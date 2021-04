De multiples sources indiquent que Discord était en pourparlers avec au moins trois autres entreprises en plus de Microsoft. Amazon et Epic Games figuraient parmi les autres prétendants. Les responsables de la plateforme de messagerie instantanée ont décidé de présider par eux-mêmes aux destinées du logiciel de VoIP et de messagerie instantanée pour Windows, macOS, Linux, Android, iOS et les navigateurs Web. La société va mettre l’accent sur le développement de la plateforme de chat et sur la rentabilisation de sa base d'utilisateurs qui a connu une croissance rapide pendant la pandémie. Une cotation en bourse est envisagée, mais n'est pas imminente.Discord a réalisé environ 130 millions de dollars de bénéfices en 2020. La plateforme compte désormais une base d’environ 140 millions d’utilisateurs mensuels. C’est en raison de cet intérêt grandissant des utilisateurs pour la plateforme qu’elle se retrouve dans le viseur de tant de grands noms de l’industrie technologique. Discord a été en premier conçue pour les communautés de gamers. Son utilisation aurait donc permis à Microsoft de faire d’une pierre deux coups : l’intégrer à son écosystème Xbox et mettre la main sur un sérieux concurrent à Microsoft Teams et Slack.L’utilisation de la plateforme s’est diversifiée avec le temps. Le 24 avril 2019, Discord intègre une nouvelle interface de son recouvrement (overlay) sur PC et le 15 août est ajoutée une fonctionnalité permettant de diffuser un jeu directement depuis le salon d'un serveur, n'importe qui pouvant rejoindre et commenter la diffusion (jusqu'à dix personnes). La fonctionnalité est d'abord réservée à une minorité de serveurs, puis est petit à petit déployée en bêta à l'intégralité de la plateforme, le 4 septembre.En mars 2020, Discord est utilisé en France, à l'initiative de certains enseignants et élèves, dans le cadre de la pandémie de Covid-19, par des établissements universitaires ou scolaires pour pallier les difficultés techniques des espaces numériques de travail, saturés sur certaines plages horaires. Discord publie alors un guide sur son blog pour la création d'une classe virtuelle.En juillet 2020, la plateforme annonce la levée de 100 millions de dollars sans donner d'informations détaillées concernant les investisseurs. Discord est alors valorisée à 3,5 milliards de dollars. En complément, la même somme est à nouveau levée en décembre 2020.Sources : Reuters, WSJEt vous ?Connaissez-vous Discord ? Êtes-vous un utilisateur ? Si oui, qu'en pensez-vous ? Si non, Discord a-t-il déjà attisé votre curiosité ?Que pensez-vous de la décision des responsables de la plateforme de se développer en tant que société autonome ?