Mercredi, un Argentin a acheté la propriété du nom de domaine Google du pays pour seulement 540 pesos argentins, ce qui, selon le taux de change actuel, équivaut à 4,79 €. Le domaine est devenu disponible à la vente et l'achat a provoqué une fermeture temporaire du moteur de recherche google.com.ar.Nicolas Kuroña, le présumé coupable, a tweeté : « Je tiens à préciser qu'en me rendant sur http://nic.ar J'ai vu le nom de http://google.com.ar disponible et l'ai acheté légalement le cas échéant ! »Dans un autre, il indique : « C'est ce que j'ai vu le jour où j'ai acheté le domaine sur http://google.com.ar , merci pour votre soutien !! »Lorsque Kuroña a acheté le nom de domaine du moteur de recherche, l'Argentine n'a pas pu accéder au moteur de recherche et il a été déclaré indisponible pendant trois heures. Cependant, Google a réussi à rétablir les choses à la normale après que le pays a eu des difficultés techniques à accéder au site. Google et NIC Argentina, le bureau d'enregistrement de noms de domaine auprès duquel il a fait cette acquisition, n'ont pas fait de commentaires sur la façon dont Kuroña a réussi à acheter le moteur de recherche et la raison pour laquelle ce nom de domaine était enregistré sur le site du NIC en tant que produit.Les utilisateurs de Google en Argentine se sont plaints de la panne du site Web pendant près de trois heures et ont supposé qu'il était la résultante d'un crash du serveur. Mais le tweet de Kuroña a aidé à éclaircir les choses plus tard.Quoi qu'il en soit, ce type d'activité s'apparente à du « Cybersquatting », une pratique consistant à enregistrer un nom de domaine correspondant à une marque, avec l'intention de le revendre ensuite à l'ayant droit, d'altérer sa visibilité ou de profiter de sa notoriété. Dans ce cas de figure, l'explication la plus logique à la situation est que Kuroña a probablement pu acheter Google.com.ar parce que Google Argentine a oublié de renouveler son domaine et n'a pas activé la fonction de renouvellement automatique.Pourtant, si plusieurs médias ont rapporté que le domaine de Google pour Google.com.ar avait expiré, cela ne semble pas être le cas : alors que Kuroña a apparemment pu acheter le nom de domaine auprès d'un bureau standard, OpenDataCordoba rapporte que le domaine google.com.ar expirera en juillet de cette année. Cela dit, le nom de domaine n'aurait pas dû apparaître sur NIC Argentina en tant que nom de domaine disponible. Compte tenu de cette situation, les questions sur la façon dont Google.com.ar a été proposé sur le site de NIC Argentina n'ont toujours pas de réponse.Pour ce que ça vaut, la page principale mondiale Google.com était disponible et accessible dans le pays pendant l'arrêt de Google Argentine et n'a pas été affectée.Cette situation n'est pas la première qu'a vécue Google. L'année dernière, le domaine Google Inde a subi le même sort que Google Argentine lorsque Blogspot.in a été déconnecté, fermant des milliers de petits articles de blog. Google a depuis retrouvé l'accès à ce domaine, mais apparemment, la société n'est pas intéressée par le maintien du service réel. À partir d'aujourd'hui, il redirige vers la page d'accueil de Google, en Inde et ailleurs.Sources : OpenDataCordoba Quelle lecture faites-vous de cette situation ?