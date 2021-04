« Les mêmes choses qui attirent les gens vers elle pour de bonnes raisons sont également capables de causer toutes sortes de torts contre lesquels nous sommes chargés d'essayer de protéger le peuple américain », a indiqué Wray.Wray a cessé de blâmer les entreprises de la Silicon Valley pour leur aide à l'extrémisme national, exhortant plutôt les Américains à «mieux comprendre les informations qu'ils lisent» et à l'aborder avec «un plus grand niveau de scepticisme perspicace».Les commentaires de Wray sont intervenus alors que l'administration Biden relançait ses efforts pour lutter contre le terrorisme intérieur, qui a pris une plus grande urgence après que les partisans de l'ancien président Trump ont pris d'assaut le Capitole américain le 6 janvier, affirmant à tort que les élections de 2020 lui avaient été volées. Les remarques de Wray figuraient parmi les commentaires les plus stridents d'un haut responsable du renseignement américain sur la façon dont les médias sociaux alimentent le problème.Facebook, YouTube et Twitter ont été poussés à répondre de leur rôle dans la diffusion de la désinformation au cours de l'année dernière. Le problème est devenu particulièrement important pendant la pandémie et à la suite de l'émeute meurtrière au Capitole des États-Unis en janvier. Lors d'une audience le mois dernier, les législateurs du Congrès ont demandé à Mark Zuckerberg, Sundar Pichai et Jack Dorsey s'ils assumeraient la responsabilité du rôle que leurs plateformes ont joué dans l'insurrection.Jack Dorsey de Twitter a reconnu publiquement la part de responsabilité de sa plateforme. Précisons que le représentant Mike Doyle, démocrate de Pennsylvanie, a demandé aux PDG si leurs services de médias sociaux ont contribué à la diffusion de fausses informations qui ont conduit aux événements du 6 janvier et à la planification de l'attaque. Doyle a insisté pour que les PDG répondent par "oui" ou par "non". Dorsey a été le seul dirigeant à répondre directement par l'affirmative.Toutefois, Dorsey a pris le soin d'apporter certaines clarifications. « Oui », a-t-il dit. « Mais vous devez également prendre en considération l'écosystème plus large. Il ne s'agit pas seulement des systèmes technologiques que nous utilisons », a-t-il continué. En outre, pendant l'audition, Dorsey a tweeté « ? » avec un sondage demandant aux utilisateurs de Twitter de voter "oui" ou "non" à la question que le représentant Doyle venait de lui poser. Par la suite, la représentante démocrate Kathleen Rice a lui demandé : « M. Dorsey, qu'est-ce qui l'emporte, oui ou non, dans le sondage de votre compte Twitter ». Dorsey a répondu « le oui ».Mark Zuckerberg a quant à lui complètement rejeté toute responsabilité quant au rôle de sa plateforme dans la diffusion de fausses informations.Avant que les partisans de Donald Trump, alors président, ne prennent d'assaut le Capitole le 6 janvier dernier, des informations erronées sur les résultats de l'élection présidentielle avaient tourbillonné sur les sites de médias sociaux. Après l'attaque, Twitter et Facebook ont interdit à Trump de publier sur leurs plateformes, estimant que ses agissements ne respectaient pas leurs conditions d'utilisation.Twitter a été le premier à censurer Trump après qu'il a partagé une vidéo dans laquelle il qualifiait les émeutiers de "très spéciaux" et "injustement traités", mais a hésité à retirer la vidéo du site. YouTube et Facebook ont retiré la vidéo plus tôt que Twitter. La représentante Jan Schakowsky, démocrate de l'Illinois et présidente de la sous-commission de la protection des consommateurs et du commerce de la Chambre des représentants, a déclaré que les fausses informations sur la pandémie et l'élection présidentielle du 3 novembre dernier ont entraîné la perte de vies humaines.« Les témoins présents aujourd'hui ont démontré à maintes reprises que l'autorégulation n'a pas fonctionné. Ils doivent être tenus responsables pour avoir permis la diffusion de la désinformation », a déclaré Schakowsky. Le président de la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants, Frank Pallone, a exprimé sa frustration à l'égard de Facebook, et a déclaré que l'entreprise amplifie la désinformation. « C'est pourquoi le Congrès doit agir », a déclaré Pallone. « Vous n'êtes pas des spectateurs, vous encouragez ces choses ».Source : Wall Street JournalPartagez-vous l'avis du directeur du FBI qui estime que les médias sociaux ont contribué à amplifier l'extrémisme ?Les plateformes devraient-elles être tenues pour responsables ou les utilisateurs ? Dans quelle mesure ?