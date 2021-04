Facebook en 2021

Facebook a dévoilé hier des résultats supérieurs aux anticipations de Wall Street au premier trimestre. Le chiffre d'affaires a connu une croissance de 48% et s'est chiffré à 26,17 milliards de dollars, dont 25,44 milliards de dollars (+46 %) pour les ventes publicitaires. Le consensus Bloomberg s'élevait à seulement 23,7 milliards de dollars pour les ventes totales. Le bénéfice net a également dépassé les attentes, atteignant 9,5 milliards de dollars, soit 3,30 dollars par action, bien au-dessus des attentes moyennes des analystes de 2,33 dollars par action et près du double des revenus de 4,9 milliards de dollars au premier trimestre de l'année dernière.Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de Facebook a bondi d'environ 50 millions (soit 10%), ce qui signifie que 2,85 milliards de personnes, un record, ont utilisé le réseau social au cours du dernier mois du trimestre. Le nombre d'utilisateurs actifs journaliers de Facebook est passé à 1,88 milliard dans la moyenne de mars 2021, une augmentation de 8 % (notons qu'il avait augmenté de 11% le trimestre précédent).Un grand nombre d'analystes ont augmenté leurs objectifs de prix Facebook cette semaine en prévision du rapport sur les résultats meilleurs que prévu, Stephen Ju du Credit Suisse a déclaré lundi que l'amélioration des tendances publicitaires devrait être de bon augure pour les résultats financiers de Facebook et d'Instagram.« Nous avons réalisé un bon trimestre en aidant les gens à rester connectés et les entreprises à se développer », a déclaré Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Facebook. « Nous continuerons d'investir de manière agressive pour offrir des expériences nouvelles et significatives pour les années à venir, y compris dans des domaines plus récents comme la réalité augmentée et virtuelle, le commerce et l'économie des créateurs ».Dans ses prévisions, le réseau social américain a dit s'attendre à ce que la croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre soit stable ou en légère progression du fait d'une base de comparaison favorable.La dernière décennie a été marquée par plusieurs violations de données très médiatisées, ce qui a incité de nombreuses entreprises à renforcer leurs propres moyens de sécurité. Voici une liste de cinq entreprises qui ont subi le plus de violations de données de mémoire récente.Un utilisateur d'un forum de piratage a publié les numéros de téléphone et les données personnelles de centaines de millions d'utilisateurs de Facebook gratuitement en ligne.Les données exposées comprennent les informations personnelles de plus de 533 millions d'utilisateurs Facebook de 106 pays, dont plus de 32 millions d'enregistrements sur les utilisateurs aux États-Unis, 11 millions sur les utilisateurs au Royaume-Uni, 6 millions sur les utilisateurs en Allemagne et près de 20 millions sur les utilisateurs en France. Il comprend leurs numéros de téléphone, identifiants Facebook, noms complets, lieux de résidence, anciens lieux de résidence, dates de naissance, biographies, situation matrimoniale et, dans certains cas, adresses e-mail.Pour vérifier l’authenticité de ces enregistrements, certains médias ont examiné un échantillon des données divulguées et vérifié plusieurs enregistrements en faisant correspondre les numéros de téléphone des utilisateurs Facebook connus avec les identifiants répertoriés dans l'ensemble de données. Ils ont également vérifié les enregistrements en testant les adresses e-mail à partir de l'ensemble de données de la fonction de réinitialisation du mot de passe de Facebook, qui peut être utilisée pour révéler partiellement le numéro de téléphone d'un utilisateur.Fait intéressant, Dave Walker, un chercheur en sécurité, a révélé que Zuckerberg utilise Signal , information qu’il a obtenu grâce au numéro de téléphone du numéro un de Facebook qui figurait parmi les données divulguées. C'est le numéro associé à son compte de la récente fuite sur Facebook », a publié l'expert en sécurité sur Twitter avec une capture d'écran du numéro de téléphone de Zuckerberg qui disait : « Mark Zuckerberg est sur Signal. »Facebook s'est vu infliger une nouvelle amende par l'Autorité italienne de la concurrence et du marché (AGCM) – cette fois-ci, la sanction est de 7 millions d'euros (environ 8,4 millions de dollars) – pour ne pas s'être conformé à une ordonnance antérieure concernant la manière dont il informe les utilisateurs du type d’exploitation commerciale qu'il fait de leurs données. L'AGCM a commencé à enquêter sur certaines pratiques commerciales de Facebook en 2018, notamment sur les informations fournies aux utilisateurs lors de leur inscription et sur l'absence d'option de refus de la publicité.À la fin de la même année, le régulateur a infligé une amende de 10 millions d'euros au géant des médias sociaux pour avoir induit en erreur les utilisateurs locaux sur la manière dont leurs données seraient collectées et partagées avec des services tiers. Le régulateur a également déclaré que Facebook avait enfreint le code italien de la consommation en affirmant que son service était gratuit, tout en utilisant les données des consommateurs à des fins commerciales. Facebook a fait appel de cette décision, la faisant réduire à 5 millions d'euros au début de 2020, bien que le tribunal ait largement confirmé les affirmations du régulateur.Source : Facebook