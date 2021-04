Teams fête 145 millions d'utilisateurs actifs quotidiens





GitHub pour Teams ajoute de nouvelles fonctionnalités









Selon Microsoft, au moins 145 millions de personnes à travers le monde utilisent maintenant quotidiennement Teams pour travailler, collaborer et faire des réunions. Il s'agit d'une autre augmentation de 26 % depuis que Microsoft a révélé que l'utilisation de Teams avait bondi pendant la pandémie à 115 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au mois d'octobre 2020. Pour mettre ce chiffre de 145 millions en perspective, au début de la pandémie, Teams comptait environ 32 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Ce chiffre est passé à 75 millions en quelques semaines, et il a plus que doublé depuis les premiers jours de la pandémie.Il est difficile de comparer avec les services rivaux. Google et Zoom ne révèlent pas le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens et optent pour un nombre plus vague de participants actifs quotidiens. Cela signifie qu'un même utilisateur peut être compté plusieurs fois s'il participe à différentes réunions au cours d'une journée. Zoom a révélé qu'il comptait 300 millions de participants actifs quotidiens l'année dernière, et Google a déclaré l'année dernière qu'il comptait 100 millions de participants actifs quotidiens. Slack a révélé qu'il comptait 12,5 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au début de la pandémie l'année dernière.Cependant, l'entreprise, désormais détenue par Salesforce, s'est abstenue de compter les utilisateurs actifs quotidiens depuis lors. En fait, Teams se positionne comme le principal concurrent de Slack, mais ce dernier dénonce depuis quelques mois une concurrence déloyale de Microsoft. Depuis le début de la pandémie, Teams a connu une croissance impressionnante, alors que Microsoft a poussé de manière agressive les entreprises à passer au cloud et à adopter Teams. Il a également ajouté à Teams des fonctionnalités qui permettent d'interagir facilement avec ses suites logicielles (Office, GitHub, etc.), sans pour autant quitter Teams.Si le PDG de Slack, Stewart Butterfield, a longtemps déclaré qu'il n'était pas en concurrence avec Microsoft pour son produit Teams, l'entreprise a fini par porter plainte contre Microsoft l'été dernier auprès de Bruxelles pour pratiques anticoncurrentielles. L'entreprise dublinoise accuse sa rivale de Redmond d'avoir illégalement lié son produit Teams à sa suite de productivité Office pour éliminer ses concurrents. Selon Slack, Microsoft abuse de sa position dominante sur le marché pour éteindre la concurrence en violation du droit de la concurrence de l’Union européenne.D'après la plainte de Slack auprès du régulateur européen, Microsoft aurait obligé de millions d'utilisateurs de Teams à installer Teams, en bloquant sa suppression et cachant le coût réel pour les entreprises clientes. Cette rivalité entre les deux sociétés a laissé la place à d'autres entreprises, dont Google, de se positionner sur le marché grand public. La firme de Mountain View entend tirer profit de cette situation avec Google Meet, son outil « premium » de vidéoconférence qui était réservé aux entreprises. Afin de concurrencer efficacement Zoom, par exemple, Google a rendu Meet gratuit en 2020.La plainte de Slack contre Microsoft est toujours d'actualité. En outre, il s'est fait racheter par Salesforce, leader mondial des logiciels SaaS, en décembre dernier. Cela dit, tout ceci n'inquiète pas pour autant Microsoft, qui continue d'ajouter des fonctionnalités importantes à Teams pour attirer davantage d'utilisateurs, notamment les entreprises et les développeurs.L'application GitHub pour Microsoft Teams, destinée aux développeurs, est toujours en préversion, mais elle a gagné de nouvelles fonctions de personnalisation, des rappels programmés, des abonnements et des fils de commentaires. GitHub, le site de développement appartenant à Microsoft pour le partage de code, a publié son application pour faciliter la collaboration des développeurs sur Microsoft Teams en avant-première publique en septembre dernier. L'application GitHub permet aux développeurs de continuer à travailler sur des projets de collaboration sans quitter Teams.Les nouvelles fonctionnalités annoncées par Microsoft pour l'application GitHub pour Teams lui permettront de répondre à l'application GitHub pour Slack. L'application GitHub pour Teams enrichit l'expérience des développeurs en les autorisant à s'abonner à des dépôts et à recevoir des notifications pour les problèmes, les demandes d'extraction et les nouveaux commits. L'application GitHub pour Teams a également été dotée de rappels programmés pour les demandes d'extraction en attente. Cela permet d'envoyer des rappels périodiques sur les demandes d'extraction à venir dans un canal ou un chat personnel.« Les rappels programmés permettent de s'assurer que vos coéquipiers débloquent vos flux de travail en donnant leur avis sur votre demande d'extraction. Cela aura un impact sur les mesures commerciales telles que le délai de publication des fonctionnalités ou des corrections de bogues », note Microsoft. La nouvelle fonctionnalité d'abonnement permet aux utilisateurs de personnaliser les notifications pour les demandes d'extraction et les problèmes. Les développeurs peuvent également utiliser des filtres pour créer des abonnements et éviter les mises à jour non pertinentes.Le fil de discussion est une fonctionnalité qui regroupe les demandes d'extraction et les problèmes sous une carte principale en tant que réponses dans Teams. « La carte principale affiche toujours le dernier statut de la demande ou du problème ainsi que d'autres métadonnées telles que la description, les destinataires, les réviseurs, les étiquettes et les contrôles », explique Microsoft.Enfin, l'application GitHub pour Teams permet désormais aux utilisateurs de créer un problème, de le fermer, de le rouvrir, de le commenter et d'effectuer des demandes d'extraction. GitHub a également publié récemment de nouvelles notifications push pour ses applications mobiles iOS et Android. Ces nouvelles notifications, qui s'adressent aux développeurs qui travaillent depuis leur domicile pendant la pandémie, visent à leur donner plus de contrôle pour "séparer le travail de la vie privée". L'application envoie des notifications push lorsque le développeur est directement mentionné.Elle le fait aussi lorsqu'on lui demande d'examiner une demande d'extraction, lorsqu'on lui assigne une tâche ou lorsqu'on lui demande d'approuver un nouveau code pour un environnement protégé. Cependant, les utilisateurs ne verront pas les mentions d'équipe et les demandes de révision d'équipe dans ces nouvelles notifications. Des paramètres sont également disponibles pour permettre aux utilisateurs de choisir de prioriser les problèmes qui méritent des notifications push.Source : GitHub pour Teams Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que Microsoft se livre à une concurrence déloyale vis-à-vis de Slack ?Quelle application préférez-vous entre Slack et Microsoft Teams ? Quelles sont les raisons de votre choix ?