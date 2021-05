Zuckerberg et les siens demandent de garder Facebook gratuit





Si Google semble pour le moment muet concernant la situation, peut-être en raison de la domination de son propre système d'exploitation Android et de son moteur de recherche, Facebook multiplie les actions depuis l'annonce de l'iOS 14 . Depuis le début de ce mois, Facebook et sa filiale Instagram menacent les utilisateurs de devoir payer pour leurs services, mais seulement si les utilisateurs n'autorisent pas la paire à les suivre d'une application à l'autre après avoir installé iOS 14.5. Le leader mondial des réseaux sociaux a expliqué dans un message le lien entre la gratuité de ces plateformes et la publicité ciblée.« Cette version d’iOS nous impose de demander votre permission pour récolter des informations liées à cet appareil pour améliorer vos publicités. Nous utilisons les données liées à votre activité sur d’autres applications et sites Web afin de vous montrer des publicités plus personnalisées, garder Facebook gratuit, aider les entreprises qui comptent sur la publicité pour toucher leurs clients », explique le message que Facebook affiche à un utilisateur après qu'il a installé l'iOS 14.5. Selon des captures d'écran postées par les utilisateurs sur les réseaux sociaux, le message est répliqué à l’identique sur Instagram.Facebook n'a pas apporté des commentaires sur ce message, mais au regard de ses multiples actions depuis l'arrivée de l'iOS 14, il est possible de dire que la société change de tactique. En outre, cela ne signifie pas que la publicité ciblée a disparu pour autant, Apple y a juste imposé des limites. Même si un utilisateur refuse de se faire suivre d'un site Web ou d'une application à un autre par Facebook et Instagram, il verra toujours de la publicité lors de sa navigation, mais elles seront dorénavant moins ciblées. En cas de refus, Facebook s'appuiera uniquement sur les comportements de l'utilisateur sur ses propres plateformes.« Pour aider les gens à prendre une décision plus éclairée, nous montrons également notre propre écran, ainsi que celui d'Apple. Il fournira plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les publicités personnalisées, qui soutiennent les petites entreprises et permettent aux applications de rester gratuites. Si vous acceptez les invites pour Facebook et Instagram, les publicités que vous voyez sur ces applications ne changeront pas. Si vous refusez, vous verrez toujours des publicités, mais elles seront moins pertinentes pour vous », avait déclaré Facebook au sujet de l'iOS 14 en février dernier.« Accepter ces invites n'entraîne pas la collecte de nouveaux types de données par Facebook. Cela signifie juste que nous pouvons continuer à offrir de meilleures expériences aux utilisateurs », avait rassuré l'entreprise. Il convient également de noter que les règles de l'App Store d'Apple interdisent aux applications de proposer des incitations aux utilisateurs pour qu'ils acceptent d'être suivis. Il n'est pas clair dans l'immédiat si Facebook et Instagram enfreignent ou non cette règle, mais il s'en faut de peu. Si cela s'avère être le cas, Apple pourrait bannir les deux applications comme cela a été le cas avec Fortnite d'Epic Games en 2020.En effet, avec la sortie de l'iOS 14, Apple a annoncé qu'à l'avenir les développeurs iOS seront tenus de fournir des informations sur la façon dont leurs applications collectent les données des utilisateurs et devront aussi demander explicitement leur autorisation avant de les suivre à travers les applications et les sites Web appartenant à d'autres sociétés. Autrement dit, sur iOS 14, iPadOS 14 et tvOS 14, les applications devront recevoir l'autorisation de l'utilisateur avant de le suivre sur des applications ou des sites Web tiers, ou pour accéder à l'identifiant publicitaire de l'appareil.S'affichant comme un fervent défenseur de la vie privée des consommateurs, Apple a fait de l'iOS 14 une étape importante pour redonner progressivement aux utilisateurs de l'iOS le contrôle sur leur vie privée. Elle a commencé par déployer ses fonctionnalités au cours des derniers mois et avec la sortie de l'iOS 14.5 fin avril. Google et Facebook quant à eux sont deux géants de la publicité ciblée, le premier étant le leader du marché, un marché qui représente plusieurs dizaines de millions par an. Il est donc primordial pour ces grandes enseignes de s’assurer de la bonne santé de cette activité.Si Google détient Android et que les règles de confidentialités ne sont pas aussi hostiles à la publicité, ce n’est pas le cas pour Apple et iOS. La société entend faire de sa plateforme le système d’exploitation le plus sûr sur le marché pour ses utilisateurs et cela met des bâtons dans les roues de certains. Le message de Facebook pourrait être considéré comme une façon pour lui de faire pression sur le fabricant de l'iPhone. Des rumeurs circulent que Facebook aurait demandé un traitement de faveur de la part d'Apple, mais que ce dernier s'y est opposé. En outre, Facebook s'est engagé dans une lutte contre ces nouvelles règles.« Nous tenons tête à Apple pour les petites entreprises du monde entier. De nombreux membres de la communauté des petites entreprises ont partagé leurs préoccupations concernant la mise à jour logicielle forcée d'Apple, qui limitera la capacité des entreprises à diffuser des publicités personnalisées et à atteindre efficacement leurs clients. Bien que la limitation de l'utilisation des publicités personnalisées ait un impact sur les grandes entreprises comme la nôtre, ces changements seront dévastateurs pour les petites entreprises, ajoutant une pierre à l’édifice des nombreux défis auxquels elles sont confrontées actuellement », avait déclaré Facebook en décembre dernier, s'affichant en défenseur des PME.En somme, les écrans d'avertissement de Facebook et d'Instagram suggèrent de manière flagrante que les utilisateurs peuvent « aider à garder les deux plateformes gratuites » en autorisant les publicités. 