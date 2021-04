La rentrée atmosphérique et la désintégration de l'étage supérieur d'une fusée Falcon 9 de SpaceX ont créé un spectacle de feu dans le ciel du nord-ouest du Pacifique il y a un peu plus d'une semaine, mais tous les débris n'ont pas brûlé lors de la descente. Au moins un gros morceau de la fusée, un COPV (Composite overwrapped pressure vessel – récipient de matériaux composites sous pression suremballé) d'environ 1,5 m de long, est tombé sur une propriété privée dans le sud-ouest du comté de Grant, dans le centre de l'État de Washington. Les COPV sont des composants standard des fusées Falcon 9.Ils sont conçus pour contenir l'hélium qui est utilisé pour pressuriser les réservoirs de propergol. Les COPV sont des candidats probables pour survivre à la rentrée dans l'atmosphère, car ils sont relativement légers et résistants à la chaleur. Le bureau du shérif a déclaré dans un tweet avoir rendu le débris à SpaceX . Le propriétaire, qui a dit aux autorités qu'il ne voulait pas être identifié, a trouvé le COPV errant, à peu près de la taille et de la forme d'un sac de frappes lourd, dans sa ferme. Kyle Foreman, porte-parole du bureau du shérif, a déclaré que le propriétaire a signalé la présence du débris lors d'un appel téléphonique.Un sergent a été dépêché le lundi 29 pour vérifier. « Le bureau du shérif l'a vérifié lundi, et le personnel de SpaceX est venu mardi pour le récupérer », a déclaré Foreman. Le bureau du shérif n'a pas eu connaissance d'autres rapports sur des débris de fusée tombés et a indiqué qu'il considérait l'affaire comme close. « SpaceX a récupéré un récipient sous pression recouvert d'un matériau composite lors de la rentrée de la fusée Falcon 9 la semaine dernière. Il a été trouvé sur une propriété privée dans le sud-ouest du comté de Grant cette semaine », a écrit le bureau du shérif du comté de Grant dans un communiqué sur Twitter.Il a ajouté qu'il ne fournirait pas l'emplacement exact ou le nom de l'homme dont la propriété est tombée dessus. « Médias et chasseurs de trésors : nous ne divulguons pas de détails. Le propriétaire veut simplement qu'on le laisse tranquille », a déclaré le bureau du shérif dans son tweet. Mais qu'est-ce qui a causé ce dérèglement ? En effet, bien que la fusée Falcon 9 ait réussi à mettre en orbite 60 satellites Starlink le mois dernier, le deuxième étage de la fusée ne s'est pas désorbité correctement après la mission.Le deuxième étage est la partie supérieure de la fusée Falcon 9, plus petite, qui se sépare du propulseur principal pour amener les satellites sur l'orbite prévue. Alors que le propulseur principal revient sur Terre pour un atterrissage (pour une réutilisation future), une fois que le deuxième étage a rempli son rôle dans la mission, il est soit détruit intentionnellement, soit laissé en orbite. En général, il effectue une "combustion de désorbitation" qui envoie le vaisseau sur une trajectoire sûre pour se consumer dans l'atmosphère au-dessus de l'océan Pacifique. Mais cette fois, quelque chose a mal tourné.Selon les analystes, « il n'y avait pas assez de propergol après ce lancement pour allumer le moteur Merlin et terminer la combustion ». « Le propergol a donc été évacué dans l'espace, et le deuxième étage a été réglé pour effectuer une rentrée plus incontrôlée dans l'atmosphère ». Ainsi, au lieu de brûler au-dessus de l'océan, l'étage de la fusée a fini par se briser dans le ciel au-dessus du nord-ouest du Pacifique. Cela a engendré un spectacle de feu dans le ciel qui était visible non seulement à Washington, mais aussi dans les États voisins et dans certaines parties du Canada, juste après 21 heures, le jeudi 25 mars.Notons que le propergol est un produit de propulsion, constitué d'un mélange de comburant et de combustible, les ergols. Jonathan McDowell, astrophysicien au Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian et fin observateur de l'espace, a suivi de près l'évolution du deuxième étage et a déclaré que sa rentrée n'était pas une surprise, mais que le moment et le lieu de cette rentrée constituaient une énigme. « Le fait que l'étage n'ait pas été désorbité sous contrôle le 4 mars est un peu une énigme, il semble que quelque chose ait mal tourné, mais SpaceX n'a rien dit à ce sujet », a déclaré McDowell.« Toutefois, les réentrées de ce type se produisent toutes les deux semaines. Il est juste inhabituel que cela se produise au-dessus d'une zone densément peuplée, simplement parce que cela représente une petite fraction de la Terre ». Par ailleurs, certaines sources indiquent que le COPV de Washington n'est pas le seul débris d'une fusée à avoir atterri sur le sol américain ces dernières semaines. Une véritable tempête de débris se serait abattue sur les installations de SpaceX à Boca Chica, au Texas, mardi, lorsqu'un prototype de Starship a explosé en plein vol lors de sa tentative d'atterrissage.Cela marque la quatrième explosion consécutive d'un prototype d'une fusée martienne dans le cadre de la campagne d'essai rapide du Starship d'Elon Musk. La fusée d'essai, haute de 16 étages, a réussi à s'envoler à plus de 10 km dans les airs, mais son retour a été un "échec" total et a entraîné la perte de toutes les données d'essai de la mission. De même, il semblerait que l'incident du mois dernier n'est pas la première fois qu'un réservoir COPV est à l'origine d'un incident de fusée.Il y a cinq ans, une anomalie du pas de tir qui a entraîné la perte d'une fusée Falcon 9 et de sa charge utile de plusieurs millions de dollars a été attribuée à une brèche dans le COPV. Cette anomalie a conduit à une nouvelle conception du réservoir afin de le rendre plus robuste et, sans doute, plus apte à survivre à la rentrée dans l'atmosphère.Quel est votre avis sur le sujet ?