SBG1 : les serveurs de SBG1 sont inspectés, nettoyés et éventuellement réparés à Croix. Certains ont été renvoyés sur le site de Strasbourg et sont en cours de reconnexion. Les premiers racks sont en service depuis jeudi 1 er avril. Les opérations se poursuivront pendant une semaine. Le site SBG1 est en cours de démantèlement.

SBG 2 : des services équivalents dans d'autres datacenters sont proposés à tous ses clients, et OVH les accompagne par des solutions alternatives.

SBG3 est opérationnel : à ce jour, 95 % des services VPS et 99 % des services Bare Metal Cloud, Public Cloud Instance et Public Cloud Storage ont été mis à disposition des clients. Le service vRack a également été restauré.

Il y a eu un dysfonctionnement sur l'équipement énergétique du SBG3 jeudi 1 er avril aujourd'hui vers 6 heures du matin, sans conséquence sur le service. Ses équipes ont mis en place les contrôles nécessaires et poursuivi les opérations sur site.

SBG4 est opérationnel : 100% des serveurs Bare Metal Cloud sont à la disposition des clients.

C'est sur twitter qu'Octave Klaba, fondateur et président d'OVH, a annoncé l'évolution des travaux de son entreprise. Cette fois-ci, une mauvaise nouvelle pour certains de ses clients : ils ne seront pas en mesure de récupérer leurs sauvegardes.Le problème se situe au niveau de l'option payante de backup automatisé pour les VPS et les instances Public Cloud (PCI). Elle dépend du service de stockage objet (PCS). Ce dernier se trouvait dans le datacenter SBG3 à 99,5 %. Le reste était hébergé dans SBG2, que l'incendie a détruit. Est alors étudiée la possibilité de reconstituer les données. Étant donné que les fichiers sont chiffrés, l'exercice s'avère impossible s'il manque ne serait-ce qu'une infime partie. C'est le cas pour 1235 sur 19 486 sauvegardes. Octave Klaba explique :« 0,5 % des serveurs ont été détruits. Nous avons vérifié et reconstruit les données, mais nous ne pouvons pas récupérer toutes les données. Il s'agit d'une petite partie ; nous n'avons pas trois copies puisque les trois copies étaient sur 0,5 % des serveurs. Des 1 235 sauvegardes sur 19 486 sauvegardes, 6 %, soit une petite partie du fichier, n'y sont pas. Étant donné que tous les fichiers sont chiffrés, nous ne pouvons pas reconstruire partiellement les 1 235 sauvegardes avec les données dont nous disposons. Nous continuons à vérifier, mais ..: /« Toutes les 18 251 sauvegardes (VPS / PCI) sont en cours ».Concernant les sauvegardes valides, la remise en service VPS a débuté ce jeudi 1avril. OVHcloud compte les fournir « prêts à l'emploi » à partir de la dernière sauvegarde. Toutefois, l'hébergeur prévient que la récupération est susceptible de durer plusieurs jours. Pour mémoire, un serveur privé virtuel (VPS, pour Virtual Private Server) est un serveur dédié virtualisé. Contrairement à un hébergement web (dit mutualisé) où la gestion technique est prise en charge par OVHcloud, c'est vous qui administrez totalement votre VPS.Au tweet « Ils sont probablement en train de créer un script qui pourra reconstruire les VPS à l'identique en termes d'IP et de configuration similaire et qui y remontera le dernier backup disponible (la veille de l'incendie donc), plus rapide (sur la totalité) et fiable que manuellement », OVHcloud Task Force Tech a répondu : « C'est ça, l'idée est de pouvoir reconstruire les VPS de SBG2 qui avaient des backups automatiques à partir du dernier backup, de la façon la plus rapide et industrialisée possible ».Sur l'offre PCI, la mise à disposition des backups a démarré ce 31 mars dans une nouvelle région OpenStack. Il revient aux clients de recréer des instances à partir du manager ou de l'API.Concernant la récupération des serveurs, OVHCloud a fait une mise à jour. Conformément à sa politique de transparence vis-à-vis de ses clients, l'entreprise a communiqué sur ses plans d'action en cours. Voici la situation actuelle :Sources : Octave Klaba