait un nouveau bug dans TFS et le chef l'affectait à n'importe qui d'autre, plus ou moins au hasard. Inutile de préciser que ce mode de fonctionnement entraîne des usines à gaz très difficilement maintenables. Là où j'ai vu une nette dégradation de l'intérêt de ce qu'on nous fait faire et des conditions de travail, c'est à l'apparition des outils comme Jira ou TFS qui découpent tout en tâches unitaires pour lesquelles les développeurs peuvent être interchangeables et remplaçables à volonté. Le résultat est effectivement qu'on ne comprend plus la finalité de ce qui est demandé et qu'on ne s'implique plus. Par exemple, pour un bug à corriger, je m'arrangeais pour que ça passe les tests sans me préoccuper des éventuelles régressions, ce que d'ailleurs on ne me demandait pas, le testeur validait, et si quelque temps après il s'apercevait d'une régression il créait un nouveau bug dans TFS et le chef l'affectait à n'importe qui d'autre, plus ou moins au hasard. Inutile de préciser que ce mode de fonctionnement entraîne des usines à gaz très difficilement maintenables.

En résumé, si maintenant un jeune me demande conseil pour exercer le métier de développeur, je lui dis de s'orienter ailleurs. En résumé, si maintenant un jeune me demande conseil pour exercer le métier de développeur, je lui dis de s'orienter ailleurs.

1 0

Anecdote, lors de mon premier stand-up meeting, je rentre dans la salle de meeting (à ce que j'ai compris, l'idéal c'est de le faire carrément à la machine à café ou dans le couloir histoire que ça dure le moins longtemps possible)... et là je retrouve tout le monde assis, et on me demande :- Tu ne t'assieds pas ?- Heu, c'est pas censé être un stand-up meeting ?- Non, on l'a renommé "Morning Meeting", mais ne t'inquiète pas, ça ne dure pas plus de dix minutes...Au bout de deux mois, il durait toujours plus de 75 minutes...Au moins ça permet de tracer, j'avais des utilisateurs qui arrêtaient pas de nous descendre pendant des comités mais quand je leur demandais "vous avez ouvert quand le ticket" c'était que des grommellements... ils passaient leurs temps à esquiver les validations, on ratait les échéances de mise en prod (à l'ancienne, deux fois par an...) et après ils venaient gueuler. Je prenais les devants : je vais les voir dans leurs bureaux, et ils me disent "oui oui on a testé on valide" alors que j'étais venu leur indiquer qu'on avait changé le système d'authentification et apporter leur nouveau mot de passe...C'était horrible parce que le ticket JIRA restait chez moi et on se prenait des alertes parce que ça restait en rouge, mais personne ne voulait valider etc. ça a failli coûter ma place (bon, en tant que presta, mais ça la fout pas au moral alors que ton dev il est prêt depuis des semaines...)J'essaie un peu plus de nuancer. J'explique que les compétences techniques sont minimes, devant les difficultés d'organisation voire les comportements toxiques de certains. Qu'il va surtout falloir gérer des gens, des comportements, et des situations. mais bon, en général les juniors prennent en note "organisé, persistant, affinité technique" sur leur bloc-notes...