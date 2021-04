La famille Lee, y compris sa veuve et ses trois enfants, s'attend à payer plus de 10,8 milliards de dollars en droits de succession, soit plus de la moitié de la fortune que le défunt Lee détenait en actions et en biens immobiliers, a déclaré Samsung mercredi. Il s'agirait du montant le plus élevé en Corée du Sud et de plus de trois fois le total des droits de succession perçus par le pays l'année dernière. Le don de la vaste collection de chefs-d'œuvre du défunt président réduirait la part imposable de sa succession.La famille prévoit de diviser le paiement en six versements sur cinq ans, tout en effectuant le premier paiement ce mois-ci. « Il est de notre devoir et de notre responsabilité civiques de payer tous les impôts », a déclaré la famille Lee dans un communiqué. Elle avait jusqu'à vendredi pour communiquer l'étendue de l'héritage et les plans de paiement aux autorités fiscales.Il est essentiel pour la famille Lee de réunir les fonds nécessaires au paiement des impôts afin d'étendre son contrôle sur l'empire commercial de Samsung, qui s'étend des semi-conducteurs, smartphones et téléviseurs à la construction, la construction navale et l'assurance. Certains analystes estiment que ce processus pourrait entraîner des bouleversements au sein du groupe.Avant sa mort en octobre, M. Lee était réputé pour avoir transformé Samsung Electronics, qui n'était qu'un petit fabricant de téléviseurs, en un géant mondial de smartphones et de puces mémoires. Mais son leadership a également été entaché par des condamnations pour corruption qui ont mis en lumière les liens traditionnellement troubles entre les conglomérats familiaux du pays et les politiciens. Il avait été hospitalisé pendant des années après une crise cardiaque en 2014, et laisse une propriété que les médias locaux ont évaluée à environ 26 000 milliards de wons (environ 23 milliards de dollars).Son fils, Jay Y. Lee, qui dirige depuis le groupe en sa qualité de vice-président de Samsung Electronics, purge actuellement une peine de deux ans et demi de prison pour corruption afin d’avoir le gouvernement pour une fusion entre deux filiales de Samsung en 2015. L'accord aurait contribué à renforcer le contrôle de Lee sur le groupe Samsung. La facture des droits de succession a été suivie de près en raison de son potentiel de dilution de la participation majoritaire de la famille dans Samsung.Le jeune Lee a promis d'améliorer la culture d'entreprise de Samsung, déclarant que les transferts d'hérédité au sein du groupe prendraient fin et qu'il ne transmettrait pas les droits de gestion dont il a hérité à ses enfants. Il a également déclaré que Samsung cesserait de supprimer les tentatives des employés d'organiser des syndicats, bien que les militants syndicaux aient mis en doute sa sincérité.Un nombre croissant de politiciens, de chefs religieux et de chefs d'entreprise ont demandé au président Moon Jae-in de gracier Lee. Ils affirment que cela aiderait Lee à renforcer le leadership mondial de Samsung dans le domaine des semi-conducteurs.Le cours de l'action de Samsung C&T Corp - la société holding de facto du conglomérat Samsung - a chuté de 5,5 % après la déclaration, qui ne donnait aucun détail sur la manière dont les actions du défunt Lee seraient distribuées ou vendues, ni sur la manière dont la famille prévoyait de financer les paiements.« La déception des investisseurs a été générale, car aucun détail sur la manière dont les participations seront divisées n'a été révélé », a déclaré l'analyste Lee Sang-hun de HI Investment & Securities.Les investisseurs devront plutôt attendre les dépôts réglementaires pour découvrir les changements dans l'actionnariat du fils de Lee et du vice-président de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, ou d'autres membres de la famille. La famille aurait discuté de l'utilisation d'actions dans des sociétés affiliées comme garantie pour des prêts personnels afin de payer une partie de la facture fiscale et d'éviter de vendre des participations dans Samsung, ont rapporté des médias la semaine dernière. Selon des analystes, la famille est susceptible d'utiliser les prêts et les dividendes de ses propres actions et de celles de Lee pour payer l'impôt.Le défunt Lee possédait 4,18 % de Samsung Electronics, l'un des plus grands fabricants mondiaux de puces électroniques et de smartphones, mais il détenait également des participations dans des sociétés affiliées à Samsung. Il détenait 0,08 % d'actions privilégiées de Samsung Electronics, 20,76 % de Samsung Life Insurance Co Ltd, 2,88 % de Samsung C&T et 0,01 % de Samsung SDS Co Ltd. La structure complexe de l'actionnariat a permis à Lee et à sa famille d'exercer un large contrôle sur le groupe.Jay Y. Lee est le principal actionnaire de Samsung C&T avec une participation de 17,33 %. Certains analystes du marché pensent que les actions du défunt Lee seront distribuées de manière à renforcer le leadership de son fils et héritier de l'entreprise. Les autres enfants de Lee sont Lee Boo-jin, PDG de la chaîne d'hôtels de luxe Shilla de Samsung, et Lee Seo-hyun, qui dirige la Samsung Welfare Foundation.En 2008, Samsung a annoncé qu'il prévoyait de faire un don important à la société lorsque Lee a quitté la présidence, après avoir été accusé de fraude fiscale. Mercredi, comme prévu, la famille a déclaré qu'elle ferait don de 1 000 milliards de wons (900 millions de dollars) pour améliorer les soins de santé publics.Dans ce montant, les Lee feront don de 700 milliards de wons pour lutter contre les maladies infectieuses. Les experts avaient soulevé le besoin de telles installations équipées de salles à pression négative et d'autres systèmes avancés suite à l'émergence du covid-19. Les 300 milliards de wons restant seront utilisés pour aider les enfants atteints de cancer et de maladies rares sur une période de 10 ans. Les milliardaires qui ont des démêlés avec la justice font souvent don d'importantes sommes d'argent ou d'actifs à des intérêts publics.Une grande partie de la collection d'art personnelle de Lee, d'une valeur de 1,76 milliard de dollars, comprenant des œuvres de Picasso, Monet et Chagall, sera donnée à des organisations telles que le Musée national de Corée et le Musée national d'art moderne et contemporain, a déclaré la famille.Hwang Hee, ministre sud-coréen de la Culture, a déclaré que certaines des œuvres données par Lee seront exposées au public à partir de juin. Il a exprimé sa « profonde gratitude » à la famille Lee pour avoir « enrichi » les biens culturels du pays, mais il a éludé les questions visant à savoir s'il pensait que Samsung essayait de créer une atmosphère positive pour que Lee Jay Y. soit gracié.Même si le plus grand fabricant mondial de puces mémoires, de produits électroniques grand public et d'écrans pour gadgets est dirigé par trois directeurs généraux, l'absence de Lee pourrait nuire aux investissements à long terme et à la planification stratégique de la société. L'action est restée stable pendant la majeure partie de l'année, alors même que la société a annoncé que son bénéfice du premier trimestre avait augmenté de 44 %.Source : Famille Lee de SamsungQu’en pensez-vous ?Pensez-vous que ce processus pourrait entraîner des bouleversements au sein du groupe ?