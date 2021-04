La capitalisation boursière du géant des logiciels a frôlé les 2 000 milliards de dollars ces derniers jours, les actions ayant grimpé en flèche, portées par l'enthousiasme suscité par la croissance de l'activité de services en cloud de la société et par le trimestre le plus fort en termes de livraisons d'ordinateurs personnels depuis plus de vingt ans. Cela signifie que même si les ventes ont augmenté de 19 % et que les revenus du cloud Azure ont augmenté au même rythme que le trimestre précédent, certains investisseurs de Microsoft attendaient un plus gros succès.Les services de Microsoft ont été encore plus sollicités pendant la pandémie, le service cloud de Microsoft Azure a ainsi rattrapé le leader Amazon Web Services et enregistre une croissance de 50 % au cours du trimestre. Les personnes qui travaillent et étudient à domicile ont acheté de nouveaux PC et consoles vidéo, ce qui a stimulé les activités liées au système d'exploitation Windows de Microsoft et aux jeux vidéo. Le bénéfice net pour le troisième trimestre clos le 31 mars a bondi de 44 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 15,5 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires et le bénéfice ajusté par action se sont élevés à 41,7 milliards de dollars et à 1,95 dollar par action, ce qui dépasse les estimations des analystes, qui tablaient sur 41,03 milliards de dollars et 1,78 dollar par action, selon les données de Refinitiv.Les actions ont chuté de 2,5 %, atténuant des pertes plus profondes après que les dirigeants ont donné une prévision meilleure que prévu lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs. « Des avantages fiscaux et monétaires ponctuels ont dopé les chiffres du troisième trimestre de Microsoft et par conséquent, le marché n'accueille pas aussi favorablement que l'on pourrait s'y attendre des chiffres supérieurs aux attentes. Le bénéfice net avait inclus un avantage fiscal favorable de 620 millions de dollars provenant de décisions de justice en Inde. C'est le danger de négocier sur le type de valorisation dont bénéficie Microsoft, 32,8 fois les bénéfices de l'année prochaine. Décevez, même un peu, et le marché sera impitoyable », a déclaré Nicholas Hyett, analyste des actions chez Hargreaves Lansdown.Le chiffre d'affaires de ce que Microsoft appelle son "commercial cloud", qui comprend l'infrastructure de serveurs telle qu'Azure ainsi que les versions cloud de son logiciel Office, a augmenté de 33 % pour atteindre 17,7 milliards de dollars. Les ventes pour la gestion de la clientèle Dynamics 365, qui est en concurrence directe avec Salesforce.com, ont augmenté de 45 % et la version professionnelle d'Office 365 a ajouté 15 % d'utilisateurs supplémentaires. « C'est le quatrième trimestre consécutif de croissance du siège de 15 % sur une base très large », a déclaré Amy Hood, directrice financière de Microsoft, à propos des résultats d'Office 365 pour les clients commerciaux.Microsoft continue de miser sur les logiciels en cloud et a annoncé au début du mois qu'elle achèterait la société de logiciels d'intelligence artificielle Nuance Communications pour 16 milliards de dollars, hors dette nette, afin de renforcer ses activités dans le domaine de la santé.Microsoft a déclaré qu'Azure, son activité de cloud computing étroitement surveillée qui est en concurrence avec Amazon, Amazon Web Services et Google Cloud d'Alphabet, a connu une croissance de 50 % au cours du trimestre, ou 46 % après ajustement des variations de change. Il s'agit d'une baisse par rapport aux 48 % corrigés des variations monétaires du trimestre précédent, mais conforme aux attentes des analystes qui tablaient sur une croissance de 46,3 %, selon les données de Visible Alpha.Le chiffre d'affaires global de l'unité "intelligent cloud" de Microsoft, qui comprend Azure, s'est élevé à 15,1 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes, qui tablaient sur 14,92 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. Microsoft Teams compte 145 millions d'utilisateurs quotidiens, contre 115 millions en octobre, selon Microsoft. Le chiffre d'affaires de l'unité de logiciels de productivité de Microsoft, qui comprend Office et Teams, a atteint 13,6 milliards de dollars, contre des estimations de 13,49 milliards de dollars, selon Refinitiv.Les ventes de son réseau social LinkedIn ont augmenté de 23 % sur une base ajustée au taux de change, légèrement au-dessus des estimations de 21,9 % de Visible Alpha, les revenus continuent à se redresser après une forte baisse des offres d'emploi et des recrutements au début de la pandémie. L'unité informatique personnelle de Microsoft, qui comprend son système d'exploitation Windows et la console de jeu Xbox, a réalisé un chiffre d'affaires de 13,0 milliards de dollars, contre 12,57 milliards de dollars attendus par les analystes, selon les données de Refinitiv. Les ventes de Windows aux fabricants de PC ont augmenté de 10 %, contre une hausse de 1 % le trimestre précédent.Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, Microsoft a prévu pour le quatrième trimestre fiscal un chiffre d'affaires du segment productivité avec un point médian de 13,93 milliards de dollars, supérieur aux estimations de Refinitiv de 13,57 milliards de dollars. Ses prévisions de ventes pour ses activités de cloud intelligent et d'informatique personnelle avaient des points médians de 16,32 milliards de dollars et 13,80 milliards de dollars, respectivement, au-dessus des estimations de 16,0 milliards de dollars et 13,26 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.Source : Microsoft Qu’en pensez-vous ?