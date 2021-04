Microsoft approche de ce jalon grâce à la récente surperformance de son action. Ses actions ont augmenté d'environ 17 % cette année après avoir bondi de 60 % en 2020. De plus, elles ont plus que quintuplé depuis que Satya Nadella a remplacé Steve Ballmer au poste de PDG de la société en 2014. L'évaluation actuelle du marché de 1,9 billion de dollars de Microsoft montre que la plupart des spéculations de 2 billions de dollars sont un peu plus qu'une possibilité à ce stade. Rien qu’en avril 2021, les actions de Microsoft ont augmenté de 7 %, laissant un écart d’environ 5 % entre la capitalisation boursière actuelle de la société et les 2 billions de dollars de capitalisation boursière.C'est en août dernier que la capitalisation boursière d'Apple a atteint les 2 billions de dollars , faisant d'Apple la première entreprise américaine à atteindre ce cap. Notons que la compagnie pétrolière publique saoudienne, Saudi Aramco, a été brièvement évaluée à 2 000 milliards de dollars en décembre 2019. Microsoft et Amazon suivaient alors Apple comme les sociétés américaines les plus précieuses cotées en bourse, chacune avec environ 1,6 billion de dollars. Ensuite venait Alphabet, le propriétaire de Google, qui était à un peu plus de 1 billion de dollars.Bien que le coronavirus ait créé des difficultés économiques pour de nombreuses entreprises et travailleurs, le contexte a été une aubaine pour Apple et d'autres grandes entreprises technologiques ; les personnes confinées se sont tournées vers la technologie pour disposer d'appareils et de services numériques leur permettant de travailler ou étudier de chez eux, d'effectuer des commandes (boissons, nourriture, vêtements, etc.) et bien d'autres choses encore. Les entreprises technologiques et d'autres poids lourds ont atteint des niveaux records pendant la pandémie de coronavirus, les consommateurs s'appuyant davantage sur le commerce électronique, le streaming vidéo et d'autres services qu'ils fournissent. Les investisseurs parient que ces sociétés sortiront de la pandémie plus fortes que leurs concurrents plus petits, certains considérant même leurs actions volatiles comme des valeurs refuges.Il y a quelque chose de particulier dans le modèle commercial de Microsoft. Contrairement à Apple, par exemple, dont les revenus proviennent principalement de l'iPhone (environ la moitié des ventes totales), le P&L (en finance une façon de modéliser un projet ou une affaire donnée afin de faire apparaître la marge qui peut être récupérée) de Microsoft est beaucoup plus diversifié.Environ un tiers des résultats de haut niveau de la grande enseigne de technologie est produit par chacun de ses trois principaux segments : la productivité des entreprises (par exemple Office et Dynamics), le « cloud intelligent » (par exemple Azure) et l'informatique personnelle (par exemple Xbox et Surface). De plus, une grande partie des revenus de Microsoft sont récurrents et quelque peu prévisibles par nature – pensez aux abonnements aux logiciels cloud et à LinkedIn, etc.Au-delà d'un P&L diversifié, les investisseurs semblent plus satisfaits du pivot de Microsoft vers des modèles d'abonnement pour de nombreux services de ses produits phares. D'Office à Azure en passant par Xbox, Microsoft propose au moins un service d'abonnement populaire qui génère des gains de revenus stables et fiables pour l'entreprise.Malgré ses récents gains, Microsoft ne menace pas de remplacer Apple en tant que société publique américaine la plus précieuse pour le moment. La capitalisation boursière du fabricant d'iPhone s'élevait à 2,2 billions de dollars jeudi, et a brièvement dépassé 2,4 billions de dollars en janvier. Amazon et la société mère de Google Alphabet, qui affichent des capitalisations boursières d'environ 1,7 billion de dollars et 1,5 billion de dollars respectivement, sont également en lice pour devenir la prochaine entreprise de 2 billions de dollars.L'évaluation de Microsoft s'appuie sur un flux constant d'achats, d'acquisitions, d'accords et de collaborations diversifiés que la société s'efforce d'aligner à la trajectoire de leurs modèles commerciaux respectifs. Comme illustration, nous pouvons évoquer entre autres l'acquisition de Bethesda pour renforcer ses efforts de streaming de jeux par abonnement relativement naissants son contrat de 22 milliards de dollars avec l'armée américaine pour la fourniture de casques de réalité augmentée , le rachat du groupe Marsden pour étendre ses initiatives de prototypage rapide.Microsoft, fondée par Bill Gates et Paul Allen en 1975, est devenue l'une des entreprises les plus puissantes au monde. Ses principaux produits comprennent son système d'exploitation Windows, sa suite logicielle Office, son service de cloud computing Azure, ses tablettes Surface et ses consoles de jeu Xbox. L'entreprise a également réalisé plusieurs acquisitions d'un milliard de dollars, notamment Skype, le fabricant de Minecraft Mojang et LinkedIn au cours de la dernière décennie.Fin janvier, la société a fait état d'une performance trimestrielle «explosive», ayant bénéficié du passage au travail à domicile.Les revenus ont grimpé de 17 % en glissement annuel à 43,1 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes de près de 3 milliards de dollars.Cela serait-il surprenant de voir Microsoft passer la barre des 2 000 milliards de valorisation ?Quelles implications si Microsoft franchit la barre des 2 000 milliards de dollars de valorisation ?Impact psychologique sur les investisseurs ?