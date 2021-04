Apple veut accompagner ses partenaires à devenir 100 % verts d'ici 2030





La ferme de stockage pourrait être alimentée par des batteries Tesla

Selon des déclarations d'Apple ces dernières années, la société a déjà une empreinte carbone neutre. Son objectif actuel est donc de rendre sa chaîne d'approvisionnement et ses produits neutres en carbone d'ici l'année 2030. Apple compte actuellement des centaines de partenaires et fournisseurs aux États-Unis et dans le monde, mais il explique qu'il sera plus long et plus difficile d'amener ses différents partenaires de fabrication et fournisseurs à suivre le mouvement. C'est ce qui explique l'annonce de ce nouveau projet de stockage d'énergie. À travers ce projet, 110 de ses partenaires de fabrication devraient passer à une énergie 100 % renouvelable.Le projet est destiné à stocker l'énergie afin que l'énergie produite par la ferme solaire puisse être utilisée aussi bien la nuit que le jour. La société affirme que la ferme stockera suffisamment d'énergie pour « alimenter plus de 7 000 foyers pendant une journée ». Elle estime qu'une fois réalisés, ces engagements permettront d'éviter l'émission de plus de 15 millions de tonnes métriques de CO2e par an, soit l'équivalent du retrait de plus de 3,4 millions de voitures de la circulation chaque année. En outre, elle a annoncé qu'elle investit directement dans des projets d'énergie renouvelable pour couvrir une partie des émissions en amont.Elle investit aussi pour construire un grand projet de stockage d'énergie en Californie pour piloter de nouvelles solutions d'infrastructure renouvelable. « Nous sommes fermement engagés à aider nos fournisseurs à devenir neutres en carbone d'ici 2030 et nous sommes ravis que les entreprises qui ont décidé de nous rejoindre couvrent des industries et des pays du monde entier, notamment l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, l'Inde et la France », a déclaré mercredi Lisa Jackson, vice-présidente d'Apple chargée de l'environnement, des politiques et des initiatives sociales.« Au cours d'une année sans précédent, Apple a continué à collaborer avec un réseau mondial de collègues, d'entreprises et de défenseurs de la cause pour faire de nos efforts environnementaux et de tout ce que nous faisons une force positive dans la vie des gens, et pour travailler aux côtés des communautés les plus touchées par le changement climatique », a-t-elle ajouté. Selon les dirigeants de l'entreprise, Apple prévoit également de partager avec d'autres entreprises une partie de ce qu'il a appris dans le cadre de ses nombreux efforts pour atteindre la neutralité en carbone.L'entreprise a déclaré qu'elle croit avoir les relations et l'influence nécessaires pour encourager les fournisseurs du monde entier à aller de l'avant avec des plans visant à limiter leur impact environnemental. « Nous avons l'avantage d'avoir des relations de longue date avec eux. Et nous avons aussi l'avantage d'avoir un pouvoir d'achat avec eux. Et donc, entre les deux, je pense que cela a conduit à une très belle collaboration », a déclaré Jackson. Cette annonce de stockage de l'énergie et d'engagement des fournisseurs intervient quelques jours seulement après qu'Apple a annoncé une dépense de 4,7 milliards de dollars en "obligations vertes".Cet investissement devrait servir à financer les projets d'énergies propres et la réduction des émissions de carbone. Quelques semaines plus tôt, Apple a révélé dans un document financier qu'elle allait lier les primes en espèces de ses dirigeants à des paramètres liés aux valeurs sociales et environnementales déclarées de l'entreprise. Par ailleurs, ces derniers temps, Apple a beaucoup investi dans des programmes de recyclage, des énergies renouvelables et d'autres initiatives environnementales, parfois à la grande frustration des consommateurs et parfois pour d'autres raisons.Par exemple, la société a annoncé que les nouveaux iPhone ne comprendraient pas de chargeurs, afin de rationaliser le processus d'expédition et de réduire les déchets, en affirmant que ces deux optimisations réduiraient l'impact environnemental négatif des produits. Mais la société a décidé de ne pas baisser le prix des iPhone, augmentant ainsi légèrement les marges d'Apple sur ce produit. En raison de cela, la société s'est retrouvée dans un bras de fer avec le gouvernement brésilien, qui a récemment condamné Apple à payer une amende de 1,6 million d'euros.Cette initiative a été saluée par certains et critiquée par d'autres. Dans certaines régions, des groupes de défense des consommateurs se sont battus avec acharnement pour obliger Apple à inclure quand même les chargeurs, arguant que le caractère écologique de ce changement avait été exagéré.Selon certains médias américains, en annonçant son nouveau projet de stockage d'énergie mercredi, ce que la société n'a pas partagé, c'est que les blocs de batteries proviendront de Tesla. Selon des documents officiels consultés par ces derniers, l'installation a été approuvée par le conseil des superviseurs du comté de Monterey en 2020 et devrait être composée de 85 batteries "Megapack" au lithium-ion de Tesla. Le responsable de la planification du comté de Monterey aurait confirmé qu'Apple utilisera les batteries Tesla.Pour mémoire, Tesla a annoncé le système de batteries Megapack en 2019. Dans le cadre de son projet, Apple prévoit d'utiliser des batteries pouvant stocker jusqu'à 60 MW, mais ce n'est pas la plus grande capacité de Tesla. En effet, la société a construit de plus grandes solutions globales de stockage par batterie en Australie et au sud de Houston, au Texas, d'une taille d'environ 100MW. Dans un communiqué de presse, Apple a néanmoins présenté ce projet comme « l'un des plus grands projets de batteries du pays ». « Le défi avec l'énergie propre, solaire et éolienne, est qu'elle est par définition intermittente », a expliqué Jackson.« Si nous pouvons le faire, et si nous pouvons montrer que cela fonctionne pour nous, cela élimine les préoccupations liées à l'intermittence et cela aide le réseau en matière de stabilisation. C'est quelque chose qui peut être imité ou construit par d'autres entreprises », a-t-elle ajouté. Bien qu'Apple utilise des batteries lithium-ion dans nombre de ses produits, la société n'est pas connue pour travailler sur des projets de stockage d'énergie à grande échelle. Toutefois, des rumeurs circulent sur des batteries qu'elle serait en train de construire.Par exemple, la société serait en train de développer une batterie au phosphate de fer-lithium pour son projet de voiture électrique. D'un autre côté, Apple et Tesla n'ont pas beaucoup d'antécédents communs, bien que chaque entreprise soit connue pour avoir débauché des talents de l'autre. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a également déclaré en décembre dernier qu'il avait essayé de présenter l'idée qu'Apple achète son entreprise en 2018, mais que le PDG d'Apple, Tim Cook, avait "refusé" la réunion.Tesla est surtout connue pour ses voitures électriques, mais elle a passé des années à essayer de développer une activité de stockage d'énergie pour compléter les produits solaires qu'elle a acquis lorsqu'elle a acheté SolarCity, une société américaine de services énergétiques, basée à San Mateo en Californie. Au fil des ans, la société s'est de plus en plus impliquée dans des projets de stockage d'énergie à grande échelle, comme celui d'Apple, en plus de son activité de batteries domestiques.Bien que cela reste modeste par rapport aux milliards de dollars générés par l'activité automobile de Tesla, les produits de la division de stockage d'énergie ont déjà permis d'attirer au moins un autre client étrange. En 2019, Volkswagen a annoncé qu'il utilisait des batteries Tesla dans certaines de ses stations de recharge Electrify America.Sources : Apple Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que ces efforts contribuent réellement à réduire l'empreinte carbone des partenaires d'Apple ou qu'il s'agit simplement de greenwashing ?