Déclaration personnelle de Stallman le 12 avril

Réaction de la communauté

Selon une déclaration conjointe, les membres votant de la Free Software Foundation, parmi lesquels figure le conseil d’administration, ont voté une fois de plus pour nommer RMS à un siège du conseil d'administration, mais seulement « après plusieurs mois de discussions approfondies et de délibérations réfléchies » :« Les membres votants de la Free Software Foundation, parmi lesquels figure le conseil d'administration, ont voté pour nommer Richard Stallman à un siège du conseil d'administration après plusieurs mois de discussions approfondies et de délibérations réfléchies.« Nous avons décidé de ramener RMS car sa sagesse nous a manqué. Son sens historique, juridique et technique du logiciel libre est sans égal. Il est profondément sensible aux moyens par lesquels les technologies peuvent contribuer à la fois à l'amélioration et à la diminution des droits humains fondamentaux. Son réseau mondial de connexions est inestimable. Il reste le philosophe le plus éloquent et un défenseur incontestablement dévoué de la liberté en informatique.« RMS reconnaît avoir commis des erreurs. Il a des regrets sincères, en particulier de la façon dont la colère à son égard a eu un impact négatif sur la réputation et la mission de la FSF. Si son style personnel reste troublant pour certains, la majorité du conseil d'administration estime que son comportement a été modéré et pense que sa réflexion renforce le travail de la FSF dans la poursuite de sa mission.« Nous assumons l'entière responsabilité de la façon dont nous avons mal géré la nouvelle de son élection à un siège au conseil. Nous avions planifié un flux d'informations qui n'a pas été exécuté en temps opportun ou livré dans le bon ordre.« Le personnel de la FSF aurait dû être informé et consulté en premier. L'annonce de RMS à LibrePlanet a été une surprise totale pour le personnel, tous ceux qui ont travaillé si dur pour organiser un grand événement, pour les intervenants de LibrePlanet et pour les exposants. Nous avions espéré un processus plus inclusif et réfléchi et nous nous excusons que cela ne se soit pas produit.« En tant que membre du conseil d'administration, RMS a les mêmes responsabilités que les autres membres. Il est un bénévole non rémunéré et soumis aux politiques de l'organisation, y compris les interdictions contre les conflits d'intérêts et le harcèlement sexuel et celles décrivant les processus de dénonciation et les obligations fiduciaires. Les responsabilités du conseil sont décrites à l'adresse https://www.fsf.org/about/the-role-o...d-of-directors « Nous pensons que ses opinions seront essentielles pour la FSF alors que nous faisons progresser la mission et affrontons les défis auxquels la liberté du logiciel est confrontée.« Au cours des dernières semaines, le conseil s'est engagé à apporter une série de changements liés à la gouvernance organisationnelle, y compris des plans pour adopter un processus transparent et formel pour identifier les candidats appropriés pour devenir de nouveaux membres du conseil, des changements futurs aux règlements administratifs de l'organisation et l'ajout d'un personnel. représentant au conseil d'administration.« Sélectionné par le personnel syndiqué de la FSF, l'administrateur principal des systèmes Ian Kelling a été élu à un siège nouvellement créé au sein du conseil d'administration en tant que membre votant le 28 mars.« Le conseil d'administration de la FSF continuera de rechercher des idées et des actions supplémentaires destinées à améliorer la transparence et la responsabilité.« Il reste encore beaucoup à faire. Nous reconnaissons la nécessité d'attirer une nouvelle génération d'activistes pour la liberté du logiciel et de développer le mouvement. Nous rendrons compte de nos discussions et activités à la communauté au fur et à mesure que nous avancerons.« Alors que nous travaillons sur ces questions, n'oublions pas le but de notre mouvement, ni l'excellent travail de notre personnel et de toutes les bonnes personnes de la communauté du logiciel libre qui se consacrent à la liberté des utilisateurs ».« Depuis mon adolescence, j'ai eu l'impression qu'un rideau de film me séparait des autres personnes de mon âge. J'ai compris les mots de leurs conversations, mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils avaient dit ce qu'ils faisaient. Bien plus tard, j'ai réalisé que je ne comprenais pas les signaux subtils auxquels les autres répondaient.« Plus tard dans la vie, j'ai découvert que certaines personnes avaient des réactions négatives à mon comportement, ce que je ne savais même pas. Tendant à être direct et honnête avec mes pensées, je mettais parfois les autres mal à l'aise ou même les offensais – en particulier les femmes. Ce n'était pas un choix: je ne comprenais pas suffisamment le problème pour savoir quels choix il y avait.« Parfois, je perdais mon sang-froid parce que je n'avais pas les compétences sociales pour l'éviter. Certaines personnes pourraient faire face à cela; d'autres ont été blessés. Je m'excuse auprès de chacun d'eux. Veuillez m’adresser vos critiques, pas à la Free Software Foundation.« Parfois, j'ai appris quelque chose sur les relations et les compétences sociales, alors au fil des ans, j'ai trouvé des moyens de m'améliorer dans ces situations. Quand les gens m'aident à comprendre un aspect de ce qui n'a pas fonctionné, et que cela me montre une façon de mieux traiter les gens, j'apprends à reconnaître quand je dois agir de cette façon. Je continue à faire cet effort et au fil du temps, je m'améliore.« Certains m'ont décrit comme étant "insensible", et c'est juste. Avec ma difficulté à comprendre les signaux sociaux, cela a tendance à se produire. Par exemple, j'ai défendu le professeur Minsky sur un M.I.T. liste de diffusion après que quelqu'un a sauté à la conclusion qu'il était juste coupable en tant que Jeffrey Epstein. À ma grande surprise, certains ont pensé que mon message défendait Epstein. Comme je l'avais dit précédemment, Epstein est un violeur en série et les violeurs devraient être punis. Je souhaite que ses victimes et ceux qui lui ont fait du mal reçoivent justice.« Les fausses accusations – réelles ou imaginaires, contre moi ou contre les autres – me mettent particulièrement en colère. Je ne connaissais Minsky que de loin, mais le voir injustement accusé me fit sauter à sa défense. Je l'aurais fait pour n'importe qui. La brutalité policière me met en colère, mais quand les flics mentent à propos de leurs victimes par la suite, cette fausse accusation est le dernier scandale pour moi. Je condamne le racisme et le sexisme, y compris leurs formes systémiques, alors quand les gens disent que non, ça fait mal aussi.« J'avais raison de parler de l'injustice envers Minsky, mais j’aurais dû reconnaitre le contexte de l'injustice qu'Epstein a faite aux femmes ou la douleur qui en résultait.« J'en ai appris quelque chose sur la façon d'être gentil avec les personnes qui ont été blessées. À l'avenir, cela m'aidera à être gentil avec les gens dans d'autres situations, ce que j'espère faire ».Ni la déclaration de la FSF ni celle de RMS ne semblent susceptibles de changer de manière significative l'opinion de quiconque sur sa réintégration. La faction pro-RMS continuera probablement à faire valoir que RMS est tout simplement mal compris et que, effectivement, il incombe au reste du monde de contourner ce problème. L'impact de ces déclarations sur ceux qui désapprouvent la réintégration de RMS semble encore moins important.Bradley Kuhn, ancien membre du conseil d'administration de la FSF et actuel Policy Fellow du Software Freedom Conservancy, résume assez bien la position du « RMS n'a pas changé » :« Les vraies victimes dans toute cette situation ont été généralement ignorées. Nous devons tous nous rappeler que les victimes sont Mme Giuffre et d'autres femmes dont Epstein a fait du trafic sexuel. De nombreux travaux et recherches ont été menés sur la manière d'interagir avec les victimes de la traite sexuelle d'une manière tenant compte des traumatismes et sur la manière de traiter les victimes d'actes aussi horribles avec respect.« Ces déclarations respectives de la FSF et de RMS ne parviennent pas à le faire; il n'y a pas d'excuses de RMS ni de la FSF à Mme Guiffre, qui est la personne qui a le plus souffert des déclarations de RMS. La déclaration mentionne la punition des mauvais acteurs, mais ne fait aucun effort pour aider, s'excuser et aider les personnes qui ont été principalement lésées par les déclarations de RMS ».Sources : déclaration RMS Quelle lecture faites-vous de ces déclarations ?