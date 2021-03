Nous savions déjà que PayPal prévoyait de prendre en charge les crypto-monnaies comme mode de paiement, et maintenant, l'application de paiement en ligne a annoncé que les clients américains pouvaient le faire avec sa fonctionnalité « Checkout with Crypto », qui est en cours de déploiement aujourd'hui.Après avoir donné la possibilité aux utilisateurs américains d'acheter et de vendre de la crypto-monnaie directement à partir de leurs comptes en novembre dernier, le nouveau « Checkout with Crypto » de PayPal permet aux utilisateurs de convertir instantanément leur Bitcoin, Ethereum, Litecoin ou Bitcoin Cash en dollars américains (sans frais supplémentaires de transactions) que PayPal utilise ensuite pour terminer la transaction.Pour pouvoir en bénéficier, il n'y a en revanche qu'un seul moyen : en acheter à PayPal sur le site de son prestataire, Paxos Global, lancé en octobre dernier. Les marchands, eux, ne recevront pas des cryptomonnaies, mais la somme dans la monnaie préférentielle qu'ils ont indiquée à PayPal qui pourrait donc effectuer des conversions aux taux standards que l'entreprise a défini. Concrètement, le service proposé par Paypal permet de convertir les cryptomonnaies en dollars au moment de l'achat, sans frais. Ainsi, les commerçants n'auront pas à s'inquiéter de la volatilité des cours des cryptomonnaies. Pour exemple, le prix d'un bitcoin est passé d'environ 3 000 dollars en mars à près de 60 000 dollars ce mardi.La fonctionnalité apparaîtra automatiquement dans le portefeuille PayPal si un utilisateur dispose d'un « solde de crypto-monnaie suffisant pour couvrir un achat éligible », et les utilisateurs pourront voir leurs soldes de crypto pour chaque type de token dans l'application. Cependant, ils ne seront en mesure d'utiliser qu'un seul type de crypto-monnaie pour chaque achat qu'ils vont effectuer.« C’est la première fois que vous pouvez utiliser les cryptomonnaies de la même façon qu’une carte de crédit ou de débit dans votre porte-monnaie PayPal », s'est enthousiasmé le PDG de la société, Dan Schulman. « Nous pensons que nous sommes à un point de pivot où les cryptomonnaies passent d'un actif que vous pouvez acheter, vendre ou conserver, à un moyen de payer dans le vrai monde chez des millions de commerçants ».PayPal n'est pas la première application de paiement à offrir une prise en charge de la crypto-monnaie. En 2018, son concurrent Square a lancé la prise en charge de Bitcoin sur l'application Cash. Mais le lancement de la crypto-monnaie en tant que mode de paiement fait de PayPal à la fois un portefeuille numérique majeur et un échange de crypto-monnaie, ce qui pourrait rationaliser l'utilisation de la crypto-monnaie comme méthode de paiement plus courante.Cette annonce de Paypal vient s'ajouter à de nombreuses avancées sur le front des cryptomonnaies en termes d'adoption. Le PDG de Tesla, Elon Musk, avait ainsi lancé le paiement en bitcoin pour ses Tesla il y a quelques jours, alors que VISA a annoncé lundi le lancement d'une phase de test pour le paiement en cryptomonnaies.Source : PayPal