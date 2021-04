Vous faites partie d'une foule. FLoC vous permet de rester anonyme lorsque vous naviguez sur des sites Web et améliore également la confidentialité en permettant aux éditeurs de présenter des publicités pertinentes à de grands groupes (appelés cohortes). Les cohortes sont définies par des similitudes dans l'historique de navigation, mais elles ne sont pas basées sur qui vous êtes individuellement. En fait, la cohorte dans laquelle vous appartenez change fréquemment à mesure que votre historique de navigation change. Bien sûr, lorsque vous souhaitez une expérience individuelle, vous pouvez toujours vous connecter à des sites Web et partager les informations personnelles que vous choisissez.

Un pas dans la mauvaise direction, selon Brave

Le point de vue de Vivaldi

Quelle que soit la bonne volonté dont Google pourrait avoir montré ces dernières années, par exemple en combattant les abus de publicité et le pistage systémique des utilisateurs, ses efforts ont été remis en cause avec la solution que l’entreprise a proposée. L'apprentissage fédéré des cohortes ou FLoC est présenté comme une meilleure stratégie qui protège la vie privée des gens tout en offrant aux annonceurs quelque chose dont ils peuvent profiter. Les défenseurs de la vie privée, cependant, sonnent l'alarme sur ce qu'ils considèrent comme une technologie encore pire et les éditeurs de navigateurs basés sur Chromium comme Brave et Vivaldi s'engagent à lutter contre FLoC sous toutes ses formes.En quelques mots, FLoC échange le suivi des utilisateurs individuels et le fingerprinting contre une identification de groupe (cohorte) basée sur des historiques de navigation similaires des membres de ce groupe. FLoC place essentiellement les personnes dans des groupes basés sur des comportements de navigation similaires, ce qui signifie que seuls des « identifiants de cohorte » et non des identifiants d'utilisateurs individuels sont utilisés pour les cibler. L'historique Web et les entrées pour l'algorithme sont conservés sur le navigateur, le navigateur exposant uniquement une « cohorte » contenant des milliers de personnes.Marshall Vale, Product Manager, Privacy Sandbox a noté des aspects qui, selon Google, protège la vie privée des utilisateurs :Cependant, de nombreux défenseurs de la protection de la vie privée n'en sont pas convaincus et considèrent FLoC comme une solution encore pire que le problème qu'il tente de résoudre. En plus de violer potentiellement des lois comme le RGPD, les critiques soulignent également que FLoC collecte davantage de données privées sous la forme d'historique de navigation, ce que même les cookies de suivi ne font pas. Bien que des identités individuelles uniques puissent être cachées derrière des cohortes, les données détenues par l'historique de navigation peuvent toujours être considérées comme quelque chose de privé, en particulier lorsqu'il sera facile de développer des profils pour les membres de ce groupe.Le remplacement par Google des cookies de suivi tiers fait déjà l'objet d'un examen juridique, en particulier en ce qui concerne son potentiel d'abus anticoncurrentiel. Lorsque Chrome bloque complètement ces cookies, les annonceurs et les sites peuvent être contraints de passer à FLoC et à la plateforme publicitaire de Google pour continuer à vivre des publicités sur les navigateurs Chrome. Brave, cependant, souligne que FLoC peut en fait être nocif, même pour les sites et les annonceurs, car son système favorisera les grandes entités qui peuvent détourner le public des acteurs de niche ou de plus petite taille.FLoC ajoute une énorme quantité de surface de fingerprinting au navigateur, car le but de la fonctionnalité est que les sites soient en mesure de faire la distinction entre les cohortes de groupes d'intérêt d'utilisateurs. Cela sape le travail que fait Brave pour protéger les utilisateurs contre les fingerprinting du navigateur.Google est conscient de certaines de ces préoccupations, mais leur donne un traitement superficiel dans leur proposition. Par exemple, Google note que certaines catégories (orientation sexuelle, problèmes médicaux, parti politique, etc.) seront exemptées de FLoC, et qu'ils recherchent d'autres moyens d'empêcher l'utilisation des catégories « sensibles » en FLoC. L'approche de Google ici est fondamentalement erronée.Tout d'abord, l'approche de Google pour déterminer si une cohorte FLoC est sensible nécessite (dans la plupart des cas) que Google enregistre et collecte cette cohorte sensible en premier lieu! Un système qui détermine si une cohorte est « sensible » en enregistrant le nombre de personnes dans cette cohorte sensible ne réussit pas le test du rire.La nouvelle entreprise de collecte de données de Google est désagréable. Appelée FLoC (The Federated Learning of Cohorts), cette nouvelle technologie publicitaire vise à remplacer les cookies tiers et les technologies associées comme le stockage local tiers. Il s'agit clairement d'une étape dangereuse qui nuit à la vie privée des utilisateurs.Actuellement, il est testé dans Google Chrome et fait partie du moteur de navigateur Chromium.Maintenant la vraie question; Quelle est la position de Vivaldi sur cette nouvelle technologie de Google?C'est une question assez valable car nous sommes basés sur Chromium. Mais la vérité est que si nous comptons sur le moteur Chromium pour afficher correctement les pages, c'est là que s'arrêtent les similitudes de Vivaldi avec Chrome (et d'autres navigateurs basés sur Chromium).Chez Vivaldi, nous défendons les droits de confidentialité de nos utilisateurs. Nous n'approuvons pas le suivi et le profilage, sous quelque déguisement que ce soit. Nous ne permettrions certainement pas à nos produits de créer des profils de suivi locaux.Pour nous, le mot «vie privée» signifie la vie privée réelle. Nous ne faisons pas le contraire. Nous n'observons même pas comment vous utilisez nos produits. Notre politique de confidentialité est simple et claire; nous ne voulons pas vous suivre.Google continuera à créer des profils et à suivre les utilisateurs, en l'absence de cookies tiers et de stockage local.Il présente FLoC comme faisant partie d’un ensemble de technologies dites de «confidentialité», mais supprimons le prétexte ici; FLoC est une technologie de suivi intrusive.L'expérience FLoC ne fonctionne pas dans Vivaldi. Elle repose sur certains paramètres cachés qui ne sont pas activés dans Vivaldi.Le composant FLoC de Chrome doit appeler les serveurs de Google pour vérifier s'il peut fonctionner, car Google ne l'active que dans les régions du monde qui ne sont pas couvertes par le RGPD européen. Il semble qu'il y ait encore des discussions sur la question de savoir si FLoC pourrait même être légal en vertu de la réglementation RGPD. Nous continuerons de suivre cela de près.Bien que Vivaldi utilise le moteur Chromium, nous modifions le moteur de plusieurs façons pour conserver les bonnes pièces mais pour le rendre sûr pour les utilisateurs; nous n'autorisons pas Vivaldi à faire ce genre d'appels à Google.Nous ne prendrons pas en charge l'API FLoC et prévoyons de la désactiver, quelle que soit sa mise en œuvre. Cela ne protège pas la vie privée et il n'est certainement pas avantageux pour les utilisateurs de céder involontairement leur vie privée au profit financier de Google.Traditionnellement, de nombreux sites Web s'appuyaient légitimement sur des cookies tiers pour maintenir les connexions. Le blocage des cookies tiers interromprait ces connexions. Mais comme ils ont été utilisés de manière abusive pour le suivi, certains navigateurs ont quand même commencé à bloquer les cookies tiers.Les sites Web ont progressivement évolué vers des solutions alternatives pour les connexions qui ne reposent pas sur des cookies tiers, et très bientôt, les cookies tiers pourraient être désactivés par défaut dans tous les navigateurs.Cela représente un défi pour les entreprises de «suivi» telles que Google qui veulent rester dominantes et recherchent donc des alternatives. FLoC en fait partie.Comme de nombreux produits axés sur la confidentialité, Vivaldi dispose d'un bloqueur de suivi intégré qui bloque les traceurs tiers connus, qu'ils utilisent des cookies, un stockage local ou le fingerprinting pour l'identification.FLoC a l'intention de faire tout le travail de profilage dans le navigateur. Le navigateur voit tout les sites où vous allez, il rassemble donc les données sur vos habitudes de navigation et détermine vos préférences.Ce n'est pas comme un navigateur conservant votre historique de navigation pour vous. Il analyse votre comportement personnel, pour Google. Il décide quels aspects de votre comportement de navigation sont importants, et si suffisamment d'autres personnes partagent ce comportement, il vous attribue le même identifiant que tous.Les agences de publicité n'ont plus la possibilité de voir un identifiant unique et ne peuvent donc pas voir exactement ce que vous avez parcouru - à moins qu'il ne s'agisse également de la même entreprise qui fabrique le navigateur que vous utilisez - et ne peuvent donc pas vous voir spécifiquement. Ça sonne bien.Mais ils peuvent voir que toute personne qui achète certains produits médicaux semble appartenir au groupe (FLoC) 1324, 98744 ou 19287.Maintenant, les choses commencent à devenir moche.Donc, si vous avez l'un de ces ID FLoC, ils peuvent afficher des publicités pour ce produit - même si cette condition médicale particulière est quelque chose que vous préférez garder pour vous.Tout est anonymisé. On dirait que ça devrait aller, mais c'est loin d'être la vérité.Ils peuvent toujours déterminer que vous avez ce problème médical. Que vous semblez appartenir à un certain groupe d'âge ou que vous semblez avoir certains traits de caractère parce que vous partagez le même identifiant que d'autres personnes qui ont ces traits.L'analyse statistique de ces identifiants est plus difficile pour les petites sociétés de publicité. Ils n’ont pas autant de données avec lesquelles travailler. Ils ne voient pas tous les sites Web sur lesquels cet ID FLoC apparaît.L'entreprise qui en sait le plus sur cet identifiant est celle qui contrôle le plus d'espace publicitaire - Google.Donc, une fois de plus, Google affirme plus de domination.Dans le passé, une société de publicité ne pouvait voir que les aspects de votre personnalité liés aux sites Web sur lesquels ses publicités étaient utilisées. Un fournisseur de publicité qui n'a été utilisé que pour 1000 sites Web n'a peut-être vu chaque visiteur que sur un ou deux de ses sites, de sorte qu'il n'a pas pu accumuler beaucoup de données de suivi à votre sujet.FLoC change complètement cela. Sa conception principale consiste à partager de nouvelles informations avec les annonceurs.Désormais, chaque site Web pourra voir un identifiant généré à partir de votre comportement sur tous les autres sites Web. Les sites Web qui n'ont que des publicités contextuelles, ou aucune publicité du tout, peuvent toujours être utilisés dans le calcul. Cela pourrait changer à l'avenir puisque la technologie est actuellement expérimentale.Vous pouvez visiter un site Web qui concerne un sujet très personnel qui peut ou non utiliser des publicités FLoC, et maintenant tous les autres sites que vous visitez reçoivent votre identifiant FLoC, ce qui montre que vous avez visité ce type de site spécifique. Une société de publicité totalement différente, mais qui partage les mêmes informations sur les sites Web que vous avez visités.Sources : Vivaldi