Charles Matthew Geschke



« C'est une perte énorme pour toute la communauté Adobe et l'industrie technologique, pour qui il a été un guide et un héros pendant des décennies », a écrit le PDG d'Adobe, Shantanu Narayen, dans un mail adressé au personnel. « En tant que cofondateurs d'Adobe, Chuck et John Warnock ont développé des logiciels novateurs qui ont bouleversé la façon dont les gens créent et communiquent. Chuck a insufflé à l'entreprise une volonté d'innovation incessante, qui a débouché sur certaines des inventions logicielles les plus transformatrices, notamment l'omniprésent PDF, Acrobat, Illustrator, Premiere Pro et Photoshop », a-t-il ajouté.En effet, Charles Matthew Geschke est né à Cleveland (Ohio) le 11 septembre 1939 et a fréquenté le lycée Saint Ignatius. Geschke a obtenu une licence en lettres classiques en 1962 et une maîtrise en mathématiques en 1963, toutes deux à l'université Xavier. Il a ensuite enseigné les mathématiques à l'université John Carroll de 1963 à 1968. En 1972, il a terminé ses études de doctorat en informatique à l'université Carnegie Mellon sous les conseils de William Wulf. Geschke a été l'un des coauteurs du livre de Wulf, The Design of an Optimizing Compiler, paru en 1975. Le livre décrit le compilateur d'optimisation BLISS pour le PDP-11.Après avoir obtenu son doctorat, Geschke a rencontré Warnock alors qu'il travaillait au centre de recherche Xerox de Palo Alto. Les deux hommes quittent la société en 1982 et fondent Adobe pour développer des logiciels. Leur premier produit, Adobe PostScript, publié en 1984, est un logiciel permettant de transformer les documents en documents imprimables, conformément à leur conception. PostScript a été salué par Narayen comme « une technologie innovante qui a permis d'imprimer du texte et des images sur du papier de manière radicalement nouvelle et a déclenché la révolution de la publication assistée par ordinateur ».Geschke a pris sa retraite en tant que président d'Adobe en 2000 après avoir dirigé l'entreprise pendant près de 20 ans. Il a été coprésident du conseil d'administration d'Adobe aux côtés de Warnock de 1997 à 2017 et a été membre du conseil jusqu'en avril 2020, date à laquelle il est devenu membre émérite du conseil. Le président Barack Obama a décerné à Geschke et Warnock la médaille nationale de la technologie et de l'innovation (National Medal of Technology and Innovation) en 2009. Selon, Tom McEnery, ancien maire de San Jose et homme d'affaires, il [Geschke] portait le manteau du succès avec légèreté.McEnery a comparé le long partenariat entre Geschke et Warnock à d'autres amitiés célèbres de la Silicon Valley, comme celles des cofondateurs d'Apple, Steve Jobs et Steve Wozniak. « Les partenaires d'Adobe ont transféré leur siège social dans le centre-ville de San Jose en 1996, notamment pour faire connaître la ville comme un lieu important de la Silicon Valley », a expliqué McEnery. Ils ont aussi soutenu la création du Tech Museum of Innovation de la ville, aujourd'hui appelé Tech Interactive, deux ans plus tard.« Je n'aurais jamais pu imaginer avoir un partenaire commercial meilleur, plus sympathique ou plus compétent », a déclaré Warnock. « L'absence de Chuck dans nos vies laissera un grand vide et ceux qui l'ont connu seront tous d'accord », a-t-il ajouté. Par ailleurs, Geschke aurait également survécu à une tentative d'enlèvement en 1992. Un matin, alors qu'il venait d'arriver au travail, deux hommes l'auraient saisi sous la menace d'une arme et l'auraient retenu en otage pendant quatre jours, réclamant une rançon. Il aurait finalement été secouru par des agents du FBI.Source : Communiqué d'Adobe Quel est votre avis sur le sujet ?