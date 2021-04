Firefox s'enfonce-t-il davantage dans le gouffre ?





nouveau menu "hamburger" purement textuel, sans icônes, avec des entrées remaniées ;

nouvelle page "nouvel onglet" avec une mise en page améliorée et plus d'options de personnalisation ;

nouvelles boîtes d'information pour rendre les notifications in-app de Firefox plus attrayantes ;

nouvelles boîtes de dialogue d'installation (par exemple, installation de modules complémentaires et de plug-ins) ;

nouvelle barre d'adresse/barre d'outils avec moins d'icônes ;

nouvelle icône de la barre d'outils de poche par défaut ;

nouvelles fenêtres modales d'alerte de page (par exemple, "Êtes-vous sûr de vouloir quitter cette page").

Que reproche-t-on à la nouvelle interface utilisateur Proton ?

l'option de densité compacte pour la barre d'adresse a disparu et la barre de titre est beaucoup plus haute qu'auparavant : dans l'ensemble, verticalement, la barre de titre et la barre d'adresse prennent maintenant presque une douzaine de pixels de plus que les versions précédentes de Firefox, ce qui vole un espace vertical très précieux ;

les onglets flottants : l'onglet actif est maintenant totalement déconnecté de la page Web active et ne semble pas à sa place ;

les onglets inactifs sont désormais totalement dépourvus de délimiteur entre eux ; et dans le cas de sites Web dépourvus de favicon, tous les onglets inactifs ressemblent à un seul, ce qui rend la compréhension de ce qui est ouvert et de ce sur quoi il faut cliquer très difficile et fastidieuse ;

Mozilla a supprimé les icônes des menus, ce qui rend la navigation dans ces derniers plus lente et plus difficile. Les êtres humains peuvent facilement reconnaître et mémoriser les icônes, et maintenant, au lieu de cela, vous devez lire 20 éléments de menu et essayer de comprendre ce que vous devez réellement cliquer ;

etc.





Dépassé par Edge Chromium, Mozilla cherche une porte de sortie





Au cours des dix dernières années, la part de marché de Firefox a considérablement diminué, mais le navigateur Web aurait également perdu de son attrait et de sa fraîcheur. En voyant cela, Mozilla a probablement décidé que la meilleure façon de faire revenir les gens est d'apporter des changements substantiels, notamment changer son interface utilisateur. Ainsi Firefox a déjà vu un nombre assez important de changements malgré le fait que les autres principaux navigateurs Web sont restés relativement les mêmes en matière de visuels. Google Chrome et Safari semblent presque les mêmes qu'il y a dix ans.Après avoir nommé un nouveau PDG, Mitchell Baker, en avril 2020, Mozilla a déclaré qu'il recentrait ses activités autour de Firefox, qui est actuellement boudé par de nombreux utilisateurs. Ainsi, plusieurs nouvelles fonctionnalités ont pu être intégrées au navigateur depuis l'année dernière et de nombreuses modifications ont aussi été apportées par l'équipe chargée de son développement. À la suite de la publication de Firefox 88 il y a quelques semaines, Mozilla a dévoilé la version bêta de Firefox 89, qui devrait être livré un peu plus tard ce semestre avec une toute nouvelle interface utilisateur dénommée Proton.Par le passé, les grandes refontes de l'interface utilisateur de Firefox concernaient les interfaces utilisateurs Australis en 2014 et Photon en 2017. Pour cette fois, plus qu'un simple rafraîchissement latéral, la refonte de Proton affecte diverses parties de l'expérience de base du navigateur, notamment la barre URL, le menu hamburger et la barre d'onglets. Les modifications confirmées de Proton sont les suivantes :Certaines d'entre elles sont déjà disponibles pour être testées. Cependant, beaucoup dans la communauté s'accordent à dire que cette refonte, qui est en préparation pour la prochaine version, promet de faire fuir la plupart des utilisateurs expérimentés. Mais pourquoi ? Selon ces critiques, elle est "cassée" à plusieurs niveaux et rend l'utilisation du navigateur très désagréable.Si ces utilisateurs pensent que Firefox va sombrer davantage avec cette refonte importante de son interface utilisateur, c'est parce qu'ils voient certains changements qui, selon eux, ne sont pas la "bienvenue". Ils jugent que ces changements rompent avec l'une des visions clés de Firefox : « être un navigateur Web convivial et facile d'utilisation pour tous ». Voici quelques-unes des remarques qu'ils soulignent :Au regard de ces observations, ils déclarent qu'il semble bien que les études UX réalisées par Mozilla n'ont pas été menées correctement, ou que les données collectées n'ont pas été bien comprises. En outre, Mozilla a désactivé les commentaires pour Firefox, ce qui implique que vous ne pouvez pas laisser de commentaires dans leur Bugzilla à propos de ces changements. Par ailleurs, toujours selon ces critiques, compte tenu du fait qu'ils [Mozilla] veulent déprécier userChrome.css, cela pourrait supprimer la possibilité de restaurer le semblant d'une bonne expérience de navigation Web.Pour mémoire, userChrome.css est une feuille de style qui revêt une importance particulière pour Firefox. Les règles que vous définissez dans userChrome.css sont appliquées à l'interface utilisateur et peuvent remplacer presque toutes les règles de style intégrées. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser userChrome.css pour modifier le fonctionnement de Firefox ; les extensions sont là pour ça. La création d'un fichier userChrome.css et l'ajout de règles de style vous permettent de modifier les polices et les couleurs, de masquer les éléments inutiles, d'ajuster l'espacement et d'apporter d'autres changements à l'apparence de Firefox.Cela n'a rien à voir avec Google Chrome. "Chrome" fait référence à l'interface utilisateur du navigateur Web, qui est à l'origine du nom de Google Chrome. Le fichier userChrome.css existe depuis longtemps dans Firefox, mais il a pris une nouvelle importance avec Firefox Quantum. De nombreuses modifications qui pouvaient auparavant être effectuées par des modules complémentaires de navigateur ne peuvent désormais être réalisées qu'en modifiant le fichier userChrome.css. Pour en revenir au sujet, ces critiques estiment qu'avec Proton, Mozilla continue de "mutiler" et de détruire son produit le plus important.Dans un billet de blogue publié le 9 avril 2020, Mozilla annonçait la nomination de Mitchell Baker en tant que nouveau PDG de Mozilla Corporation. Elle avait assuré l’intérim depuis décembre 2019, à la suite à la démission de Chris Beard, intervenue en août 2019. « Au cours des huit derniers mois, nous avons recherché des candidats externes et, même si nous en avons rencontré plusieurs qualifiés, nous avons conclu que Mitchell était celle qu’il faut à Mozilla aujourd’hui », indiquait alors la société. Un an plus tard, le 9 avril 2021, Mitchell Baker s'est livré à une analyse de son parcours en tant que PDG.À travers son billet, Baker s'est remise en question tout en recherchant un nouveau futur pour la société. De même, alors que la société recentrait ses activités sur Firefox en avril 2020, les écrits de Baker le 9 avril dernier ont révélé qu'elle reste peu convaincue sur l'avenir de Firefox. En outre, ces cinq dernières années ont été remplies de tourments pour l'entreprise et au cours de sa première année en tant que PDG de Mozilla, Baker s'est séparée d'environ 320 collaborateurs dans le monde. Selon les analystes, le problème majeur de Firefox est son incapacité à générer des revenus.Ajouté à cela, il y a également sa dépendance aux partenariats avec les moteurs recherche, celui avec Google étant en tête. À titre illustratif, en 2018, environ 91 % des recettes de Mozilla provenaient de ces partenariats. Il faut dire qu’il est difficile dans ces conditions de lutter contre Google Chrome. Mieux, la version open source du navigateur de Google, Chromium, sert de base à pratiquement tous les autres navigateurs Web aujourd'hui, Microsoft Edge compris. D'ailleurs, Edge Chromium, comme il est surnommé, a connu une croissance de plus de 1300 % en 2020 et est passé devant Firefox en termes de part de marché.De récentes statistiques sur la part de marché des navigateurs Web les plus populaires montrent que Chrome reste le leader incontesté avec une part de marché de plus de 67 %. Sur les 12 derniers mois, le nouveau Edge a connu une croissance spectaculaire de plus de 1 300 %, atteignant une part de marché de 8,3 %. Il dépasse ainsi Firefox (7,95 %) et s'approche rapidement des 10,11 % détenus par Safari d'Apple. Beaucoup craignent que Mozilla n'arrive pas à maintenir Firefox dans la concurrence et laisse le navigateur "mourir".Source : Proton Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la nouvelle interface utilisateur Proton ?À votre avis, souffre-t-elle effectivement des problèmes soulignés ci-dessous ?Selon vous, comment Mozilla peut-il procéder pour regagner une bonne place dans la concurrence ?