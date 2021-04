Le Bitcoin maintient sa capitalisation au-dessus des 1 000 milliards





Les plus de 6 000 autres pièces complètent la valeur du marché

Si certaines personnes continuent de mettre en garde contre les cryptomonnaies, alléguant qu'il s'agit d'une "escroquerie", les investissements dans les diverses monnaies numériques n'ont pas fléchi pour autant. Au lieu de cela, ces devises connaissent une courbe de croissance spectaculaire depuis ces 6 derniers mois, avec l'arrivée sur le marché de nouveaux acteurs autrefois hostiles à l'idée d'investir dans un actif numérique. Il s'agit notamment de banques, de néobanques et de grandes entreprises qui convertissent une partie de leurs revenus en cryptomonnaies sous la forme de réserves.Cet enthousiasme autour des actifs numériques a fortement stimulé la croissance du marché, qui compte actuellement un peu plus de 6 000 cryptomonnaies différentes. Ainsi, selon CoinGecko, une plateforme fournissant des données (le cours, le volume et la capitalisation du marché) sur les cryptomonnaies, la capitalisation du marché des cryptomonnaies a atteint un pic historique de plus 2 000 milliards de dollars. En milieu d'après-midi lundi, la capitalisation du marché des cryptomonnaies atteignait 2,2 milles milliards de dollars, une envolée menée par le bitcoin, qui totalise une capitalisation de 1 100 milliards de dollars depuis une semaine.Le bitcoin était en hausse de 1,4 % à 59 045 dollars. Les analystes estiment que tant que le bitcoin reste au-dessus de 53 000 dollars, il sera en mesure de maintenir sa capitalisation au-dessus des 1 000 milliards de dollars. En outre, la croissance du bitcoin est également due au fait que les investisseurs institutionnels s'intéressent aux cryptomonnaies afin d'augmenter le rendement des liquidités dans un monde où les taux d'intérêt sont proches de zéro. Tesla Inc. a investi plus d'un milliard de dollars de ses réserves dans le bitcoin et a commencé à l'accepter comme moyen de paiement de ses voitures électriques.Morgan Stanley permet à certains de ses clients les plus riches d'ajouter le jeton à leurs portefeuilles, tandis que des entreprises telles que Mastercard Inc. et PayPal Inc. ont pris des mesures pour adopter le bitcoin. La hausse du bitcoin est survenue lundi après que Grayscale Bitcoin Trust, le plus grand détenteur institutionnel au monde de la cryptomonnaie, avec 34 milliards de dollars sous sa gestion, a déclaré qu'il restait déterminé à se convertir en un fonds négocié en bourse. Dans un billet de blogue, Grayscale a déclaré que le calendrier de sa transition dépendrait de l'environnement réglementaire.Une semaine avant, Coinbase Global Inc, la plus grande bourse américaine de cryptomonnaies, a déclaré qu'il prévoyait de commencer à négocier ses actions plus tard ce mois-ci sur le Nasdaq après une cotation directe.Les cinq autres monnaies les plus populaires à savoir : Ether, Binance Coin, Polkadot, Tether et Cardano ont une valeur combinée d'environ 422 milliards de dollars. De façon plus détaillée, l'Ether, deuxième plus grande cryptomonnaie en matière de capitalisation, a connu une hausse de 1,3 % à 2 103 dollars. Sa capitalisation était de 244 milliards de dollars lundi. Il a atteint un niveau record de 2 144,99 dollars vendredi dernier. « L'élan et l'intérêt ont commencé à s'étendre au-delà du bitcoin et de l'Ether », a déclaré Paolo Ardoino, directeur de la technologie de la bourse de cryptomonnaies Bitfinex.« Alors que l'industrie continue de mûrir, nous nous attendons à ce que davantage d'applications basées sur la blockchain soient présentées au monde, et coïncidant avec cela, une vague d'intérêt autour d'autres actifs alternatifs à mesure qu'ils deviennent plus prêts pour le marché », a-t-il ajouté. Le fournisseur de données basées sur la blockchain Glassnode a déclaré dans un rapport de recherche que le fait que le bitcoin ait maintenu une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars pendant une semaine est un « fort vote de confiance pour le bitcoin et la classe des actifs numériques dans son ensemble ».Il a ajouté que l'activité on-chain continue de renforcer la position robuste du bitcoin, avec un volume équivalent à plus de 10 % de l'offre en circulation transigeant au-dessus du seuil de 1 000 milliards de dollars. Les transactions on-chain font référence aux transactions en cryptomonnaies qui ont lieu sur la blockchain et dont la validité dépend de l'état de la blockchain. Les transactions on-chain ne sont considérées comme valides que lorsque la blockchain a été mise à jour pour refléter les transactions sur le grand livre public.Source : CoinGecko Quel est votre avis sur le sujet ?