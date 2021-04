Microsoft a commencé par déployer la version stable du nouveau Microsoft Edge basé sur le projet Chromium en janvier 2020. L'entreprise avait annoncé qu'il diffuserait lentement le nouveau navigateur à tous les utilisateurs de Windows 10 à travers les mises à jour régulières du système d'exploitation. De cette façon, à moins que les utilisateurs ne créent des valeurs spéciales dans le registre Windows, Edge Chromium remplacerait Microsoft Edge Legacy lors de son installation. Le plan suit bien son court jusqu'à maintenant, et comme le nouveau Edge est basé sur Chromium, l'on s'aperçoit qu'il se popularise très rapidement.En effet, le nouveau navigateur a rapidement gagné en popularité, car, selon Microsoft, il offre d'excellentes performances, de nombreuses fonctionnalités "utiles" et peut utiliser toutes les extensions existantes de Chrome. En se penchant sur la croissance des navigateurs sur les douze derniers mois, StatCounter a constaté que Edge Chromium est passé d'une part de marché de 0,57 % en mars 2020 à 8,03 % en mars 2021. Il s'agit d'une croissance impressionnante de 1 308 % de la part de marché en seulement douze mois. La plus forte augmentation mensuelle pour Edge Chromium a eu lieu en juin 2020.Cela est vraisemblablement lié au déploiement croissant du nouveau Edge via Windows Update. En outre, alors que l'on s'attendait à ce que l'utilisation accrue d'Edge Chromium réduise la part de marché de Chrome, en réalité, l'utilisation de Chrome n'a été réduite que de moins d'un point de pourcentage. La part de marché du navigateur phare de Google est passée de 68,11 en mars 2020 à 67,14 % en mars 2021. D'autre part, Firefox a connu une baisse constante, sa part de marché qui était de 9,25 % en mars 2020 est descendue à 7,95 % en mars 2021. Il est donc légèrement moins utilisé que le nouveau Edge.Par ailleurs, avec le remplacement de Microsoft Edge Legacy par Edge Chromium, sa part de marché est passée de 4,56 % en mars 2020 à seulement 0,44 % en mars 2021. Notons que Microsoft Edge Legacy est le navigateur basé sur EdgeHTML et qui était le navigateur par défaut sur les PC Windows 10. La prise en charge de Microsoft Edge Legacy prendra fin le 13 avril 2021. Edge Legacy ne recevra donc plus de mises à jour de sécurité, et toute personne qui l'utilise encore devrait passer à autre chose pour éviter toute vulnérabilité pouvant être liée au navigateur. Toutefois, Microsoft entend forcer la chose.Microsoft a en effet annoncé que Edge Legacy sera automatiquement supprimé dans le cadre des prochaines mises à jour Patch Tuesday d'avril 2021, Edge Chromium étant installé à sa place. La part de marché d'Edge Legacy va encore baisser et dans le même temps, l'on devrait assister à une augmentation continue de l'utilisation d'Edge Chromium. Selon les experts, quel que soit le navigateur que vous utilisez, l'utilisation accrue d'Edge Chromium devrait être considérée comme une bonne chose, car il est préférable d'avoir de la concurrence sur le marché plutôt qu'un navigateur totalement dominant.Cependant, certains estiment que la mort d'Edge Legacy est douce-amère à certains égards. Si le nouveau Edge est largement utilisé, il plante le dernier clou dans le cercueil des moteurs de rendu Web personnalisés de Microsoft, dont l'histoire remonte aux premières versions d'Internet Explorer. Il ne manquera probablement pas, étant donné ses performances, mais c'est tout de même la fin d'une époque. L'ancien Edge a officiellement disparu, et le nouveau Edge l'a entièrement remplacé.Source : Statcounter Quel est votre avis sur le sujet ?Utilisez-vous le nouveau Microsoft Edge ? Le préférez-vous à Google Chrome ?Le nouveau Microsoft Edge peut-il égaler ou dépasser la part de marché de Google Chrome ?