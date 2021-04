Un Chrome totalement gratuit ou un Chrome à 30 dollars ?





Une vitesse améliorée justifie-t-elle les 30 dollars par mois ?

L'une des plaintes les plus souvent entendues à propos de Chrome est qu'il est lent. Ainsi, au cours des dernières versions, Google s'est efforcé de remédier à ce problème par le biais de diverses techniques et optimisations. Mais, quelles que soient les améliorations apportées aux navigateurs Web, l'on a l'impression qu'ils ne peuvent pas suivre le rythme de tout ce que nous voulons faire. Ouvrez un onglet de trop sur un ordinateur portable vieux de quelques années, et votre ventilateur commence à tourner, l'autonomie de votre batterie diminue, votre système commence à ralentir.Un PC plus rapide ou plus propre pourrait résoudre ce problème, mais une startup appelée Mighty a une idée différente : un navigateur Web à 30 dollars par mois qui est basé dans le cloud. Au lieu que ce soit votre propre ordinateur physique qui interagisse avec chaque site Web, vous diffusez un navigateur Web distant, qui est sur un ordinateur puissant situé à des kilomètres de là et disposant de sa propre connexion Internet haut débit. Dès lors, votre connexion Internet décente ressemblerait à l'une des connexions Internet les plus rapides du monde.Cela vous permet de charger des sites Web et des applications Web intensives qui fonctionnent sans problème, sans monopoliser votre RAM, votre CPU, votre GPU et votre batterie, quel que soit le nombre d'onglets ouverts. Ceci est possible, car la seule chose que fait votre ordinateur est de diffuser une vidéo de cet ordinateur distant (à l'instar de Netflix, YouTube, Google Stadia, etc.) tout en envoyant les commandes de votre clavier et de votre souris dans le cloud. C'est là l'exercice auquel s'est livrée la société Mighty au cours de ces deux dernières années.Elle a dévoilé les résultats de ses travaux cette semaine, soit un navigateur du nom de Mighty. L'entreprise a conçu un serveur personnalisé pour "maintenir des coûts bas", a élaboré un protocole de mise en réseau à faible latence et a bifurqué de Chromium pour "intégrer directement divers pipelines de rendu/encodeur de bas niveau." Le navigateur "interopère" également avec les fonctionnalités de macOS (toutes les démonstrations de la société ont été faites sur des appareils Apple). La vitesse Internet de base mentionnée dans le billet de blogue de lancement est de 100 Mb/s.À titre de comparaison, Stadia en 4K nécessite 35 Mb/s ou plus. « Nous avons créé quelque chose qui ne se distingue pas de Google Chrome, qui fonctionne en 4K, à 60 images par seconde, qui ne prend pas plus de 500 Mo de RAM et souvent moins de 30 % de CPU, même avec plus de 50 onglets ouverts. C'est la première étape de la création d'un nouveau type d'ordinateur », a déclaré Suhail Doshi, PDG de Mighty et cofondateur de Mixpanel. Mighty avait en effet initialement prévu de diffuser Windows.Cependant, l'entreprise s'est retenue de le faire, affirmant que les systèmes d'exploitation seront très prochainement dépassés. « Le système d'exploitation perd de plus en plus de sa pertinence à mesure que nous approchons de la fin d'une décennie de transition du bureau vers les applications Web. Du point de vue de l'utilisateur, le navigateur est le système d'exploitation », a déclaré Doshi. Le principal avantage cité par Doshi et ses collaborateurs pour Mighty est l'augmentation de la vitesse, suivi par l'absence de bruit et plus d'autonomie (environ 2h).La vitesse du navigateur n'est qu'un élément du plan directeur créé par Doshi. Mighty compte bien relancer l'avenir de l'informatique de bureau. Dans son billet de blogue de lancement, Doshi explique comment les utilisateurs d'ordinateurs puissants d'aujourd'hui finissent par remplacer leur matériel par des modèles plus récents et plus coûteux tous les deux ans. Doshi envisage l'inverse : « un avenir où nous ferons moins de mises à jour, remplaçant des ordinateurs coûteux par des ordinateurs moins puissants, tout en conservant une autonomie de plusieurs jours ».« En modifiant les contraintes auxquelles nous sommes tous habitués en tant qu'ingénieurs logiciels et matériels, un nouveau type d'ordinateur est possible. Un ordinateur qui peut directement profiter aux consommateurs pour tirer parti de l'infrastructure et de la mise en réseau du cloud », a déclaré Doshi. Cela dit, ces raisons suffisent-elles pour demander 30 dollars par mois aux utilisateurs ? À titre de comparaison, en 2012, le pionnier du cloud gaming OnLive a présenté un navigateur Web virtuel qui vous permettait de charger des sites Web complets sur un iPad et de diffuser des vidéos 4K depuis YouTube.À l'époque, le prix demandé par OnLive n'était que de 5 dollars par mois. Des fournisseurs de postes de travail basés dans le cloud comme Shadow.tech ont également proposé des capacités similaires. Lorsque vous louez leurs PC de jeu en nuage (12-15 $ par mois), vous pouvez utiliser les navigateurs Web intégrés de ces PC virtuels pour obtenir des vitesses similaires, grâce au fait qu'ils se trouvent généralement dans des centres de données avec très peu de sauts vers (et éventuellement des accords d'échange de trafic direct avec) les principaux réseaux de diffusion de contenu.En réponse aux critiques, Mighty a déclaré qu'en se concentrant sur le navigateur (plutôt que de recréer un PC Windows complet), il peut donner à davantage de personnes ce qu'elles veulent réellement. « La plupart des gens veulent une expérience où le système d'exploitation sous-jacent et l'application (le navigateur) interagissent de manière transparente, plutôt que d'avoir à apprivoiser deux expériences de bureau », a déclaré Doshi. Mighty affirme qu'il éliminera les cookies, les publicités gênantes, etc. Doshi a annoncé que d'autres intégrations sont à venir.Mighty affirme également qu'il chiffre vos données et vos frappes au clavier, entre autres promesses de sécurité. Cependant, beaucoup estiment que ces arguments n'expliquent toujours pas pourquoi Mighty coûte si cher ni qui serait prêt à payer 30 dollars par mois pour un tel abonnement. L'on pourrait penser que les personnes qui peuvent se permettre une facture mensuelle de navigateur en plus de leur facture mensuelle d'Internet sont les mêmes que celles qui peuvent se permettre un PC plus rapide et un Internet plus rapide pour commencer.La fibre optique gigabit est déjà une réalité pour certains foyers et Mighty ne promet pas de transformer votre connexion décente en une connexion gigabit. En fait, la société a annoncé qu'elle vise les foyers avec une connexion Internet de 80 Mb/s ou plus pour le moment.Source : Mighty Quel est votre avis sur le sujet ?Seriez-vous prêt à payer 30 dollars par mois pour Mighty ?Selon vous, y a-t-il un réel avantage dans le fait de passer de Google Chrome à Mighty ?